 Putin prezintă simbolul renașterii industriei auto rusești. Mașina ascunde, de fapt, un model chinezesc | adevarul.ro
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Ministrul Justiției, Radu Marinescu, invitat la „Interviurile Adevărul” de la ora 14:00

Putin prezintă simbolul renașterii industriei auto rusești. Mașina ascunde, de fapt, un model chinezesc

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Sursa video: X / @cornomorskij

Mult mediatizata relansare a producției de automobile sub marca Volga, în Rusia, s-a dovedit a fi, în realitate, o relansare a unor modele ale producătorului chinez Geely.

În timp ce presa rusă promovează intens povești despre renașterea industriei autohtone sub marca Volga, rușii de rând au arătat ce se ascunde, de fapt, în spatele noilor automobile, scrie Dialog 

Pe rețelele sociale a fost publicată o înregistrare video, filmată aparent într-un service auto, în care sunt prezentate detalii ce arată că SUV-ul VOLGA K50, condus recent chiar de liderul rus Vladimir Putin în fața unor propagandiști pro-Kremlin, este, de fapt, un Geely Monjaro deghizat, asamblat cu componente ale producătorului chinez.

Practic, singura modificare făcută de ruși la modelul VOLGA K50 a fost acoperirea sau vopsirea siglelor Geely de pe componentele automobilului, notează publicația.

În luna august, mai multe instituții de presă din Rusia au difuzat în repetate rânduri imagini cu Vladimir Putin testând personal noul model Volga K50, care ar urma să fie produs la fosta fabrică Volkswagen din Nijni Novgorod.

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HWDEmHyWoAAEvAT jpg Foto: Ria Novosti via X

După ce a condus noua Volga, Putin a declarat că „interiorul este moale și silențios” și că SUV-ul este „foarte bun” la condus.

La rândul său, compania a susținut că Volga nu este concepută doar ca o mașină, ci ca un „ecosistem de producție care nu va depinde de importuri”.

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