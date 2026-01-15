Un cetățean canadian, ucis în timpul protestelor din Iran. Ottawa acuză autoritățile de la Teheran

Guvernul de la Ottawa a anunţat moartea unui cetățean canadian în timpul protestelor din Iran și a acuzat direct autoritățile de la Teheran de reprimarea violentă a manifestanților.

Un cetățean canadian a fost ucis în Iran în timpul manifestațiilor împotriva regimului, a anunțat joi, 15 ianuarie, guvernul de la Ottawa, care pune responsabilitatea decesului pe seama autorităților iraniene, acuzate de o represiune brutală a protestelor.

Informația a fost făcută publică de ministrul canadian de Externe, Anita Anand, care a transmis un mesaj pe platforma X, fără a oferi detalii despre circumstanțele exacte ale incidentului.

„Tocmai am aflat că un cetăţean canadian a murit în Iran în mâinile autorităţilor iraniene”, a declarat șefa diplomației canadiene.

Ulterior, un responsabil din cadrul Ministerului canadian de Externe a precizat că, potrivit informațiilor aflate în posesia autorităților de la Ottawa, cetățeanul canadian a fost ucis de forțele iraniene în timpul unei manifestații, notează Agrerpres, citând agenţiile internaţionale.

Într-o reacție fermă, Anita Anand a denunțat comportamentul regimului de la Teheran, pe care l-a descris drept unul care „dispreţuieşte în mod flagrant viaţa umană”. Oficialul canadian a reiterat că Ottawa condamnă „cu fermitate această violenţă” și cere ca represiunile să „înceteze fără întârziere”.

În același context, Ministerul Afacerilor Externe de la Ottawa a lansat un apel urgent către cetățenii canadieni aflați în Iran - estimați la aproximativ 3.000 de persoane - solicitându-le să părăsească imediat teritoriul Republicii Islamice, din motive de securitate.

Moartea cetățeanului canadian survine pe fondul unor acuzații tot mai grave formulate de organizațiile pentru apărarea drepturilor omului, care susțin că Iranul desfășoară o represiune de amploare, soldată cu mii de morți, într-o țară cu aproape 86 de milioane de locuitori.