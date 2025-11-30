„Nașul inteligenței artificiale” avertizează că lumea nu este pregătită pentru ce urmează. Cum ar putea arăta societatea în viitor

Geoffrey Hinton, adesea numit „nașul inteligenței artificiale”, a avertizat că evoluția rapidă a AI ar putea provoca șomaj în masă, adâncirea inegalităților și schimbarea naturii relațiilor umane.

Însă într-o rară conversație publică alături de senatorul Bernie Sanders, laureatul britanico-canadian al Premiului Nobel a transmis un mesaj clar: lumea nu este pregătită pentru ceea ce urmează, scrie Business Insider.

De-a lungul timpului, Hinton și-a exprimat în repetate rânduri îngrijorarea cu privire la modul în care inteligența artificială va afecta locurile de muncă, în special pe cele de birou și bazate pe cunoștințe digitale. După ani întregi petrecuți la Google, el a decis să părăsească compania pentru a putea vorbi liber despre riscurile IA.

Expertul consideră că modelele actuale, dezvoltate de companii precum OpenAI, Google și altele, au evoluat atât de rapid, încât este dificil de anticipat toate consecințele lor. „Ceea ce dezvoltăm ar putea deveni mai inteligent decât noi și nu neapărat va împărtăși valorile noastre”, a declarat Hinton într-un interviu acordat BBC News.

1. AI ar putea înlocui munca, nu doar transforma locurile de muncă

Spre deosebire de revoluțiile tehnologice trecute, Hinton susține că joburile pierdute în fața AI nu vor mai fi înlocuite cu altele noi.

„Oamenii care își pierd locurile de muncă nu vor avea altele la care să se ducă”, i-a spus el lui Sanders.

„Dacă AI devine la fel de inteligentă ca oamenii, sau chiar mai inteligentă, orice job ar putea face o persoană poate fi făcut de AI.”

El a adăugat că investițiile de trilioane de dolari în AI nu urmăresc emanciparea umanității: „Acești oameni pariază, de fapt, pe AI care va înlocui o mulțime de lucrători.”

2. Cei bogați devin și mai bogați

Sanders l-a întrebat dacă miliardarii precum Elon Musk, Jeff Bezos sau Mark Zuckerberg sunt preocupați de consecințele umane ale investițiilor lor în AI.

Hinton a fost tranșant: „Ar trebui să fie, dar nu cred că sunt.”

El avertizează că, pe măsură ce AI automatizează din ce în ce mai mult, modelul economic actual poate ceda.

„Dacă muncitorii nu sunt plătiți, nu are cine să le cumpere produsele”, a explicat el, o realitate pe care spune că executivii tech „nu au analizat-o cu adevărat”.

3. AI învață mai repede decât oamenii și ar putea în curând să ne depășească

Hinton a comparat evoluția AI cu diferența dintre creierul unei broaște și cel al unui om. Astăzi, spune el, modelele avansate precum GPT-5 știu deja mult mai multe decât orice persoană.

„Știu de mii de ori mai multe decât noi”, a spus el.

„Aproape toți experții cred că este inevitabil ca, dacă nu ne autodistrugem sau nu apare o pandemie masivă, AI să devină mai inteligentă decât oamenii. Și nimeni nu știe ce se va întâmpla atunci.”

Ritmul schimbării, adaugă el, este extrem de rapid: „Putem vedea clar ce se întâmplă peste un an sau doi, dar peste 10 ani nu avem nicio idee.”

4. Cum folosești AI fără să distrugi gândirea critică

Hinton spune că AI în școli ar trebui tratată precum calculatorul: un instrument care accelerează învățarea, nu o cârjă care înlocuiește gândirea.

„Cineva care folosește AI poate face în continuare gândire critică, sau poate încerca să lase totul pe seama AI, ceea ce e groaznic”, a spus el.

„Universitățile trebuie să încurajeze utilizarea inteligentă a AI.”

5. AI poate schimba războiul și pacea

Întrebat de Sanders cum ar putea transforma AI geopolitica, Hinton nu s-a eschivat: roboții autonomi pot face războiul mai ușor de purtat.

„Dacă au o armată de drone sau roboți umanoizi, țările bogate pot invada țările sărace, iar oamenii din țările sărace pot muri, dar cei din țările bogate nu. Dispare unul dintre principalele motive pentru care astfel de invazii nu se întâmplă tot timpul.”

El a avertizat că regimurile autoritare, de la Rusia lui Putin la puteri militarizate viitoare, ar putea considera aceasta o oportunitate, deoarece nu implică pierderi umane interne.

6. Sistemele AI ar putea rezista dezactivării

Întrebat dacă temerile privind mașini care scapă de sub control sunt încă ficțiune, Hinton a spus că nu, motiv pentru care a vorbit public în 2023, după ce a părăsit Google.

El a explicat că, odată ce AI dezvoltă „sub-obiective”, va dori să rămână în existență și chiar să-i inducă în eroare pe oameni când aceștia încearcă să o oprească.

„Și am văzut deja astfel de comportamente, am văzut AI-uri care vor să continue să existe și chiar încearcă să păcălească oamenii care vor să le oprească”, a spus Hinton.

Iar odată ajunse la acest nivel, persuasiunea devine arma lor principală.

7. Taxele au construit AI și tot taxele ne-ar putea salva

Hinton a încheiat cu un mesaj politic în ton cu pozițiile lui Sanders.

„Toată cercetarea care a dus la această revoluție în AI a fost finanțată prin granturi universitare. A fost finanțată din bani publici”, a spus el.

„Aproape tot Silicon Valley provine din granturi federale acordate de Stanford, Berkeley și de alte instituții.”

Cu toate acestea, a reproșat că „cei foarte bogați și oameni ca Murdoch au câștigat lupta pentru a spune că taxele sunt rele, însă taxele sunt bune. Taxele finanțează tot.”

El susține că sistemul politic american a devenit prea ușor de influențat cu bani, iar super-bogații „plătesc mult prea puține taxe”, în timp ce beneficiază masiv de inovația finanțată de public.