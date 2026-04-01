Răspunsul Finlandei la amenințarea lui Trump: ce i-a propus Alexander Stubb liderului american pentru a salva NATO

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a discutat telefonic cu liderul american, Donald Trump, despre viitorul Alianței Nord-Atlantice, subliniind că Europa începe să își asume un rol mai activ în cadrul NATO.

Potrivit unui comunicat transmis de administrația de la Helsinki, Stubb a vorbit despre conturarea unui „NATO mai european”, evidențiind faptul că statele de pe continent își asumă tot mai mult responsabilitatea pentru securitatea regională.

Într-un mesaj publicat ulterior pe rețelele sociale, liderul finlandez a descris discuția drept una „constructivă”, care a inclus teme precum NATO, războiul din Ucraina și tensiunile cu Iranul. „Problemele există pentru a fi rezolvate în mod pragmatic”, a transmis acesta.

Tema unei implicări mai puternice a Europei în cadrul NATO ar urma să fie analizată și la reuniunea anuală a Alianței, programată la Ankara, în perioada 7–8 iulie, conform aceleiași surse oficiale.

Alexander Stubb este considerat unul dintre liderii europeni care mențin o relație apropiată cu Donald Trump, într-un context geopolitic marcat de tensiuni și repoziționări strategice.

În paralel, Donald Trump a declarat că analizează „în mod absolut” posibilitatea ca Statele Unite să se retragă din NATO, urmând să abordeze subiectul într-un discurs adresat națiunii.

Trump a criticat dur Alianța, pe care a descris-o drept un „tigru de hârtie”, sugerând că vulnerabilitățile acesteia sunt cunoscute inclusiv de liderul rus, Vladimir Putin.

În luna martie, liderul american avertizase aliații că se vor confrunta cu consecințe grave dacă nu vor contribui la securizarea Strâmtorii Ormuz, o rută maritimă strategică pentru comerțul global. Mai multe state europene au răspuns cu prudență și au refuzat să trimită nave militare în zonă, decizie criticată ulterior de Washington.