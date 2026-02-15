search
Duminică, 15 Februarie 2026
Adevărul
Forțele ucrainene au lovit o ambarcațiune de debarcare rusească în Crimeea. Atacuri și asupra unui radar și a unui depozit de muniții

Război în Ucraina
Publicat:

Forțele armate ale Ucrainei au anunțat că au lovit cu succes o ambarcațiune de desant rusă de tip BK-16 în Crimeea ocupată, precum și alte obiective militare din teritoriile controlate de Moscova.

Ambarcațiune de desant rusească BK-16/FOTO:X
Ambarcațiune de desant rusească BK-16/FOTO:X

Potrivit Statului Major al armatei ucrainene, atacul a avut loc pe 12 februarie, în zona localității Novoozerne, în Crimeea. Ținta a fost o navă de desant rapidă BK-16 — un tip de ambarcațiune utilizată pentru operațiuni de coastă și transport de trupe.

În aceeași zi, forțele ucrainene ar fi lovit și stația radar RSP-10 din Crimeea, precum și un nod de comunicații al armatei ruse din partea ocupată a regiunii Zaporojie.

O zi mai târziu, pe 13 februarie, Ucraina a anunțat un nou atac asupra unui depozit de muniții rusesc aflat în apropierea localității Novoeokonomichne, în regiunea Donețk, teritoriu controlat de forțele ruse.

„Forțele de apărare ale Ucrainei vor continua în mod sistematic măsurile menite să slăbească potențialul de luptă al agresorului rus”, a transmis Statul Major.

Crimeea se află sub ocupație rusă din 2014, după anexarea considerată ilegală de comunitatea internațională. De la declanșarea invaziei la scară largă în 2022, Kievul a intensificat loviturile asupra infrastructurii militare din peninsulă și din celelalte teritorii ocupate, vizând în special depozite de muniții, centre de comandă, sisteme radar și facilități logistice.

Atacurile recente indică o strategie constantă a Kievului de a eroda capacitatea militară rusă în spatele liniei frontului, în paralel cu luptele din estul și sudul Ucrainei.

