search
Duminică, 30 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

De la împărat la măturător pe străzi. Povestea uimitoare a ultimului împărat al Chinei și secretele sale întunecate

0
0
Publicat:

Una dintre cele mai fascinante povești din istoria contemporană a omenirii este cea a ultimului împărat al Chinei imperiale. Purta numele de Puyi și a fost înscăunat la vârsta de numai doi ani. Viața în „Palatul Interzis” a fost dominată de lux, dar și de traumă.

Puyi, ultimul împărat al Chinei FOTO wikipedia
Puyi, ultimul împărat al Chinei FOTO wikipedia

Timp de peste două milenii China a fost un imperiu dominat de dinastii imperiale. Ultima dintre acestea, Qing a domnit în China timp de peste 236 de ani. Sfârșitul Chinei imperiale a venit în anul 1912, atunci când ultimul împărat, un puști de șapte ani a fost obligat să abdice. China urma să devină stat comunist cu unul dintre cele mai dure sisteme represive în timpul lui Mao Zedong. Ultimul împărat al Chinei se numea Puyi și a avut o poveste de viață care a inspirat inclusiv industria cinematografică. 

Împărat la doi ani, între traumă și cruzime

Viața lui Puyi ultimul împărat al Chinei a fost marcată de traumă încă din primii ani de viață.  Puyi s-a născut pe 7 februarie 1906 la Beijing. Tatăl său a fost Zaifeng, Prințul Chun, din Manciuria. Străbunicul său a fost Împăratul Daoguang, unchiul său a fost Împăratul Xianfeng, iar bunicul său a fost Yixuan, prima persoană care a deținut titlul de Prinț Chun. După moartea, fără urmași, a împăratului Guangxu, împărăteasa văduvă Cixi l-a ales pe Puyi, în vârstă de doi ani să-i succeadă ca împărat. Alegerea lui Puyi ca împărat a fost deosebit de traumatizantă pentru copil.

Acesta a fost luat din sânul familiei și nu a mai putut să-și vadă mama, timp de șapte ani. Pur și simplu, în seara zilei de 13 noiembrie, fără nicio notificare prealabilă, o procesiune de eunuci și gardieni conduși de șambelanul palatului au părăsit „Orașul Interzis” pentru a-l informa pe Prințul Chun că îi iau fiul pentru a fi noul împărat. Puyi a țipat și s-a opus în timp ce oficialii le-au ordonat eunucilor să-l imobilizeze. Părinții lui Puyi nu au spus nimic când au aflat că își pierd fiul. În timp ce Puyi plângea, țipând că nu vrea să-și părăsească părinții, a fost forțat să se urce într-un palanchin care l-a dus în Orașul Interzis. Singura care a avut voie să-l însoțească a fost Wang Lianshou, doica lui Puyi. La sosirea în „Orașul Interzis” Puyi a fost dus să o vadă pe împărăteasa Cixi.

„Încă am o amintire vagă a acestei întâlniri, al cărei șoc mi-a lăsat o impresie profundă. Îmi amintesc că m-am trezit brusc înconjurat de străini, în timp ce în fața mea era atârnată o perdea ternă prin care puteam vedea o față hidoasă, slăbită și înspăimântătoare. Aceasta era Cixi. Se spune că am izbucnit în urlete puternice la vederea lor și am început să tremur incontrolabil. Cixi i-a spus cuiva să-mi dea niște dulciuri, dar le-am aruncat pe jos și am strigat „Vreau bona, vreau bona”, spre marea ei nemulțumire. „Ce copil obraznic”, a spus ea. „Ia-l de aici să se joace”, scria Puyi în memoriile sale.

Copilul-împărat a fost răsfățat și venerat fiindu-i stricat caracterul. Oriunde mergea toți îngenuncheau și își fereau privirea ca de la un zeu. Așa Puyi a descoperit puterea absolută transformându-se într-un copil sadic, lipsit de empatie care iubea să-i biciuiască pe eunucii palatului sau să-i oblige să mănâce țărână. Își putea face toate capriciile fără să fie pedepsit. 

Jurnalistul anglo-francez Edward Behr a scris despre puterea lui Puyi ca împărat al Chinei. Acesta nu putea fi mustrat sau pedepsit. Putea fi sfătuit doar cu respect să nu-i maltrateze pe eunucii nevinovați. „Biciuirea eunucilor făcea parte din rutina mea zilnică. Cruzimea și dragostea mea de a deține puterea erau deja prea adânc înrădăcinate pentru ca persuasiunea să aibă vreun efect asupra mea”, mărturisea Puyi. 

Împăratul care a abdicat la șapte ani și a trăit tinerețea în umilință și exil

După moartea împărătesei văduve Cixi, cea care conducea cu adevărat în China imperială era împărăteasa văduvă Longyu. În urma revoluției din 1912, Puyi a fost nevoit să abdice. Sau mai precis împărăteasa văduvă Longyu a abdicat în numele său, ca parte a regenței. Longyu a semnat Edictul Imperial de Abdicare a Împăratului Qing în numele lui Puyi, iar în schimb familiei regale i s-au oferit câteva facilități. Printre acestea revoluționarii i-au permis să-și păstreze titlul imperial și să continue să locuiască în „Orașul Interzis” alături de eunuci, familie și ceilalți servitori. Între 1 și 12 iulie 1917, Puyi a fost repus pentru scurt timp pe tronul Qing de către generalul loialist Zhang Xun.

Citește și: China îndeamnă la „vigilenţă ridicată” faţă de expansiunea NATO în Asia

Între timp Puyi s-a căsătorit la vârsta de 17 ani. În 1924, a fost expulzat din capitală de către liderul militar Feng Yuxiang în urma unei lovituri de stat, după care a găsit refugiu în Tianjin și a început să negocieze cu japonezii. A trăit mereu cu speranța de a recâștiga puterea ca împărat al Chinei. În 1934, Puyi a fost declarat împărat al Manchukuo sub numele de „Kangde”. A locuit în mare parte la Palatul Imperial Manchukuo din Changchun. Era ca și statul pe care-l conducea un împărat marionetă, urmărit îndeaproape de japonezi și obligat să facă ce-i ziceau aceștia. 

La sfârșitul celui de-al Doilea Război Sino-Japonez, în 1945, Puyi a fugit din  Manchukuo dar a fost prins de Armata Roșie. Pe 16 august 1946, a depus mărturie la Tribunalul pentru Crime de Război de la Tokyo, iar în 1950 a fost repatriat în Republica Populară Chineză.

De la împărat la măturător de străzi

În China, Puyi a fost judecat dar nu și ucis, deși a fost împărat iar comunismul lui Mao era marcat de intrasingență. În schimb Puyi a făcut 10 ani de pușcărie corecțională pentru crime de război. A fost și reeducat în stil maoist. În anul 1959 a fost eliberat și integrat în societatea chineză ca om obișnuit. Ultimul mare împărat al Chinei a ajuns să lucreze ca măturător de străzi și mai apoi ca grădinar în Beijing.

A scris o autobiografie faimoasă intitulată „De la împărat la cetățean”. Cartea a fost publicată de comuniști mai ales că Puyi își făcea „autocritica” și proslăvea viața nouă în Republica Populară Chineză.

Cartea a fost tradusă în mai multe limbi. Puyi a dus o viață liniștită, într-un total contrast cu viața sa luxoasă și plină de cruzime din copilărie. Devenise amabil și încerca să fie de ajutor. Posibil și datorită faptului că și-a găsit fericirea maritală alături de Li Shuxian, o asistentă medicală, ultima sa soție.  

Citește și: Regimul dictatorial care a ucis 32 de milioane de oameni. „Revoluția Culturală” și „Marele Pas Înainte” au sărăcit o națiune

Ultimul împărat al Chinei homosexual sau infertil?

Una dintre controversele care s-a iscat în jurul lui Puyi este legată de viața sa sexuală. Încă de la prima căsătorie acesta a refuzat să consume noapte nunții. Mai precis a fugit din dormitorul nevestei. A avut cinci soții dar niciun copil. Se bănuia importența sau infertilitatea. Deși existau și alte zvonuri. Adică lui Puyi îi plăcea să facă sex, dar nu cu femeile. „Desigur, auzisem zvonuri despre astfel de oameni mari în istoria noastră, dar nu știam niciodată că astfel de lucruri există în lumea vie. Acum, însă, am aflat că Împăratul avea o dragoste nefirească pentru un paj. El era numit „concubina masculină”. Mă întrebam dacă nu cumva aceste obiceiuri pervertite i-ar fi determinat soția să fumeze opiu?”, scria Lady Saga în cartea ei „Memoriile unei prințese rătăcitoare”.

Alte povești arată că unul dintre servitorii lui Puyi, în timp ce acesta era împărat-marionetă în Manchukuo, a fugit efectiv de la palat pentru că nu mai suporta avansurile homosexuale. Puyi a pus ca acesta să fie biciuit. În urma bătăii, tânărul a murit. Puyi a murit în 1967 din cauza unui cancer la rinichi. Avea 61 de ani. 





Magazin

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Tanczos Barna, despre momentul când a fost înjunghiat: „Dumnezeu m-a trimis înapoi”. Ce a spus despre agresor și despăgubirile acordate
digi24.ro
image
Planul de pace SUA-Rusia nu ar urmări doar rezolvarea războiului. Ce ascunde, de fapt, înțelegerea, fără știrea Europei
stirileprotv.ro
image
RUNELE au ales PRIMARUL Capitalei! Cine va câștiga alegerile, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
gandul.ro
image
Avertisment uluitor: Viața lui PUTIN atârnă de un singur lucru: „Asta vrea să fie el...”
mediafax.ro
image
Tragic! Fosta campioană va fi desființată din cauza datoriilor
fanatik.ro
image
Școala de poliție din Câmpina cheltuie un milion de euro pentru a scăpa de ploșnițe. Insecta „cucerește” pe rând instituții de stat, iar funcționarii trăiesc un coșmar acasă
libertatea.ro
image
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al lui Trump: Faceți bani, nu război!
digi24.ro
image
„Delije”, temuții ultrași ai Stelei Roșii, bagă frica-n rivali: „Românul are trei frați, Dunărea, pădurea și pe sârbi!”
gsp.ro
image
S-a aflat adevărul, după ce imaginile fără precedent au făcut înconjurul lumii! ”50 de milioane de oameni, păcăliți”
digisport.ro
image
Stelian Tănase, ipoteză explozivă după demisia lui Ionuț Moșteanu: 'A fost lucrat de o branșă a serviciilor. Sunt bani mulți' în joc / Ce avertisment are pentru Guvernul Bolojan
stiripesurse.ro
image
„Satan 2” s-a făcut fum roz. Racheta nucleară despre care Putin spune că e invincibilă a explodat peste o bază din Rusia
antena3.ro
image
George, turistul britanic de 18 ani, căutat de 7 zile în munţii Bucegi. Mama: "O viaţă fără el, de nesuportat"
observatornews.ro
image
Meteorologii Accuweather au făcut anunțul: Ce se întâmplă începând cu 11 decembrie, în București și în toată România
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
prosport.ro
image
Tot mai mulți oameni își acoperă oglinzile retrovizoare cu pungi de plastic. Şoferii încă nu cred că ideea chiar funcţionează
playtech.ro
image
Ciprian Ciucu le promite bucureștenilor o Sală Polivalentă la standarde occidentale: „Vom pune Capitala pe harta sportului mondial!”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Negocierile sunt avansate! Cel mai bogat om din Ucraina e gata să preia un club din SuperLiga
digisport.ro
image
MApN, reacție după ce am scris că mii de militari îndeplinesc condițiile de pensionare EXCLUSIV
stiripesurse.ro
image
Georgiana, o româncă din Italia, s-a stins din viață la doar 26 de ani. Familia și apropiații sunt în stare de șoc: „Drum lin, îngerul meu!”
kanald.ro
image
Ford spune adio și oprește producția uneia dintre cele mai...
playtech.ro
image
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
Asta da BOMBĂ! Un fost concurent de la ”Vara ispitelor”, favorit la Ministerul Apărării, după demisia lui Moșteanu! Toate femeile suspinau după el în urmă cu mai bine de 20 de ani
romaniatv.net
image
Tradiții și superstiții de Sfântul Andrei. Ce e interzis să faci duminică, 30 noiembrie. Lucrul care nu trebuie să lipsească din casă
mediaflux.ro
image
Cristiano Ronaldo își deschide un club exclusivist în Madrid » Reguli fără precedent! Obiectul strict INTERZIS la intrare
gsp.ro
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
click.ro
image
Profeția cutremurătoare a lui Nostradamus pentru sfârșitul anului 2025: „O mare molimă din trecut se întoarce!”
click.ro
image
S-au tuns la fel, la 40, 50 și 60 de ani: „Au întinerit brusc!”. Monica Tatoiu: „După primul divorț, mă vopsisem roșcată, în semn de protest!”
click.ro
Jane Fonda foto GettyImages 169056496 jpg
„Am făcut atâta sex, încât m-am săturat!” Ce actriță faimoasă a ajuns să refuze întâlnirile intime
okmagazine.ro
CLICKPENTRUFEMEI wojtek mich ZGj0 IjgXdo unsplash jpg
Moș Nicolae fără griji: idei de dulciuri sănătoase pentru cei mici
clickpentrufemei.ro
Noi descoperiri realizate la Gobeklitepe (© Facebook / Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı)
Noi descoperiri realizate la Gobeklitepe transformă imaginea arheologilor despre preistorie
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Care au fost ultimele cuvinte ale lui Eugen Sabău, românul eutanasiat în Spania, după ce a ucis 3 oameni: „Și-a dat seama că...”
image
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni

OK! Magazine

image
Brad Pitt, Johnny Depp și Tom Cruise: sex-simboluri căzute în ridicol. Cândva erau sexy, acum au devenit cel mult ciudați

Click! Pentru femei

image
Ce spun visele din noaptea de Sfântul Andrei. Pune sub pernă un fir de busuioc sfinţit sau boabe de grâu

Click! Sănătate

image
Ai o datorie karmică dacă eşti născut în aceste zile!