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Premierul Rumen Radev avertizează asupra unei crize bugetare severe în Bulgaria: „Nu există bani în Trezorerie”

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Prim-ministrul Bulgariei, Rumen Radev, a avertizat că guvernul de la Sofia trebuie să prezinte bugetul până la sfârșitul lunii iunie, având în vedere că finanțele publice sunt supuse unor presiuni severe și că restabilirea echilibrului fiscal va fi o sarcină dificilă.

Rumen Radev anunță criză economică
Rumen Radev, premierul Bulgariei FOTO: Profimedia

Radev a descris situația financiară a Bulgariei ca fiind excepțional de complicată. El a afirmat că trezoreria statului este efectiv epuizată și a susținut că multe dintre practicile bugetare utilizate de administrațiile anterioare nu mai pot fi repetate.

"Nu mai există bani în trezorerie. Toate trucurile contabile au fost deja epuizate de guvernele anterioare și nu pot fi aplicate”, a declarat prim-ministrul, scrie Novinite.

Potrivit lui Radev, guvernul se concentrează în prezent pe două priorități: creșterea colectării veniturilor și reducerea cheltuielilor. El a menționat că lucrările la bugetul pe 2026 continuă aproape non-stop, deoarece oficialii caută modalități de a reduce deficitul, menținând în același timp la minimum noile împrumuturi.

Prim-ministrul a susținut că întreprinderile de stat au fost deja secătuite de resurse prin măsurile financiare anterioare. El a spus că unele întreprinderi sunt acum obligate să ia împrumuturi pentru a finanța proiecte de capital și a îndeplini alte obligații. De asemenea, el a subliniat că măsurile unice privind veniturile, inclusiv taxele colectate de la sectorul bancar în anul precedent, nu pot fi repetate.

Radev a criticat în continuare practica transferării plăților între guverne și perioade fiscale, afirmând că obligațiile acumulate depășesc acum ceea ce este disponibil în buget. El a subliniat că reducerea deficitului la 3% într-o perioadă scurtă, fără împrumuturi semnificative, este nerealistă.

„Nu există nicio modalitate de a trece de la un deficit atât de mare la 3% imediat și, cu siguranță, nu cu datorii mici sau deloc”, a spus el, respingând sfaturile oponenților politici pe care i-a acuzat că au crescut dramatic împrumuturile publice în trecut.

Prim-ministrul a adăugat că abordarea fiscală finală a guvernului va depinde și de poziția Comisiei Europene cu privire la procedura de deficit excesiv a Bulgariei și de orice măsuri pe care Bruxelles-ul le-ar putea solicita.

Radev a comentat, de asemenea, evoluțiile internaționale, exprimându-și speranța că tensiunile dintre Statele Unite și Iran se vor atenua. „Mă aștept ca rațiunea să prevaleze, deoarece acest conflict are un impact extrem de negativ nu numai asupra securității, ci și asupra economiei Europei și a lumii”, a spus el.

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