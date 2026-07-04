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Puțini se așteaptă să găsească așa ceva în Regatul Unit. Satul cu ape turcoaz care a devenit o atracție mondială

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Departe de stațiunile aglomerate, un mic sat britanic de pe litoral a început să atragă tot mai mult atenția vizitatorilor din întreaga lume. Aflat pe coasta sălbatică a Regatului Unit, acest loc a fost descris de turiști drept una dintre cele mai frumoase destinații datorită peisajelor spectaculoase. 

Satul are priveliști spectaculoase
Satul britanic Mullion FOTO: Getty images

Micul sat de coastă Mullion și-a câștigat reputația de una dintre cele mai frumoase și mai puțin cunoscute destinații de litoral din Marea Britanie. Aflat departe de aglomerația marilor stațiuni turistice din regiune, Mullion continuă să atragă vizitatori prin farmecul său autentic, peisajele dramatice și atmosfera liniștită.

Localitatea a fost inclusă în clasamentul realizat de HomeToGo în cadrul UK Hidden Gem Index 2021, ocupând locul al treilea în topul celor mai apreciate 20 de sate considerate adevărate „comori ascunse” ale Regatului Unit, reputație pe care și-o păstrează și în prezent, potrivit express.

Spre deosebire de destinațiile turistice foarte populare din Cornwall, Mullion și-a păstrat caracterul tradițional și autentic. Casele albe, străduțele înguste și micul port pescăresc funcțional contribuie la atmosfera sa aparte, în timp ce împrejurimile oferă unele dintre cele mai spectaculoase peisaje de coastă din sud-vestul Angliei.

Satul este situat în apropierea unor porțiuni impresionante ale litoralului din Cornwall, unde stâncile abrupte coboară spre apele turcoaz ale Oceanului Atlantic, iar golfurile ascunse își fac loc printre formațiunile stâncoase.

Una dintre principalele atracții ale zonei este Mullion Cove, un mic port cu o plajă cu nisip care este aproape complet acoperită în timpul fluxului și care se află lângă istorica stație de salvare maritimă. Înconjurat de faleze abrupte și de valurile puternice ale Atlanticului, locul păstrează un aer sălbatic și autentic, iar vizitatorii pot observa frecvent foci odihnindu-se pe stâncile din apropiere.

De asemenea, Mullion reprezintă un punct de plecare ideal pentru explorarea traseului South West Coast Path, unul dintre cele mai cunoscute trasee de coastă din Marea Britanie. Acesta oferă kilometri întregi de poteci amenajate de-a lungul falezelor, cu priveliști spre plaje izolate, promontorii stâncoase și întinderi vaste de mare.

Pe lângă peisajele spectaculoase, localitatea este apreciată și pentru oferta gastronomică. Vizitatorii găsesc aici pub-uri tradiționale, cafenele și magazine independente care promovează produsele locale și ingredientele provenite de la producătorii din zonă.

Printre cele mai cunoscute localuri se numără The Old Inn Mullion, un pub istoric cu acoperiș din stuf care funcționează încă din secolul al XVII-lea și care servește preparate sezoniere realizate din ingrediente locale. De-a lungul timpului, acesta a devenit un important loc de întâlnire atât pentru localnici, cât și pentru turiști.

O altă destinație populară este Mounts Bay Inn, cunoscut de locuitori sub numele de „The Mounts”. Localul dispune de o terasă cu vedere spre apusurile de vară, șeminee pentru sezonul rece și organizează periodic seri culinare tematice, inclusiv seri dedicate burgerilor sau preparatelor curry.

Pentru cei care caută experiențe gastronomice premium, restaurantul Atlantic View din Mullion Cove se numără printre cele mai apreciate din vestul Cornwallului, fiind recompensat cu două distincții AA Rosettes pentru excelență culinară.

Totodată, hotelul și restaurantul Polurrian on the Lizard atrag numeroși vizitatori datorită amplasării spectaculoase pe marginea falezei și panoramelor impresionante asupra mării.

Mullion este cel mai mare sat din Peninsula Lizard și reprezintă o bază excelentă pentru explorarea întregii regiuni. Localitatea găzduiește și biserica St Mellanus, construită în secolul al XIII-lea.

Deși edificiul a fost reconstruit în mare parte în jurul anului 1500, acesta păstrează încă baptisteriul octogonal original din secolul al XIII-lea și alte elemente istorice valoroase în zona altarului și a turnului.

Frumusețea locului este confirmată și de impresiile turiștilor. Un utilizator al platformei TripAdvisor a descris South West Coast Path drept „cea mai frumoasă plimbare de coastă” pe care a făcut-o vreodată, apreciind peisajele spectaculoase și starea excelentă a traseelor și indicatoarelor.

„Mullion este un loc minunat pe Peninsula Lizard. Satul are două pub-uri excelente, numeroase posibilități de cazare, un port impresionant, magazine locale primitoare, restaurante și chiar o ciocolaterie apreciată de turiști. Plimbările de-a lungul coastei sunt extraordinare, cu stânci sălbatice și poteci șerpuite care oferă priveliști deosebite”, a scris un vizitator pe TripAdvisor.

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