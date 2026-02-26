O avalanșă de mari dimensiuni s-a produs joi, în jurul prânzului, în zona Bâlea Lac, în Munții Făgăraș, din cauza încălzirii vremii. Momentul în care zăpada a început să cadă de pe versant a fost surprins de turiști, iar imaginile au ajuns pe rețelele de socializare.

Imaginile surprinse de un turist arată momentul în care zăpada a coborât rapid de pe versant, pe o distanță de peste 300 de metri. Nicio persoană nu a fost prinsă în avalanşă, potrivit Observator News.

Cu toate acestea, salvamontiştii avertizează că un astfel de incident se poate repeta dat fiind că, după ninsorile abundente din ultimele zile, în zona Bâlea stratul de zăpadă este instabil.

Reprezentanţii Salvamont spun că există în continuare risc ridicat de producere a avalanșelor mai ales la altitudini de peste 1.800 de metri, gradul de pericol fiind evaluat la nivelul 4 din 5.

Sursa: Facebook / Ziua Online

Turiștii sunt sfătuiți să fie precauți și să aleagă traseele de schi doar după ce se informează foarte bine şi să nu forţeze mai ales dacă nu au experienţă.

"Avalanșa s-a produs în zona Șaua Doamnei – Steagul lui Condurat, în locul cunoscut de montaniarzi sub denumirea de "La balcoane". Pe alocuri, zăpada măsoară până la 2 metri grosime. Stratul dislocat este de aproximativ 350 de metri lățime. Chiar dacă a avut loc o avalanșă, riscul se menține. Stratul de zăpadă este în continuare instabil, iar în condițiile actuale se pot produce noi desprinderi", a declarat Dan Popescu, șeful Salvamont Sibiu.