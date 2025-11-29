search
Sâmbătă, 29 Noiembrie 2025
Adevărul
Ultimele știri

Video Proteste masive și ciocniri violente la Giessen, unde extremiștii de la AfD au lansat o nouă organizație de tineret

Publicat:

Partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) şi-a înfiinţat sâmbătă o nouă organizaţie de tineret, numită Generation Deutschland (Generaţia Germania, GD) la un congres în timpul căruia au avut loc proteste masive, marcate de violenţe.

Protestele au avut loc la Giessen FOTO Captură video X / Ian Collins @Ian_Collins_03
Protestele au avut loc la Giessen FOTO Captură video X / Ian Collins @Ian_Collins_03

Peste 800 de participanţi au adoptat un statut al tineretului, cu reguli privind rolul şi activitatea noii organizaţii, care va fi legată strâns de AfD, spre deosebire de predecesoarea sa, Junge Alternative (Alternativa Tânără, JA), desfiinţată în primăvară după ce partidul a rupt relaţiile cu ea, scrie Agerpres.

Generation Deutschland va primi orice membru al AfD în vârstă de maximum 36 de ani, însă în organizaţia de tineret pot intra şi tineri care nu sunt membri de partid. Copreşedinta AfD Alice Weidel a afirmat că organizaţia va fi un cadru de pregătire pentru partid. Conform politicienei, rolul GD este în primul rând de a furniza tinere talente capabile pentru AfD.

Spitalul universitar din Giessen, unde a avut loc congresul, a tratat mai mulţi răniţi uşor, care s-au prezentat singuri în timp ce în oraşul din landul Hessa din centrul Germaniei se desfăşurau proteste împotriva noii formaţiuni.

Sursă:  X / Ian Collins @Ian_Collins_03

Din cauza blocajelor de pe străzi şi a manifestaţiilor care au împiedicat accesul celor circa 1000 de participanţi aşteptaţi, congresul a început cu o întârziere de două ore. Un grup de circa 30-40 de demonstranţi din stradă a încercat şi să pătrundă în sala unde se desfăşurau lucrările, trecând de barierele poliţiei, care a ripostat cu un tun cu apă pentru a respinge asaltul.

Poliţia a comunicat că au suferit răni uşoare şi circa 10-15 agenţi din forţele de ordine.

Sursă:  X / Ian Collins @Ian_Collins_03

Un deputat al AfD a fost rănit, iar poliţia a anunţat că un agresor a fost arestat. Weidel a precizat că este vorba de Julian Schmidt, bătut de circa 20 de oameni după ce îşi parcase maşina în apropiere de sala unde urma să participe la congres.

În total, la protestele începute de dimineaţă au participat potrivit poliţiei peste 10.000 de oameni; erau aşteptaţi circa 50.000. Protestatarii au blocat mai multe şosele în apropiere de Giessen, iar în mai multe locuri unde au avut loc ciocniri au aruncat cu sticle în echipajele de ambulanţă. S-a scandat "Cu toţii împreună, împotriva fascismului" şi "Opriţi incendiatorii".

Forţele de ordine locale au primit întăriri din întreaga Germanie.

Sursă:  X / Ian Collins @Ian_Collins_03

Cancelarul Friedrich Merz a condamnat violenţele şi şi-a anunţat compatrioţii că vor vedea la ştirile de seară ciocniri între extremele stânga şi dreapta. "Doresc ca noi, cei din centrul politic al ţării, să arătăm că putem rezolva problemele", a spus el.

Ministrul de interne Alexander Dobrindt a afirmat că dreptul la demonstraţii este fundamental, dar niciun astfel de drept nu justifică violenţa împotriva forţelor de securitate şi a adăugat: "Am cel mai mare respect pentru agenţii de poliţie când văd oameni mascaţi, anarhişti, oameni cu rachete luminoase şi torţe care se apropie de poliţie cu intenţia de a recurge la violenţă".

Europa

