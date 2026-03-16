search
Luni, 16 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Un australian și-a tratat câinele bolnav de cancer cu un vaccin creat cu ajutorul ChatGPT

0
0
Publicat:

Un antreprenor tech din Australia și-a tratat câinele bolnav cu ajutorul inteligenței artificiale, după ce a dezvoltat, împreună cu cercetătorii, un vaccin personalizat pe bază de mRNA care a redus majoritatea tumorilor.

FOTO Facebook / Paul Conyngham
În 2024, Paul Conyngham a aflat că patrupedul său, Rosie, are cancer. După ce a încercat să trateze boala cu chimioterapie și intervenții chirurgicale, tumorile au continuat să crească, iar starea câinelui s-a agravat, scrie Fortune.

Din acel moment, australianul a apelat la inteligența artificială. ChatGPT i-a sugerat lui Conyngham imunoterapia și l-a îndrumat către Centrul Ramaciotti pentru Genomică de la Universitatea New South Wales (UNSW).

Deși nu are pregătire medicală, Conyngham este inginer în electronică și calculatoare, cofondator al companiei Core Intelligence Technologies și fost director al firmei Data Science and AI Association of Australia.

După ce a contactat universitatea, el i-a convins pe cercetători să îl ajute și a plătit pentru secvențierea genomică a lui Rosie la UNSW. Apoi a început să analizeze ADN-ul câinelui.

„Am mers la ChatGPT și am elaborat un plan despre cum să fac asta”, a declarat Conyngham pentru The Australian.

Conyngham a folosit și AlphaFold, un instrument de inteligență artificială dezvoltat de Google DeepMind, pentru a identifica proteine mutate care ar putea fi ținte pentru tratament. Deși a fost găsită o imunoterapie potrivită pentru Rosie, compania farmaceutică nu a vrut să o furnizeze.

În cele din urmă, Pall Thordarson, directorul RNA Institute de la Universitatea New South Wales, a folosit datele obținute pentru a dezvolta un vaccin mRNA personalizat în mai puțin de două luni.

Este pentru prima dată când un vaccin personalizat împotriva cancerului este conceput pentru un câine”, a spus Thordarson pentru The Australian.

„Suntem încă la frontiera imunoterapiilor oncologice – iar în final vom folosi aceste descoperiri pentru a ajuta oamenii. Ceea ce ne arată Rosie este că medicina personalizată poate fi foarte eficientă și realizată rapid cu tehnologia mRNA.”

Rosie a primit vaccinul în decembrie și un rapel în februarie, iar majoritatea tumorilor s-au micșorat, starea ei de sănătate îmbunătățindu-se. Cercetătorii spun însă că nu este complet vindecată, dar tratamentul i-a oferit mai mult timp.

Povestea lui Rosie i-a surprins pe mulți din lumea tehnologiei și a evidențiat potențialul inteligenței artificiale de a produce descoperiri majore în medicină, transformând diagnostice considerate cândva sentințe la moarte în boli tratabile.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Primul oraș din România cu radare e-Sigur. Amenzile pentru viteză vor fi expediate prin poștă în câteva zile. Ce spun șoferii
digi24.ro
image
Oscar 2026. Cele mai prost îmbrăcate vedete ale serii. Apariții care au stârnit critici pe covorul roșu | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Iranul AMENINȚĂ România! Cât ne-ar putea „costa” ajutorul oferit SUA
gandul.ro
image
Secția pentru Procurori a CSM îl audiază pe Viorel Cerbu pentru șefia DNA. Reluarea votului în cazul Alex Florența și Marius Voineag
mediafax.ro
image
„El e jucătorul care-ți câștigă meciul sau îți strică toată echipa”. Notele lui Dragomir după FCSB – Metaloglobus 0-0. Exclusiv
fanatik.ro
image
Iranul amenință direct România: „Dacă își pune bazele la dispoziția Statelor Unite, acest lucru ar echivala cu participarea la o agresiune militară”
libertatea.ro
image
Cum a răspuns Călin Georgescu la întrebarea din ce bani trăiește. Misterul surselor de finanțare ale fostului candidat la președinție
digi24.ro
image
Unde au fost fotografiați George Simion și Karol Nawrocki, președintele Poloniei. Imagini cu cei doi lideri suveraniști
gsp.ro
image
La 20 de ani, a ucis la comandă o femeie de afaceri, chiar în fața fiicei ei minore: ”Recunosc”. Ce pedeapsă îl așteaptă
digisport.ro
image
Începe războiul viitorului: pușcașii marini ai Statelor Unite vor deveni invizibili din 2027. Cum va fi posibil
stiripesurse.ro
image
Trump a fost informat de serviciile secrete americane că Mojtaba Khamenei ar fi gay. Surse NYP: „A râs în hohote”
antena3.ro
image
Război Iran. Iranul ameninţă direct România. Trump, avertisment pentru NATO dacă nu se implică în Ormuz
observatornews.ro
image
Prognoză 1 Mai | Accuweather, vești triste pentru cei care se duc la mare pe 1 mai 2026
cancan.ro
image
S-a găsit finanțare pentru acordarea unui ajutor la pensie de 1.000 lei. Când iau bani 3.000.000 pensionari?
newsweek.ro
image
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
prosport.ro
image
Toţi aleg Varșovia, însă un oraş din Polonia este la fel de frumos, dar mult mai ieftin şi puţin aglomerat. Este secretul multor turişti
playtech.ro
image
Adi Mutu, declarație tare: „Hagi va prelua echipa națională. E timpul lui!”. Unde se aseamănă Gică și Gigi Becali. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Gigi Becali: ”Era visul lui să trăiască mai mult cu o zi decât Ceaușescu”. ”A apucat?” / ”De unde, mă? Săracul...”
digisport.ro
image
Paradoxul economic al războiului: Ucraina bombardată crește mai repede decât România lui Bolojan
stiripesurse.ro
image
Durere fără margini în Constanța. O fetiță de 5 ani și-a pierdut viața după ce casa în care se afla a fost cuprinsă de foc. Mama și fratele ei sunt în stare gravă
kanald.ro
image
Motivul pentru care colegii din trupa Holograf nu își vor lua rămas-bun de la Mugurel Vrabete la Sala Palatului! Gestul emoționant pe care l-a făcut soția lui Romeo Dediu la priveghi | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
BANI în plus pentru seniorii cu pensii sub 2.000 de lei/lună. Ajutorul se ridică de la Primărie
romaniatv.net
image
Iranul avertizează România: Să nu permită SUA să folosească baze de pe teritoriul său pentru operaţiuni împotriva Teheranului
mediaflux.ro
image
Unde au fost fotografiați George Simion și Karol Nawrocki, președintele Poloniei. Imagini cu cei doi lideri suveraniști
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Câți ani l-a alăptat Cristela Georgescu pe cel de-al doilea fiu: „La primul copil m-am lăsat manipulată”
actualitate.net
image
Zodiile pentru care urmează două luni și jumătate de schimbări, după Echinocțiul de primăvară din 20 martie. Intră într-o nouă etapă, urmează o perioadă intensă, destinul lor ia o turnură neașteptată
click.ro
image
O zodie va cunoaște adevărata fericire până de Paște. Își împlinește un vis, va simți că are un înger păzitor aproape, iar minunea vine când se aștepta mai puțin
click.ro
image
Rețetă găluște de cartofi în sos picant. Un preparat delicios, gata în mai puțin de o oră
click.ro
FotoJet (66) jpg
Gafele de la Premiile Oscar 2026. Aceste staruri au dat chix cu ținutele alese, s-au îmbrăcat cel mai prost de la marele eveniment
okmagazine.ro
Echipa Visuri la cheie JPG
Dragoș Bucur: „Am fost și sunt un om dependent de «acasă», de locul în care se află familia”
clickpentrufemei.ro
Petre Dulfu (© Muzeul Național de Istorie a României)
Cine a fost Petre Dulfu, autorul „Isprăvilor lui Păcală”?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Prăjitură turnată cu mere de post. Un desert simplu și economic, ideal în post
image
Zodiile pentru care urmează două luni și jumătate de schimbări, după Echinocțiul de primăvară din 20 martie. Intră într-o nouă etapă, urmează o perioadă intensă, destinul lor ia o turnură neașteptată

OK! Magazine

image
Gafele de la Premiile Oscar 2026. Aceste staruri au dat chix cu ținutele alese, s-au îmbrăcat cel mai prost de la marele eveniment

Click! Pentru femei

image
VIDEO La soare te poți uita, dar la Kate Hudson ba! Actrița a avut diamante și pe unghii la Oscaruri!

Click! Sănătate

image
Metoda FBI prin care afli în 5 secunde când cineva te minte