Franța a ajuns la cel mai scăzut rating financiar din istoria sa. Cauzele ce au dus la decizia agenției Fitch

Agenția de rating Fitch a retrogradat vineri seara ratingul suveran al Franței la „A+”, cel mai scăzut nivel din istorie, invocând instabilitatea politică persistentă și incertitudinile bugetare care afectează redresarea finanțelor publice.

Decizia vine la doar câteva zile după căderea guvernului François Bayrou și numirea unui nou premier, Sébastien Lecornu – al treilea în decurs de un an. „Căderea guvernului în urma unui vot de încredere ilustrează fragmentarea și polarizarea crescândă a politicii interne”, se arată în comunicatul Fitch, citat de France24.

Agenția apreciază că instabilitatea slăbește capacitatea sistemului politic de a implementa o consolidare bugetară ambițioasă și consideră improbabil ca deficitul să scadă sub 3% din PIB înainte de 2029, așa cum își propusese fostul executiv.

Franța înregistrează una dintre cele mai dificile situații bugetare din zona euro: datoria publică a ajuns la 113,9% din PIB la finalul lunii martie, adică 3.345 miliarde de euro, iar deficitul este estimat la 5,4% din PIB în 2025. Fitch estimează că datoria va continua să crească până la 121% din PIB în 2027, fără perspective clare de stabilizare, în timp ce deficitul ar putea depăși 5% și în anii următori.

Ministrul economiei în exercițiu, Eric Lombard, a declarat că ia „act” de decizie, insistând că economia este „solidă”. Între timp, noul premier Lecornu are sarcina de a prezenta un buget pentru 2026 și de a evita un blocaj în Parlament, în contextul unui climat social tensionat și al unei zile de greve și proteste anunțate pentru 18 septembrie.

În prezent, ratingul Franței are perspectivă stabilă, însă Fitch avertizează că apropierea alegerilor prezidențiale din 2027 ar putea limita și mai mult marja de manevră în favoarea redresării finanțelor publice și se teme că blocajul politic va persista și după aceea.