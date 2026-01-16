Trump înmoaie tonul la adresa Iranului: „Respect profund! Mulțumesc!”. Teheranul suspendă peste 800 de execuții programate

Președintele Donald Trump a salutat, vineri, decizia autorităților de la Teheran de a amâna execuțiile programate în contextul protestelor naționale care au zguduit Iranul timp de aproape trei săptămâni.

„Respect foarte mult faptul că toate execuțiile prin spânzurare, programate să aibă loc ieri (peste 800 dintre ele), au fost anulate de conducerea Iranului. Mulțumesc!”, a scris Trump pe rețeaua sa Truth Social.

Declarația vine la două zile după ce fostul președintele Donald Trump avertizase că Statele Unite vor recurge la „acțiuni ferme” dacă regimul iranian va continua reprimarea violentă a protestatarilor arestați.

Conform estimărilor organizațiilor internaționale, aproximativ 2.500 de persoane și-au pierdut viața de la debutul manifestațiilor.

„Dacă îi spânzurați, o să vedeți niște lucruri. Vom recurge la acțiuni ferme dacă vor face așa ceva”, a afirmat Trump, într-un mesaj anterior.

Oficiali iranieni au contactat în ultimele zile guvernele Turciei, Qatarului, Emiratelor Arabe Unite și Omanului pentru a le avertiza că, în cazul unui atac, Iranul va lovi bazele americane din regiune, potrivit unui diplomat familiarizat cu discuțiile.

Aliații SUA din regiune, inclusiv Turcia, Qatar și Arabia Saudită, l-au îndemnat pe Trump în ultimele zile să nu atace Iranul.

Ministrul turc de externe, Hakan Fidan, care a vorbit și s-a întâlnit cu liderii regionali, inclusiv cu oficiali iranieni, a declarat că acesta depune eforturi pentru a evita o escaladare militară.

„Nu dorim o intervenție aici”, a declarat el joi într-o conferință de presă de la Istanbul.