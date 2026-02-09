Perioada de suspendare a permisului auto se poate reduce. Ce reguli trebuie să respecte șoferii

Pentru conducătorii auto care se confruntă cu suspendarea dreptului de a conduce, legislația rutieră oferă posibilitatea reducerii perioadei de suspendare, însă acest beneficiu este condiționat de o serie de reguli și, începând de anul trecut, de obligația achitării amenzii.

Codul rutier stabilește faptul că perioada de reducere a suspendării ce poate fi obținută este de o treime din durata acesteia. Procesul de redobândire mai rapidă a permisului suspendat presupune îndeplinirea cumulativă a trei condiții, prima dintre acestea fiind vechimea permisului de conducere, solicitantul neputând fi un conducător auto începător, ci numai unul care are o experiență de peste un an, scrie Avocatnet.ro.

O a doua condiție obligatorie este promovarea unui test teoretic de verificare a cunoștințelor privind regulile de circulație.

Cea de-a treia cerință pentru validarea unei astfel de cereri este aceea a achitării amenzii contravenționale aplicate pentru fapta care a atras suspendarea, fiind necesar ca amenda să fie plătită înainte de formularea solicitării de reducere a perioadei de suspendare.

Conform Regulamentului de aplicare a Codului rutier, verificarea teoretică nu este o simplă formalitate, ea constând într-un test-grilă ce cuprinde 15 întrebări din legislația rutieră, iar pentru a fi declarat admis, candidatul trebuie să răspundă corect la cel puțin 13 dintre acestea: „verificarea cunoașterii regulilor de circulație consta în completarea unui test-grila, ce conține 15 întrebări din legislația rutieră. Este declarată "promovată" persoana care a formulat răspunsul corect la cel puțin 13 întrebări”.

Susținerea acestui examen se programează în perioada de valabilitate a suspendării, în zilele stabilite săptămânal de către serviciul poliției rutiere din localitatea de domiciliu a solicitantului.

Aceste reguli sunt valabile și în cazul titularului unui permis de conducere românesc pentru care a fost aplicată sancțiunea suspendării exercitării dreptului de a conduce de către o autoritate străină.

În cazul în care permisul de conducere a fost eliberat de o autoritate străină, titularul poate „solicita șefului serviciului poliției rutiere pe raza căruia a fost constatată fapta restituirea documentului, înainte de expirarea perioadei de suspendare, cu cel mult o zi lucrătoare înainte de data părăsirii teritoriului României”.

Același Regulament impune ca cererea de reducere a perioadei suspendării să fie depusă în primele două treimi ale perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce. Analiza cererii revine șefului serviciului poliției rutiere care a dispus măsura sau, după caz, șefului poliției rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, decizia de aprobare sau refuz fiind comunicată solicitantului în termen de cel mult cinci zile de la înregistrarea cererii.

Codul rutier stabilește însă și situații clare în care reducerea perioadei de suspendare a permisului de conducere nu este posibilă. Astfel, nu pot beneficia de reducerea perioadei de suspendare conducătorii care au cumulat din nou cel puțin 15 puncte de penalizare în intervalul de 12 luni de la expirarea ultimei suspendări.

De asemenea, sunt excluși de la acest beneficiu cei sancționați pentru abateri grave precum conducerea sub influența băuturilor alcoolice, depășirea vitezei maxime admise cu mai mult de 70 km/h, neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferată când barierele sunt coborâte sau efectuarea manevrelor de întoarcere ori mers înapoi pe autostradă.

Totodată, interdicția se aplică și în cazurile în care perioada de suspendare a fost majorată conform legii sau dacă aceasta a rezultat din însumarea mai multor perioade de suspendare, dintre care cel puțin una a fost cauzată de abaterile grave menționate anterior.