 Prim-ministrul olandez Rob Jetten și partenerul său vor avea un copil. Ei au apelat la o mamă surogat | adevarul.ro
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Prim-ministrul olandez Rob Jetten și partenerul său vor avea un copil. Ei au apelat la o mamă surogat

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Prim-ministrul olandez Rob Jetten a anunțat luni că el și partenerul său așteaptă primul lor copil, care se va naște cu ajutorul unei mame surogat și al unei donatoare de ovul.

Rob Jetten și partenrul său
Premierul olandez și partenerul său Foto: X/Corta

„Cineva foarte special este pe drum. Ne vedem în 2027, micuțule”, a scris Jetten pe contul personal de Instagram, însoțindu-şi mesajul de emoticoanele unui cap de bebeluș şi unui biberon.

„Nu există cuvinte îndeajuns de mari spre a le mulțumi donatoarei noastre de ovul, mamei noastre surogat și familiilor lor. Nimic din toate acestea nu ar fi posibil fără voi”, a adăugat el.

Premierul olandez și partenerul său
Premierul olandez și partenerul său Foto: X/Corta

Jetten este logodit cu un jucător argentinian de hochei de câmp, Nicolas Keenan. Cei doi plănuiau să se căsătorească în această vară, însă au amânat evenimentul la scurt timp după ce Jetten a devenit prim-ministru.

Rob Jetten, în vârstă de 39 de ani, a devenit cel mai tânăr prim-ministru din istoria ţării sale după ce partidul său D66 a câștigat în mod neaşteptat alegerile acum un an.

Mama surogat şi donatoarea de ovul sunt două olandeze prietene ale cuplului Jetten-Keenan, au deja copii şi nu au nicio motivație financiară pentru a-i ajuta, a precizat D66 pe site-ul partidului.

În Ţările de Jos este ilegală plata unei mame surogat.

Partidul lui Jetten a declarat că sarcina high tech este în deplină conformitate cu reglementările olandeze şi că a fost posibilă prin fertilizare in vitro oferită în țară.

D66 a mai precizat că Jetten îşi va lua câteva zile libere după nașterea copilului, dar nu are în plan o perioadă mai lungă de concediu parental.

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