Primul centru social destinat ucrainenilor din Mariupol, inaugurat la Dnipro

Un centru social destinat găzduirii locuitorilor din oraşul Mariupol, care au fugit după ce localitatea a fost distrusă şi ocupată de armata rusă, a fost inaugurat, joi, la Dnipro.

La inaugurarea căminului, care adăposteşte 127 de persoane, dintre care mai bine de trei sferturi sunt femei şi copii, au luat parte atât primarul oraşului Dnipro, Borys Filatov, cât şi cel din Mariupol, Vadym Boychenko, notează Agerpres.

„Vreau ca noi, cu toţii, să înţelegem cine sunt aceşti oameni. Sunt oameni care au trecut prin toate greutăţile războiului. Avem aici o refugiată care a fugit din Mariupol cu trei copii. Avem şi refugiaţi care s-au mutat din Doneţk în Mariupol şi noi atunci îi numeam noii cetăţeni ai Mariupolului, iar astăzi mulţi dintre ei deja s-au refugiat în alte regiuni. Sunt mulţi refugiaţi, împrăştiaţi prin toate regiunile. De aceea, noi a trebuit să oferim refugiaţilor noştri din Mariupol ceea ce au ei nevoie, adică de un acoperiş deasupra capului. Iată în acest centru, 40% din persoanele cazate sunt copii, 80% din total sunt femei şi copii. Sunt copii care au probleme de sănătate sau grade de invaliditate şi noi înţelegem că trebuie să le oferim condiţii bune de trai. Noi astăzi am văzut în ochii lor lacrimi de fericire, pentru că ei au aşteptat foarte mult acest moment. În total, aici au fost cazate astăzi 35 de familii sau 127 de oameni, dar la rând pentru un loc de cazare mai stau 333 de familii sau aproximativ 1.000 de oameni. Aşa că, desigur, vom continua să dezvoltăm aceste proiecte”, a afirmat primarul din Mariupol, Vadym Boychenko.

La rândul său, şeful administraţiei locale din Dnipro, Borys Filatov, a precizat că localitatea sa este prima din ţară care înfiinţează un astfel de centru pentru locuitorii din Mariupol.

„În contextul acestui război crunt, trebuie să luptăm cot la cot şi să fim solidari. Dnipro este tot timpul pe poziţii de lideri când vine vorba de reabilitarea răniţilor, ajutorarea refugiaţilor, aşa că tot printre primii am deschis centre pentru cei care au fugit din Mariupol. Am lucrat împreună cu autorităţile locale de acolo şi suntem mândri că am fost primii din ţară care au deschis un astfel de centru. Vreau să mă adresez către fraţii noştri veniţi din Mariupol: dragii noştri, suntem fericiţi că aţi putut să găsiţi un adăpost aici, în Dnipro, suntem fericiţi să vă primim şi să vă ajutăm”, a declarat Borys Filatov.

Înainte de război, Mariupol a avut aproape 500.000 de locuitori.