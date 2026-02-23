Rob Jetten, cel mai tânăr premier din istoria Olandei, a preluat conducerea guvernului. Liderul partidului D66 a format un guvern minoritar

La doar 38 de ani, Rob Jetten a devenit luni cel mai tânăr prim-ministru din istoria Țărilor de Jos și primul șef al Executivului declarat deschis gay. Liderul partidului Democrats 66 (D66) a format un guvern minoritar de centru-dreapta, după un scrutin extrem de strâns care a reconfigurat scena politică olandeză.

Rob Jetten a câștigat alegerile din octombrie, devansând la limită partidul populist anti-islam condus de Geert Wilders. Noul cabinet este alcătuit din D66, Partidul Popular pentru Libertate și Democrație (VVD) și Alianța Creștin-Democrată (CDA), fiecare formațiune urmând să dețină portofolii ministeriale și funcții de secretari de stat, relatează BBC.

Fiind un guvern minoritar, Executivul condus de Rob Jetten va trebui să negocieze fiecare reformă majoră în Parlament. Printre măsurile prevăzute în acordul de guvernare se numără suplimentarea bugetului apărării cu 19 miliarde de euro, reduceri dificile în sistemul de sănătate și în zona beneficiilor sociale, dar și înăsprirea politicilor de migrație.

Coaliția propune ca cererile de azil să fie depuse în afara Europei, migrația fiind un subiect sensibil care a contribuit la căderea ultimelor două guverne olandeze.

Rob Jetten îi succede lui Dick Schoof, care a condus unul dintre cele mai scurte guverne din istoria recentă a țării. D66 va avea șapte miniștri în noul cabinet, VVD șase, iar CDA cinci.

Premierul a depus jurământul în fața regelui Willem-Alexander, la Palatul Huis ten Bosch din Haga. Într-un mesaj publicat pe platforma X înaintea ceremoniei, Jetten a declarat că își asumă „o mare responsabilitate” și promisiunea de a lucra „pentru toți cei din Țările de Jos”.

„Sunt mândru că facem acest lucru împreună. Într-o nouă etapă, cu o mare responsabilitate și, mai presus de toate, cu promisiunea comună de a lucra pentru toți cei din Țările de Jos. Nu concentrându-ne pe ceea ce nu funcționează, ci construind pe ceea ce poate fi îmbunătățit. Asta cere curaj și colaborare”, a scris noul premier.

În opoziție, Geert Wilders a anunțat că va contesta toate inițiativele noului guvern. De asemenea, Jesse Klaver, liderul alianței GreenLeft–Labour, a criticat dur planurile bugetare ale Executivului, avertizând că acestea vor afecta în special populația cu venituri medii și mici.

După confirmarea în funcție, Rob Jetten a publicat pe Instagram o fotografie oficială alături de mesajul: „Să trecem la treabă.”