Video Alertă într-un stat NATO din estul Europei: Două drone s-au prăbușit și au avariat o instalație de stocare a petrolului din Letonia

Două drone au intrat în spațiul aerian al Letoniei, stat membru NATO, venind dinspre teritoriul Rusiei și s-au prăbușit, a anunțat joi dimineață, 7 mai, armata letonă.

Dronele ar fi fost lansate, cel mai probabil, de Ucraina împotriva unor ținte din Rusia, a declarat ministrul leton al Apărării, Andris Spruds, potrivit Reuters.

Avioane de luptă din cadrul misiunii NATO de poliție aeriană din regiunea baltică au fost trimise la fața locului, a adăugat acesta.

Patru rezervoare goale de petrol au fost avariate joi dimineață într-o instalație de depozitare din Rezekne, la aproximativ 40 km de granița cu Rusia, iar la fața locului au fost găsite posibile fragmente ale unei drone prăbușite, au anunțat poliția și pompierii.

Pompierii au stins o zonă cu fum mocnit de aproximativ 30 de metri pătrați dintr-unul dintre rezervoare.

Autoritățile letone au emis alerte privind dronele pentru locuitorii din zona de frontieră cu Rusia la ora 4:09 dimineața (01:09 GMT), îndemnându-i să rămână în case.

Toate școlile din Rezekne vor fi închise joi, a anunțat administrația locală.

Mai multe drone ucrainene rătăcite au lovit Letonia și vecinii săi din NATO, Estonia și Lituania, la finalul lunii martie. Una s-a prăbușit într-un coș de fum al unei centrale locale, iar alta a căzut într-un lac înghețat și a explodat.

Se crede că dronele ucrainene au fost lansate pentru a lovi ținte militare din Rusia.

Cele trei state baltice au declarat în aprilie că nu au permis niciodată folosirea teritoriului și spațiului lor aerian pentru atacuri cu drone împotriva unor ținte din Rusia.