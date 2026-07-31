 Piața parfumurilor originale se confruntă cu un val de contrafaceri: cum îți dai seama că ai cumpărat un fals | adevarul.ro
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Piața parfumurilor originale se confruntă cu un val de contrafaceri: cum îți dai seama că ai cumpărat un fals

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Ai cumpărat un parfum cunoscut la un preț care părea o ocazie rară, l-ai desfăcut, mirosea aproape corect, și abia după câteva săptămâni ai observat că se evaporă în jumătate de oră și lasă un iz de alcool ieftin. Ai luat, cel mai probabil, un produs contrafăcut, iar situația e mult mai răspândită decât lasă să se vadă ambalajele aproape perfecte cu care circulă falsurile de azi.

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Cifrele oficiale sunt greu de ignorat. Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală, EUIPO, estimează că industria cosmetică europeană pierde anual aproximativ 3 miliarde de euro din cauza produselor contrafăcute, echivalentul a 4,8 la sută din vânzările legitime ale sectorului, împreună cu circa 32.000 de locuri de muncă. În cazul României, pierderile estimate ajung la 7,9 la sută din vânzările sectorului cosmetic, cu 3,1 puncte procentuale peste media Uniunii Europene, ceea ce plasează piața locală printre cele mai afectate din întreg blocul comunitar. Nu e o statistică abstractă: în spatele procentului stau produse false care au ajuns deja la cumpărători reali.

De ce parfumurile sunt ținta preferată

Parfumul e produsul ideal pentru falsificatori dintr-un motiv simplu: marja e uriașă, iar verificarea e grea. Un lichid colorat într-o sticlă care imită bine originalul costă câțiva lei de produs și se vinde cu sute. Spre deosebire de o geantă sau un ceas, unde falsul se vede la cusături, parfumul se ascunde după miros, iar primele note ale unei imitații reușite pot păcăli chiar și un nas antrenat. Compoziția unui produs contrafăcut nu trece însă prin controalele de calitate și siguranță la care sunt supuse produsele originale, iar cumpărătorul nu are cum să verifice dacă lichidul din flacon corespunde cu ce scrie pe etichetă. Cumperi, la propriu, un lichid necunoscut pe care urmează să-l aplici pe piele.

Semnele care ar trebui să te pună pe gânduri

Niciun indiciu izolat nu dovedește singur un fals, dar acumularea lor spune o poveste. Primul e prețul: un parfum de nișă sau un bestseller vândut la o treime din prețul pieței nu e o ofertă, e un semnal de alarmă, fiindcă nimeni nu vinde constant în pierdere. Al doilea e ambalajul, unde merită comparat cu un exemplar despre care știi sigur că e original: cartonul dens, tiparul clar, celofanul întins și lipit curat sunt standardul, deși unele produse originale pot veni și fără celofan, în funcție de piață. Al treilea e codul de lot, care trebuie să existe și pe cutie, și pe flacon, și să coincidă, cu mențiunea că nici potrivirea lui nu e o garanție absolută, fiindcă și codurile se copiază. Privește apoi flaconul: sticla originală e uniformă, fără bule, cu pulverizator care lucrează fin. Un singur semn poate fi o variație de producție; trei sau patru împreună înseamnă aproape sigur problemă.

Unde cumperi contează mai mult decât orice

Adevărul incomod e că majoritatea falsurilor ajung la cumpărători prin canale neoficiale: tarabe, anunțuri pe rețele sociale, site-uri apărute peste noapte, vânzători care nu pot spune de unde provine marfa. De departe cea mai sigură cale rămân marii retaileri consacrați, cu volume și infrastructură pe care un falsificator nu le poate mima. Când alegi parfumuri originale de la un jucător precum grupul Notino, prezent în 27 de țări europene, cu vânzări de 1,76 miliarde de euro în ultimul an fiscal și cu unul dintre cele patru centre logistice ale grupului chiar în România, cumperi dintr-un lanț în care marfa vine de la distribuitori autorizați, fiecare lot poate fi urmărit, iar retururile și facturile sunt regula, nu excepția. Un asemenea retailer își permite prețuri competitive tocmai datorită volumului uriaș, ceea ce e cu totul altceva decât o „ofertă" de la un cont anonim: primul își negociază prețul cu producătorii, al doilea îl inventează pentru un lichid de proveniență necunoscută.

Testul final rămâne cel mai simplu dintre toate: nu prețul mic în sine e semnalul de alarmă, ci prețul imposibil, cerut de un vânzător pe care nu-l poți verifica. Un parfum cu adevărat original poate fi găsit mai ieftin la un retailer serios, dar nu la o fracțiune din valoarea lui, la o taraba virtuală care mâine dispare. Diferența dintre cele două nu se simte în portofel la momentul plății, se simte pe piele în lunile care urmează.

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