Fiul cel mare al prinţesei moştenitoare a Norvegiei, inculpat pentru patru violuri. El riscă zece ani de închisoare

Fiul cel mare al prinţesei moştenitoare a Norvegiei Mette-Marit, Marius Borg Hoiby, a fost inculpat pentru 32 de infracţiuni, dintre care patru violuri, şi riscă zece ani de închisoare, a anunţat luni procurorul general al Norvegiei.

Pe lângă cele patru acuzaţii de viol, Hoiby este inculpat pentru abuz în relaţiile apropiate, acte de violenţă, încălcarea libertăţii şi pentru filmarea şi înregistrarea de materiale video fără consimţământ, a precizat procurorul general Sturla Henriksbo, în cadrul unei conferinţe de presă.

„Pedeapsa maximă pentru infracţiunile menţionate în rechizitoriu este de până la zece ani de închisoare”, a declarat Sturla Henriksbo, potrivit Agerpres.

„Sunt fapte foarte grave, care pot lăsa urme de durată şi distruge vieţi”, a subliniat procurorul.

Născut dintr-o relaţie anterioară căsătoriei mamei sale cu prinţul moştenitor Haakon, fusese arestat la 4 august 2024, fiind suspectat că şi-ar fi agresat partenera.

Arestarea a declanşat o serie de alte dezvăluiri şi plângeri din partea mai multor victime.

„Faptul că Marius Borg Hoiby face parte din familia regală nu trebuie, desigur, să ducă la un tratament mai blând sau mai aspru decât în cazul în care fapte similare ar fi fost comise de alte persoane”, a insistat procurorul.

Potrivit publicației citate, cele patru violuri pentru care Hoiby este inculpat au avut loc în 2018, 2023 şi 2024, ultimul după începerea anchetei poliţiei