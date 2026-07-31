 Băsescu îi cere lui Bolojan să refacă coaliția cu PSD: „Au stat 20 de ani împreună, ţara a fost adusă în situaţia în care este acum de ei” | adevarul.ro
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Băsescu îi cere lui Bolojan să refacă coaliția cu PSD: „Au stat 20 de ani împreună, ţara a fost adusă în situaţia în care este acum de ei”

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Fostul președinte Traian Băsescu a transmis vineri seară, 31 iulie, că premierul interimar Ilie Bolojan, „va trebui să înţeleagă faptul că ţara e mai importantă decât orgoliul şi interesele lui şi să refacă coaliţia”.

Traian Băsescu/FOTO: Mediafax
Traian Băsescu/FOTO: Mediafax

„După părerea mea, Bolojan va trebui să înţeleagă că, pentru că blocajul e la el, va trebui să înţeleagă faptul că ţara e mai importantă decât orgoliul şi interesele lui şi să refacă coaliţia pentru un timp.

Au stat 20 de ani împreună, ţara a fost adusă în situaţia în care este acum de ei, de tandemul PSD-PNL, de tandemul Nicu şi Marcel şi de cine a mai fost. (...) Deci trebuie să plătească ce au stricat. Nu pot la nesfârşit ei să strice şi să vină alţii să repare”, a afirmat Traian Băsescu, vineri seară, la B1 TV.

Traian Băsescu susține că Ilie Bolojan a blocat formarea unei majorități deoarece nu dorește o alianță cu PSD, deși, în opinia sa, PNL și PSD au guvernat împreună ani la rând.

„Dacă ar vrea să facă ceva pentru ţară, după ce a făcut atâta rău, ar fi să găsească o soluţie să guverneze măcar câteva luni împreună. Pe termen lung, depinde de momentul alegerilor, şi atunci Bolojan poate să explice de ce nu mai vrea cu PSD-ul”, a argumentat Băsescu.

Traian Băsescu consideră că actuala criză politică ar trebui să determine PNL și PSD să formeze din nou o coaliție de guvernare pentru a asigura stabilitatea.

El a menționat că președintele Nicușor Dan „nu are niciun mijloc să îl forțeze” pe președintele PNL să renunțe la decizia de a nu mai face alianță cu PSD.

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