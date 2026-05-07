Joi, 7 Mai 2026
Adevărul
Ultimele știri

Președintele Ucrainei se pregătește deja pentru cea mai grea iarnă. Ce le cere aliaților?

Război în Ucraina
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, le cere aliaților occidentali să accelereze livrările de sisteme de apărare antiaeriană și rachete interceptoare, avertizând că Ucraina s-ar putea confrunta cu „cea mai dificilă iarnă” de la începutul invaziei ruse.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski/FOTO:Profimedia
Potrivit Bloomberg, solicitările au fost discutate în cadrul întâlnirilor pe care Zelenski le-a avut în această săptămână cu lideri europeni și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, la summitul desfășurat în Erevan.

Deși Kievul cere sisteme de apărare antiaeriană încă din primele luni ale invaziei ruse din 2022, oficialii ucraineni consideră că situația a devenit mai urgentă după ani de bombardamente asupra infrastructurii energetice și civile. Menținerea rețelelor de electricitate și încălzire în funcțiune devine tot mai dificilă, în special înaintea sezonului rece.

Atacurile asupra orașelor și infrastructurii energetice au devenit o componentă centrală a războiului

Bloomberg notează că evoluția tehnologiei dronelor a schimbat dinamica războiului. Dacă în primii ani ai conflictului cele mai importante operațiuni terestre aveau loc în afara iernii, utilizarea masivă a dronelor a îngreunat ofensivele de amploare și a contribuit la stabilizarea frontului. În acest context, atacurile asupra orașelor și infrastructurii energetice au devenit o componentă centrală a războiului.

Surse citate de agenția americană spun că Zelenski le-a transmis aliaților că Rusia pregătește o nouă ofensivă în această vară, însă trupele Moscovei întâmpină dificultăți în obținerea unor câștiguri teritoriale semnificative și continuă să înregistreze pierderi importante.

În același timp, Kievul se teme că prelungirea tensiunilor din Orientul Mijlociu ar putea reduce volumul armamentului occidental disponibil pentru Ucraina. Oficialii ucraineni consideră că acest risc ar putea deveni critic în timpul iernii, când cererea pentru sisteme defensive va crește.

Iarna trecută, atacurile ruse asupra infrastructurii energetice au lăsat milioane de ucraineni fără electricitate, apă și încălzire timp de mai multe săptămâni. Situația este agravată de scăderea stocurilor de rachete pentru apărarea antiaeriană și de reducerea implicării financiare directe a Statelor Unite în sprijinul militar acordat Kievului.

Ucraina insistă în special pentru livrarea sistemelor americane MIM-104 Patriot și a muniției aferente. Oficialii de la Kiev consideră că acestea rămân cele mai eficiente sisteme capabile să intercepteze rachete balistice rusești, a căror producție ar fi fost intensificată de Moscova.

Autoritățile ucrainene au început pregătirile pentru sezonul rece mai devreme decât în anii precedenți

Potrivit Bloomberg, Zelenski le-a cerut liderilor europeni să prioritizeze finanțarea programului PURL — mecanismul prin care aliații contribuie la achiziția de armament pentru Ucraina. Sistemele europene, inclusiv franco-italianul SAMP/T, nu sunt considerate încă o alternativă completă la Patriot.

„Fiecare contribuție la programul PURL contează”, a declarat Zelenski în fața liderilor europeni și a premierului canadian reuniți la summitul din Armenia. „Avem nevoie de noi pachete de sprijin chiar din această lună.”

Președintele ucrainean a avertizat și asupra riscului ca un conflict prelungit între Statele Unite și Iran să provoace instabilitate economică și politică în statele aliate ale Ucrainei. În paralel, Kievul continuă să ceară Uniunii Europene să accelereze producția de armament și dezvoltarea unor sisteme comune de combatere a dronelor.

În ultimele luni, Ucraina și-a intensificat propriile atacuri asupra unor ținte aflate în interiorul Rusiei. Drone ucrainene au lovit instalații petroliere și obiective industriale situate la mare distanță de frontieră, inclusiv în regiuni din apropierea Munților Ural. Kievul susține că astfel încearcă să reducă resursele financiare folosite de Kremlin pentru continuarea războiului.

Potrivit estimărilor Bloomberg Economics, ofensiva rusă din această primăvară a produs până acum doar câștiguri teritoriale limitate. În același timp, autoritățile ucrainene au început pregătirile pentru sezonul rece mai devreme decât în anii precedenți, concentrându-se pe repararea infrastructurii energetice și consolidarea adăposturilor.

„Trebuie să ne pregătim pentru scenariul în care Rusia nu va pune capăt acestui război”, a declarat Zelenski.

