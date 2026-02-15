Bruxelles-ul caută o soluție pentru a aduce Ucraina mai repede în UE. Actuala metodologie de extindere „a fost concepută pentru timp de pace”

Procesul actual de aderare la Uniunea Europeană nu mai corespunde realităților geopolitice generate de războiul din Ucraina, a declarat comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, sugerând că este nevoie de o „soluție” care să accelereze parcursul Kievului spre UE.

Declarațiile vin în contextul în care președintele Volodimir Zelenski a avansat recent ca obiectiv anul 2027 pentru aderarea Ucrainei la Uniune. Ulterior, au apărut informații potrivit cărora Bruxelles-ul ar analiza un scenariu de „aderare parțială”, care ar permite Ucrainei să intre în anumite structuri europene înainte de finalizarea tuturor reformelor cerute în cadrul procesului clasic de aderare, scrie Kyiv Independent.

Participând la un eveniment organizat de Fundația Victor Pinciuk, în marja Conferinței de Securitate de la München, Marta Kos a recunoscut deschis că actuala metodologie de extindere „a fost concepută pentru timp de pace”.

„Este o metodologie gândită pentru perioade în care există suficient timp pentru implementarea tuturor reformelor necesare. Suedia, de exemplu, a fost una dintre cele mai dezvoltate țări care au solicitat aderarea, și chiar și așa procesul a durat trei ani”, a explicat oficialul european.

Comisarul a admis că, în actualele condiții instituționale, aderarea Ucrainei la 1 ianuarie 2027 „nu este posibilă”. Totodată, ea a insistat că blocul comunitar trebuie să găsească o cale de a adapta regulile la criza de securitate fără precedent generată de agresiunea rusă.

„Trebuie să identificăm o soluție...Nu mai putem aștepta”

„Trebuie să identificăm o soluție care să reducă distanța dintre metodologia actuală și provocările geopolitice. Nu mai putem aștepta”, a subliniat Kos.

Anterior, oficialul european afirmase că nu vor exista „scurtături” pentru Kiev și că „aderarea deplină vine doar după reforme depline”, reiterând principiul de bază al extinderii: fiecare stat candidat trebuie să îndeplinească integral criteriile politice, economice și juridice stabilite de Uniune.

Ucraina a depus cererea de aderare în februarie 2022, la doar câteva zile după declanșarea invaziei ruse la scară largă. În același an, a primit statutul de țară candidată, iar în 2024 Uniunea a deschis oficial negocierile de aderare. Totuși, negocierile efective pe capitolele tematice — așa-numitele „clustere” — nu au început încă, iar Ungaria a blocat procesul prin veto.

Pentru Kiev, miza este una strategică. Zelenski a declarat în repetate rânduri că aderarea la UE reprezintă o garanție esențială de securitate în perspectiva negocierilor de pace cu Rusia. Liderul ucrainean a transmis că nu va semna un eventual acord de pace care să nu includă o dată clară pentru integrarea în Uniune.

Marta Kos a mai subliniat că Ucraina a contribuit deja „pozitiv” la dezvoltarea Europei, forțând blocul comunitar să redescopere importanța securității. „Poate că am uitat cât de importantă este securitatea în Europa”, a spus ea.

Dezbaterea privind accelerarea aderării Ucrainei reflectă o dilemă mai amplă la Bruxelles: cum poate Uniunea să își păstreze standardele și regulile interne, concepute pentru stabilitate și reforme graduale, într-un context dominat de război, presiune geopolitică și nevoia urgentă de garanții de securitate?