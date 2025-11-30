Un tablou al marelui pictor Rubens, dispărut timp de peste 400 de ani, a fost vândut la licitație cu aproape 3 milioane de euro

Un tablou "Hristos pe cruce" al renumitului pictor flamand Peter Paul Rubens (1577-1640), dispărut din 1613 și recent redescoperit, a fost vândut duminică la o licitație la Versailles (lângă Paris) pentru aproape trei milioane de euro, inclusiv taxe.

Pânza cu dimensiunile de 105,5 pe 72,5 centimetri, găsită în septembrie 2024 în timpul inventarierii și vânzării unui imobil particular din Paris, a fost adjudecată pentru suma exactă de 2,94 milioane de euro, scrie Agerpres.

Deşi pictorul a realizat mai multe picturi pentru biserică, lucrarea vândută duminică a fost probabil destinată unui colecționar privat.

Achiziționată de pictorul William Bouguereau (1825-1905) sau de fiica sa, Henriette Vincens-Bouguereau (1857-1913), care „poate că erau conștienți” de importanța ei, dar „nu au împărtășit-o”, pictura a rămas în conacul și familia lor până de curând, când au decis să o vândă", au explicat organizatorii licitației, casa Osenat.

