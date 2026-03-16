Un australian și-a tratat câinele bolnav de cancer cu un vaccin creat cu ajutorul ChatGPT

Un antreprenor tech din Australia și-a tratat câinele bolnav cu ajutorul inteligenței artificiale, după ce a dezvoltat, împreună cu cercetătorii, un vaccin personalizat pe bază de mRNA care a redus majoritatea tumorilor.

În 2024, Paul Conyngham a aflat că patrupedul său, Rosie, are cancer. După ce a încercat să trateze boala cu chimioterapie și intervenții chirurgicale, tumorile au continuat să crească, iar starea câinelui s-a agravat, scrie Fortune.

Din acel moment, australianul a apelat la inteligența artificială. ChatGPT i-a sugerat lui Conyngham imunoterapia și l-a îndrumat către Centrul Ramaciotti pentru Genomică de la Universitatea New South Wales (UNSW).

Deși nu are pregătire medicală, Conyngham este inginer în electronică și calculatoare, cofondator al companiei Core Intelligence Technologies și fost director al firmei Data Science and AI Association of Australia.

După ce a contactat universitatea, el i-a convins pe cercetători să îl ajute și a plătit pentru secvențierea genomică a lui Rosie la UNSW. Apoi a început să analizeze ADN-ul câinelui.

„Am mers la ChatGPT și am elaborat un plan despre cum să fac asta”, a declarat Conyngham pentru The Australian.

Conyngham a folosit și AlphaFold, un instrument de inteligență artificială dezvoltat de Google DeepMind, pentru a identifica proteine mutate care ar putea fi ținte pentru tratament. Deși a fost găsită o imunoterapie potrivită pentru Rosie, compania farmaceutică nu a vrut să o furnizeze.

În cele din urmă, Pall Thordarson, directorul RNA Institute de la Universitatea New South Wales, a folosit datele obținute pentru a dezvolta un vaccin mRNA personalizat în mai puțin de două luni.

„Este pentru prima dată când un vaccin personalizat împotriva cancerului este conceput pentru un câine”, a spus Thordarson pentru The Australian.

„Suntem încă la frontiera imunoterapiilor oncologice – iar în final vom folosi aceste descoperiri pentru a ajuta oamenii. Ceea ce ne arată Rosie este că medicina personalizată poate fi foarte eficientă și realizată rapid cu tehnologia mRNA.”

Rosie a primit vaccinul în decembrie și un rapel în februarie, iar majoritatea tumorilor s-au micșorat, starea ei de sănătate îmbunătățindu-se. Cercetătorii spun însă că nu este complet vindecată, dar tratamentul i-a oferit mai mult timp.

Povestea lui Rosie i-a surprins pe mulți din lumea tehnologiei și a evidențiat potențialul inteligenței artificiale de a produce descoperiri majore în medicină, transformând diagnostice considerate cândva sentințe la moarte în boli tratabile.