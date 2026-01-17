Video Protest la ambasada Iranului de la Londra. Patru poliţişti răniţi şi 14 persoane arestate

Patru poliţişti au fost răniţi şi 14 persoane au fost arestate în timpul unui protest organizat în faţa ambasadei Iranului de la Londra, a anunţat sâmbătă Poliţia Metropolitană, potrivit dpa.

Arestările au avut loc vineri pentru comiterea unor infracţiuni precum tulburarea ordinii publice şi încălcarea unei proprietăţi, au declarat forţele de ordine, care au precizat că patru ofiţeri au suferit răni minore, relatează dpa, citată de Agerpres.

În imaginile distribuite pe reţelele sociale pot fi văzuți protestatari în timp ce sunt arestaţi, iar unii par a fi răniţi.

„S-a căţărat pe mai multe balcoane şi a îndepărtat steagul iranian"

Unul dintre cei arestaţi s-ar fi urcat pe clădirea din Kensington şi ar fi îndepărtat un steag iranian.

„În timpul unui protest la ambasada Iranului vineri, 16 ianuarie, un protestatar a pătruns ilegal pe proprietatea privată şi s-a căţărat pe mai multe balcoane de pe terasa ambasadei şi a îndepărtat steagul iranian. Alte 13 arestări au avut loc pentru mai multe infracţiuni, inclusiv pentru tulburarea ordinii publice, agresiune asupra unui angajat al serviciilor de urgenţă, vătămări corporale şi pătrundere ilegală în sediul diplomati", a afirmat un purtător de cuvânt al poliţiei.

Anterior, Poliţia Metropolitană a declarat că la faţa locului au fost trimise întăriri şi că a fost emis un ordin pentru dispersarea.