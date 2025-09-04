Putin recunoaște pentru prima dată că Rusia se confruntă cu o „penurie de gaze”. La ce soluție recurge liderul de la Kremlin

Rusia s-ar putea confrunta cu o penurie de gaze. Avertismentul a fost transmis chiar de președintele Vladimir Putin, la Forumul Economic de Est de la Vladivostok.

„Avem o penurie de gaze”, a spus Putin la prezentarea rezultatelor dezvoltării regiunilor din Districtul Federal din Orientul Îndepărtat. El a adăugat că există și alte probleme care necesită „o atenție specială”.

Potrivit lui Putin, în Orientul Îndepărtat, este deja dificil să oferi noi întreprinderi. El a adăugat: că infrastructura energetică este spartă, nu există legături între gaze rețele, iar nivelul de dezvoltare al economiei de rețea este extrem de scăzut.

„Nu avem conexiuni între diferitele componente ale infrastructurii energetice, trebuie să dezvoltăm economia rețelei”, a spus liderul de la Kremlin, potrivit moscowtimes.

Mărturisirea lui Putin este un caz rar în care Kremlinul vorbește deschis despre eșecuri. Pe fundalul războiului și al sancțiunilor. Sistemul energetic rus dă semne de epuizare. Moscova cheltuiește miliarde pentru noi proiecte de export, dar în același timp în propriile regiuni, scrie dialog.

În legătură cu o posibilă penurie de gaze, Putin a propus trecerea la cărbune, ale cărui rezerve.

„Timp de 900 de ani, toate rezervele de cărbune vor fi suficiente, care, desigur, pot fi utilizate mult mai eficient, cu o eficiență mai mare și în conformitate cu toate cerințele de mediu”, a spus Putin.

Producția de gaze din Rusia a scăzut de la începutul războiului cu Ucraina, care a izolat Gazprom de pe piața europeană cheie.

Dacă în 2021 au fost produse 762,8 miliarde de metri cubi, atunci în 2022 - doar 673,8 miliarde de metri cubi. În 2023, producția a scăzut la 638 de miliarde de metri cubi, cel mai scăzut nivel din ultimii 6 ani. Anul trecut, a crescut la 685 de miliarde de metri cubi, dar a rămas cu 10% sub nivelul de dinainte de război.

Gazprom, care a pierdut mai mult de jumătate din exporturile sale, promite să trimită gaze în exces consumatorilor ruși. Gazificarea completă a țării va fi finalizată până în 2030, a promis șeful companiei, Alexei Miller, în urmă cu doi ani, la o întâlnire cu Putin. Anterior, el a spus că până în 2026, 35 de regiuni ale Federației Ruse vor fi complet gazificate.

La sfârșitul anului 2024, nivelul de gazeificare în Rusia era de 74,7%, potrivit Ministerului Energiei. Conform programului de stat pentru dezvoltarea energiei, în 2025 ar trebui să crească la 75%, în 2026 - la 75,8%, în 2027 - la 76,7%.