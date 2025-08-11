Premierul Ucrainei a invitat România să desemneze un emisar special pentru reconstrucția țării afectate de război

Ucraina și România au convenit să accelereze cooperarea în dezvoltarea proiectelor comune de infrastructură, inclusiv construcția podului peste râul Tisa, și să își extindă parteneriatul în domeniul reconstrucției. Anunțul a fost făcut după întâlnirea de joi dintre premierul Ucrainei, Iulia Sviridenko, și ministrul Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu.

Discuțiile au vizat integrarea europeană, colaborarea în domeniul apărării, implicarea companiilor românești în reconstrucția Ucrainei și derularea proiectelor de infrastructură transfrontalieră, relatează publicația RBC, citată de Rador.

„Ucraina și România au o viziune comună asupra viitorului regiunii noastre în Uniunea Europeană. Apreciem sprijinul României pe acest drum și suntem hotărâți să coordonăm și mai strâns eforturile în procesul de aderare”, a declarat Sviridenko.

Printre subiectele discutate s-a numărat și posibilitatea extinderii cooperării în domeniul apărării, inclusiv prin producție comună de echipamente militare în Ucraina, pe modelul danez, care presupune finanțarea directă a acestora pe teritoriul ucrainean.

Emisar special pentru reconstrucția Ucrainei

Premierul Ucrainei a invitat România să desemneze un emisar special pentru reconstrucție, care să vină la Kiev alături de o delegație de afaceri, pentru elaborarea unor proiecte concrete.

Vizita Oanei Țoiu la Kiev, pe 7 august, este prima efectuată de un ministru român de Externe de la începutul invaziei ruse la scară largă.

Șefa diplomației române s-a întâlnit și cu președintele Volodimir Zelenski și a vizitat spitalul de copii Ohmatdit, grav avariat în urma unui bombardament rusesc.