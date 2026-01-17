search
Sâmbătă, 17 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

„Atmosferă de lege marțială” în Iran. Străzi pustii, după ce protestele antiregim au fost înăbușite

0
0
Publicat:

Protestele din Iran au fost înăbușite, iar acum pe străzi, în marile orașe și la Teheran, e liniște, cu o prezență numeroasă a dispozitivelor de poliție antirevoltă. Rezidenți din Teheran cu care a vorbit NYT au descris atmosfera din capitala Iranului, în timp ce blackout-ul informațional rămâne în vigoare.

image

Vreme de peste două săptămâni, Iranul a fost zguduit de proteste în toată țară - declanșate de o economie în colaps și o monedă în cădere liberă, acestea s-au transformat în demonstrații deschise antiregim, fapt care a dus la reprimarea brutală a protestatarilor: mii de demonstranți au fost uciși cu focuri de armă și au fost efectuate peste 10.000 de arestări.

Patru rezidenți din Teheran au declarat pentru NYT că străzile capitalei Iranului au fost în mare parte liniștite în ultimele zile, pe măsură ce represiunea forțelor de ordine a făcut mii de morți.

Forțe de securitate au fost desfășurate în număr mare în aproape fiecare cartier, străzile sunt aproape pustii și există o senzație puternică că orașul se află sub legea marțială, au declarat aceștia, care locuiesc în diferite părți ale orașului.

„Există o dezamăgire și o deziluzie uriașe”, a spune un rezident, care a lucrat în centrul Teheranului.

Nu au mai fost documentate proteste de amploare în Iran de duminică, potrivit lui Arinei Moradi și Minei Khani, de la Organizația Hengaw pentru Drepturile Omului, cu sediul în Norvegia, care monitorizează demonstrațiile din Iran de la începutul acestora.

O prezență militară și de securitate puternică există în continuare în multe orașe și localități, unde mii de persoane au fost reținute. Totodată, numeroase universități s-au închis.

O înregistrare video distribuită online joi și verificată de NYT arată forțe de securitate și vehicule de poliție antirevoltă patrulând străzile din Mashhad.

Alte imagini recente arată forțe de securitate și paramilitare patrulând o stradă din orașul de coastă Tonekabon. Sunt zeci de bărbați, unii cu căști și echipament antirevoltă, alții în cagule sau uniformă militară de camuflaj. Mulți dintre bărbați sunt înarmați cu arme lungi.  

O evaluare israeliană a constatat că amploarea protestelor a scăzut vizibil de duminică, în urma utilizării tot mai frecvente a muniției reale de către forțele de ordine și a întreruperii accesului la internet, potrivit a doi oficiali israelieni care au făcut declarații pentru NYT sub rezerva anonimatului.

Mai mulți oficiali ai serviciilor secrete israeliene care monitorizează Iranul au ajuns la concluzia că actualul val de proteste a fost efectiv înăbușit de regim.

Tensiunile din Iran și din regiune au ajuns la cote înalte ridicate după ce președintele SUA, Donald Trump, a declarat recent că este pregătit să intervină pentru a proteja protestatarii, inclusiv prin potențiale atacuri militare împotriva țării, au declarat oficiali americani.

Israelul și mai multe națiuni arabe l-au îndemnat pe președintele american să nu atace Iranul, a declarat un oficial american de rang înalt. Multe state din Golf se tem că un astfel de atac ar destabiliza regiunea și le-ar pune în pericol reputația de centre sigure pentru afaceri și turism.

Kremlinul a anunțat vineri că președintele rus Vladimir Putin s-a oferit drept mediator pentru a asigura stabilitatea regională, după ce a discutat cu premierul israelian Benjamin Netanyahu și cu președintele iranian Masoud Pezeshkian.

„Situația din regiune este extrem de tensionată”, a declarat vineri reporterilor un purtător de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, adăugând că Putin încearcă să faciliteze o dezescaladare.

În ultimele zile, autoritățile iraniene au renunțat la amenințările cu executarea protestatarilor, în urma condamnării internaționale și a posibilității iminente a unei acțiuni militare americane.

Măsuri de intimidare a protestatarilor

Analiștii regionali au observat că Teheranul face o distincție între demonstranții obișnuiți și cei pe care îi numește „revoltați” sau „teroriști”, pe care îi acuză că sunt susținuți de puteri străine. Experții spun că această categorisire are scopul de a intimida populația și a descuraja proteste ulterioare.

Guvernul a insuflat frică în rândul protestatarilor prin trimiterea de mesaje text prin care avertizează familiile să nu-și lase copiii să iasă în stradă. Alte mesaje au îndemnat cetățenii să raporteze activități suspecte sau i-au încurajat să participe la mitinguri pro-guvernamentale.

Într-o captură de ecran distribuită de un rezident publicației The New York Times, poate fi văzut un mesaj text despre care se pretindea că  ar proveni de la filiala de informații a puternicului Corp al Gardienilor Revoluției și care menționa că a primit peste 400.000 de apeluri către o linie telefonică directă pentru raportarea „rețelelor teroriste” și că acestea au fost „identificate și destructurate”.

Represiunea violentă a guvernului a avut un efect deosebit de descurajant asupra protestelor.

Martorii au declarat că forțele de securitate au tras asupra demonstranților neînarmați de la mică distanță. Peste 2.600 de persoane au fost ucise de la începutul protestelor, potrivit agenției de știri Human Rights Activists, cu sediul la Washington. Grupul Iran Human Rights, cu sediul în Norvegia, estimează că peste 3.400 de persoane au fost ucise și alte mii au fost rănite.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Operațiunea „Golden Dynamite”: cum a fost scoasă Maria Corina Machado din Venezuela cu ajutorul americanilor de la Grey Bull
digi24.ro
image
România a cheltuit 7 miliarde de lei pe pensiile speciale ale magistraților în ultimii cinci ani. Câți s-au pensionat
stirileprotv.ro
image
Paradoxul agriculturii României în 2026: suntem cel mai mare exportator de cereale din Uniunea Europeană, dar 60% din legumele din farfurie vin din import. Care sunt explicațiile, ce arată prognozele internaționale și care sunt vulnerabilitățile
gandul.ro
image
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
mediafax.ro
image
Cutremur la FCSB! Gigi Becali îi reziliază contractul lui Vlad Chiricheș după 0-1 cu FC Argeș. Exclusiv
fanatik.ro
image
Friedrich Merz spune că Rusia e o țară europeană și speră că relațiile dintre UE și Moscova ar putea fi reechilibrate. Reacția Kremlinului
libertatea.ro
image
Medicamentele care te lasă fără permis. Lista completă și explicația medicului
digi24.ro
image
Dumitru Dragomir a anunțat ce face cu terenul de la Gigi Becali: „Va fi spectaculos!”
gsp.ro
image
Ion Țiriac, reacție neașteptată după ce a fost depășit în topul celor mai bogați români. Ce avere are acum
digisport.ro
image
Interdicție totală din 2026 la bordul avioanelor: obiectul extrem de folosit pe care pasagerii nu îl mai pot folosi
stiripesurse.ro
image
Elveția a construit o lume subterană atât de vastă, încât rivalizează cu orașele de la suprafață
antena3.ro
image
Ideea inedită avută de Anca în urmă cu şase ani. De atunci, se bucură de roadele muncii ei tot anul
observatornews.ro
image
Când vine primăvara, de fapt? 2026, an bizar conform meteorologilor Easeweather
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
prosport.ro
image
Ce înseamnă ‘agent debutant’: românii, din ce în ce mai interesaţi să fie poliţişti
playtech.ro
image
Ce șanse are FCSB să ajungă în play-off după înfrângerea cu FC Argeș! Super-computerul a făcut calculele exacte, procentul este șocant!
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Ropote de aplauze! Românca Julia Sauter a izbucnit în lacrimi, la finalul programului liber de la Europenele de patinaj artistic
digisport.ro
image
Groenlanda a ales între SUA și Danemarca: Situația este „foarte gravă”
stiripesurse.ro
image
Sofia Vicoveanca a făcut primele declarații după internare. Care este starea de sănătate a artistei: ,,Sunt la mâna medicilor”
kanald.ro
image
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
wowbiz.ro
image
ȘOC METEO! Iarna nu se mai termină în România! NINGE până în aprilie, primăvara dispare complet
romaniatv.net
image
Lovitură pentru Kremlin. China a oprit complet achizițiile de energie electrică din Rusia
mediaflux.ro
image
Mărirea organelor genitale cu acid hialuronic, metoda controversată folosită de sportivi pentru a trișa. Primul nume care recunoaște
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Cătălin Măruță, înlocuit de Gabriela Cristea la PRO TV?
actualitate.net
image
Semnul nou de circulație care te lasă fără 200 de euro și 4 puncte. Capcana rutieră face victimă după victimă în 2026
click.ro
image
Horoscop săptămâna 17-23 ianuarie. Patru zodii primesc un semn divin care le schimbă destinul și viața cu 180 de grade
click.ro
image
Cel mai ieftin cartier din România pentru cumpărarea unei locuințe. Prețul care schimbă calculele românilor
click.ro
Regina Sofia a Spaniei în doliu profimedia 0894974428 jpg
Curtea Spaniei a confirmat decesul și se pregătește de înmormântare! Regina Sofia este de neconsolat!
okmagazine.ro
Regele Charles Kate Middleton jpg
Regele Charles este pregătit să o încoroneze pe Prințesa Kate mai devreme. Un gest cu greutate pentru a marca ziua ei de naștere
okmagazine.ro
Prajitura cu biscuiti si ciocolata Sursa foto shutterstock 2444852699 jpg
Prăjitură cu biscuiţi şi ciocolată. Ușor de făcut și n-are nevoie de coacere
clickpentrufemei.ro
Steal a godGettyImages 1521914701500x1000 8044137 e1755614597169 webp
Imperiul Asirian: mașinăria de război care a zdrobit Orientul Antic
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Dan Negru, deranjat de cât de mic e prețul la benzină și motorină în Republica Moldova. Cât costă litrul față de România: „La noi nu am alimentat mașina, ci bugetul”
image
Semnul nou de circulație care te lasă fără 200 de euro și 4 puncte. Capcana rutieră face victimă după victimă în 2026

OK! Magazine

image
Ciudatul ritual nocturn al Prințului William și al Prințesei Kate. Ce fac împreună la ore târzii din noapte

Click! Pentru femei

image
Sunt ca și căsătoriți! Timothée Chalamet și Kylie Jenner locuiesc împreună de un an!

Click! Sănătate

image
Te-ai născut pentru a fi bogat? Calculează-ți numărul destinului și află!