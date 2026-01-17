„Atmosferă de lege marțială” în Iran. Străzi pustii, după ce protestele antiregim au fost înăbușite

Protestele din Iran au fost înăbușite, iar acum pe străzi, în marile orașe și la Teheran, e liniște, cu o prezență numeroasă a dispozitivelor de poliție antirevoltă. Rezidenți din Teheran cu care a vorbit NYT au descris atmosfera din capitala Iranului, în timp ce blackout-ul informațional rămâne în vigoare.

Vreme de peste două săptămâni, Iranul a fost zguduit de proteste în toată țară - declanșate de o economie în colaps și o monedă în cădere liberă, acestea s-au transformat în demonstrații deschise antiregim, fapt care a dus la reprimarea brutală a protestatarilor: mii de demonstranți au fost uciși cu focuri de armă și au fost efectuate peste 10.000 de arestări.

Patru rezidenți din Teheran au declarat pentru NYT că străzile capitalei Iranului au fost în mare parte liniștite în ultimele zile, pe măsură ce represiunea forțelor de ordine a făcut mii de morți.

Forțe de securitate au fost desfășurate în număr mare în aproape fiecare cartier, străzile sunt aproape pustii și există o senzație puternică că orașul se află sub legea marțială, au declarat aceștia, care locuiesc în diferite părți ale orașului.

„Există o dezamăgire și o deziluzie uriașe”, a spune un rezident, care a lucrat în centrul Teheranului.

Nu au mai fost documentate proteste de amploare în Iran de duminică, potrivit lui Arinei Moradi și Minei Khani, de la Organizația Hengaw pentru Drepturile Omului, cu sediul în Norvegia, care monitorizează demonstrațiile din Iran de la începutul acestora.

O prezență militară și de securitate puternică există în continuare în multe orașe și localități, unde mii de persoane au fost reținute. Totodată, numeroase universități s-au închis.

O înregistrare video distribuită online joi și verificată de NYT arată forțe de securitate și vehicule de poliție antirevoltă patrulând străzile din Mashhad.

Alte imagini recente arată forțe de securitate și paramilitare patrulând o stradă din orașul de coastă Tonekabon. Sunt zeci de bărbați, unii cu căști și echipament antirevoltă, alții în cagule sau uniformă militară de camuflaj. Mulți dintre bărbați sunt înarmați cu arme lungi.

O evaluare israeliană a constatat că amploarea protestelor a scăzut vizibil de duminică, în urma utilizării tot mai frecvente a muniției reale de către forțele de ordine și a întreruperii accesului la internet, potrivit a doi oficiali israelieni care au făcut declarații pentru NYT sub rezerva anonimatului.

Mai mulți oficiali ai serviciilor secrete israeliene care monitorizează Iranul au ajuns la concluzia că actualul val de proteste a fost efectiv înăbușit de regim.

Tensiunile din Iran și din regiune au ajuns la cote înalte ridicate după ce președintele SUA, Donald Trump, a declarat recent că este pregătit să intervină pentru a proteja protestatarii, inclusiv prin potențiale atacuri militare împotriva țării, au declarat oficiali americani.

Israelul și mai multe națiuni arabe l-au îndemnat pe președintele american să nu atace Iranul, a declarat un oficial american de rang înalt. Multe state din Golf se tem că un astfel de atac ar destabiliza regiunea și le-ar pune în pericol reputația de centre sigure pentru afaceri și turism.

Kremlinul a anunțat vineri că președintele rus Vladimir Putin s-a oferit drept mediator pentru a asigura stabilitatea regională, după ce a discutat cu premierul israelian Benjamin Netanyahu și cu președintele iranian Masoud Pezeshkian.

„Situația din regiune este extrem de tensionată”, a declarat vineri reporterilor un purtător de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, adăugând că Putin încearcă să faciliteze o dezescaladare.

În ultimele zile, autoritățile iraniene au renunțat la amenințările cu executarea protestatarilor, în urma condamnării internaționale și a posibilității iminente a unei acțiuni militare americane.

Măsuri de intimidare a protestatarilor

Analiștii regionali au observat că Teheranul face o distincție între demonstranții obișnuiți și cei pe care îi numește „revoltați” sau „teroriști”, pe care îi acuză că sunt susținuți de puteri străine. Experții spun că această categorisire are scopul de a intimida populația și a descuraja proteste ulterioare.

Guvernul a insuflat frică în rândul protestatarilor prin trimiterea de mesaje text prin care avertizează familiile să nu-și lase copiii să iasă în stradă. Alte mesaje au îndemnat cetățenii să raporteze activități suspecte sau i-au încurajat să participe la mitinguri pro-guvernamentale.

Într-o captură de ecran distribuită de un rezident publicației The New York Times, poate fi văzut un mesaj text despre care se pretindea că ar proveni de la filiala de informații a puternicului Corp al Gardienilor Revoluției și care menționa că a primit peste 400.000 de apeluri către o linie telefonică directă pentru raportarea „rețelelor teroriste” și că acestea au fost „identificate și destructurate”.

Represiunea violentă a guvernului a avut un efect deosebit de descurajant asupra protestelor.

Martorii au declarat că forțele de securitate au tras asupra demonstranților neînarmați de la mică distanță. Peste 2.600 de persoane au fost ucise de la începutul protestelor, potrivit agenției de știri Human Rights Activists, cu sediul la Washington. Grupul Iran Human Rights, cu sediul în Norvegia, estimează că peste 3.400 de persoane au fost ucise și alte mii au fost rănite.