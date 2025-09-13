search
Sâmbătă, 13 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Primar social-democrat din Istanbul, arestat pentru corupție. Edilul se apără: „Este rezultatul unor operațiuni politice și calomnii fără temei”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Un primar social-democrat al unui district din Istanbul a fost arestat sâmbătă, 13 septembrie, sub acuzații de corupție, fapt ce ridică la 19 numărul edililor din cadrul principalului partid de opoziție arestați la nivel național.

Hasan Mutlu. FOTO: X/@hmutlu34
Hasan Mutlu. FOTO: X/@hmutlu34

Parchetul din Istanbul a dispus reținerea lui Hasan Mutlu, primarul districtului Bayrampaşa – o zonă cu aproximativ 270.000 de locuitori – alături de alte 47 de persoane. Aceștia sunt acuzați de delapidare, luare și dare de mită, precum și trucare de licitații, potrivit ziarului turc Cumhuriyet, preluat de Agerpres.

În cadrul anchetei, agenții au efectuat percheziții în 72 de locuințe și sedii de firme.

Odată cu arestarea lui Mutlu, numărul total al primarilor de district din Istanbul reținuți de anul trecut a ajuns la 12, printre care se află și Ekrem Imamoglu, edilul-șef al metropolei turce, considerat până de curând candidatul cu cele mai mari șanse de a-l învinge pe președintele Recep Tayyip Erdogan.

În Turcia, în total 19 primari social-democraţi au fost arestaţi, într-un val de anchete pe care opoziția îl califică drept o campanie judiciară orchestrată de guvernul islamist pentru a eroda puterea electorală a partidului de opoziție.

„Dragi vecini, până în această zi, am servit doar Bayrampaşa și pe voi, stimabilii mei concetățeni. Pe acest drum pe care l-am pornit pentru a fi demn de voi, nu m-am gândit niciodată să fac un singur pas înapoi și nici nu o voi face vreodată.

Capul meu este ridicat, fruntea mea este curată. Nu există nicio faptă a mea pentru care să nu pot da socoteală. (...) Ceea ce s-a întâmplat este rezultatul unor operațiuni politice și calomnii fără temei.

Fiți siguri că, împreună cu voi, dragi locuitori ai Bayrampaşa, vom depăși aceste calomnii, precum și aceste dezonoare. Mă încredințez încă o dată conștiinței și sprijinului locuitorilor din Bayrampaşa”, a scris Hasan Mutlu pe rețeaua X.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce înseamnă mesajul ciudat al șefului FBI către Charlie Kirk, după asasinarea influencerului lui Trump
digi24.ro
image
Ieșire nervoasă a lui Trump: ”Dacă NATO face ce spun eu, războiul se va termina rapid!”
stirileprotv.ro
image
Șofer din Sibiu, reținut pentru conducere sub influența alcoolului la doar o zi după ce își recuperase permisul. Ce ALCOOLEMIE avea
gandul.ro
image
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
mediafax.ro
image
Ce alimente nu mănâncă niciodată Victor Pițurcă. Fostul selecționer al României are un loc special de unde își procură hrana
fanatik.ro
image
Un profesor îi cere daune morale de 50.000 de lei unui elev care l-a numit „bulangiu”. Anterior, cadrul didactic a refuzat să-i strângă mâna
libertatea.ro
image
ANALIZĂ Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda
digi24.ro
image
Școlit la Harvard, unul dintre cei mai mari fotbaliști brazilieni e șomer de 8 ani și a fost părăsit de soție: „Era prea perfect pentru mine!”
gsp.ro
image
"Acolo nici Iohannis nu putea să intre!" Adevărul despre "vizitele" pe care Valentina Pelinel i le făcea lui Cristi Borcea
digisport.ro
image
'Nu aveţi idee ce foc aţi aprins': discursul tulburător al văduvei lui Charlie Kirk
stiripesurse.ro
image
Un elev de 12 ani, fiul secretarei, a murit în fața unei școli din Maramureș, așteptându-și mama. Abia ieșise de la ora de sport
antena3.ro
image
Ţara în care 100.000 de oameni au trecut de vârsta de 100 de ani. Secretul longevităţii lor e banal
observatornews.ro
image
Ce i-a spus asasinul lui Charlie Kirk tatălui său înainte să se predea. Tyler Robinson era mormon!
cancan.ro
image
FOTO. Imagini în costum de baie cu femeia care a construit un imperiu din nimic
prosport.ro
image
Câţi bani primesc românii care muncesc la negru, în viile din Toscana? Sumele zilnice sunt foarte mici
playtech.ro
image
Ce relații răsunătoare a avut Carlos Alcaraz, câștigătorul US Open 2025. Pe lista iubitelor s-ar afla și o româncă
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Prima decizie luată de Novak Djokovic, după ce a fost numit "trădător" în Serbia și s-a mutat în altă țară
digisport.ro
image
EXCLUSIV| Ministrul Justiției, reacție la cazul revoltător în care un judecător a refuzat să judece cauza unui bolnav de cancer: Jurământul depus ne obligă și trebuie să ne asumăm responsabilitatea
stiripesurse.ro
image
Mesajul sfâșietor transmis de mama Iasminei, eleva de 15 ani care a murit la începutul anului școlar. Adolescenta s-a stins pe patul de spital, la câteva luni după ce s-a electrocutat în baie
kanald.ro
image
Pensia militară anticipată în 2025: cât primești dacă ieși din sistem după 20, 25 sau 30 de ani. Exemplu de calcul
playtech.ro
image
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
wowbiz.ro
image
Ora de iarnă 2025: De ce se schimbă ora numai în weekend. De ce anul ăsta dăm ceasul înapoi mai devreme
romaniatv.net
image
Riscuri mari ca reforma lui Bolojan să nu dea rezultate. Ratingul de țară pentru România e tot prost
mediaflux.ro
image
Românul față în față cu temutul Ramzan Kadîrov: „Îmi spunea «floricica mea». Mi-a pus 100.000 de dolari în față. Știți ce am făcut?!”
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Gina Pistol, goală pe plajă. Prezentatoarea MasterChef a pozat ca în Playboy FOTO
actualitate.net
image
Zodia care astăzi, 13 septembrie, o să primească o veste bună! E legată de job sau de viața sentimentală
click.ro
image
Cum arată solista Elena Cârstea, care spunea despre bărbații români că sunt porci, după 19 ani de locuit în America
click.ro
image
Ce mult s-a schimbat Irinel Columbeanu, de când a pierdut milioanele de euro. Ion Cassian: „Dumnezeu îți dă câte-o palmă de nu-ți mai revii toată viața”. Marea lui dorință
click.ro
Diana și Charles, Getty (3) jpg
Ce nemilos era Regele Charles în tinerețe. A lăsat-o pe Diana plângând în hohote, după ce abia născuse
okmagazine.ro
viscri manastire fortificata peisaj aerian Q7t2Xj O Xc jpg
Escapade de toamnă: 5 destinații mai puțin cunoscute din România, perfecte pentru un weekend
clickpentrufemei.ro
Castrul roman de la Răcarii de Jos, județul Dolj (© discoverdolj.ro)
Dacii, cucerirea romană și valurile de metal prețios din Oltenia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Alimentul la care nu trebuie să renunțăm niciodată. Mihaela Bilic, avertisment dur: „Creierul nostru se “stafidește” și moare”
image
Zodia care astăzi, 13 septembrie, o să primească o veste bună! E legată de job sau de viața sentimentală

OK! Magazine

image
Elevi regali. Școala la Palat, între agonie și extaz: „William era popular ca un rege al balului, dar lui Harry i-a fost greu”

Click! Pentru femei

image
Julia Roberts, o mamă strictă: „Le spuneam copiilor limitele și cum nu se schimbă niciun centimetru”

Click! Sănătate

image
Copiii cu autism au aceste simptome