Poliţia poloneză investighează ameninţările la adresa preşedintelui Karol Nawrocki

Poliţia din Polonia a deschis o anchetă după apariţia pe reţelele sociale a unei postări care ar conţine o ameninţare directă la adresa preşedintelui Karol Nawrocki.

Controversa a pornit de la o imagine ce prezenta un pistol, însoțită de mesajul „Ne vedem curând, Karolku”, plasată sub fotografia preşedintelui surprins pe stadion. Deşi postarea a fost ştearsă rapid, captura ei a circulat intens online, amplificând indignarea utilizatorilor.

Totul a pornit după ce pe pagina „Łączy nas Piłka”, administrată de Federaţia Poloneză de Fotbal (PZPN), a fost publicată o fotografie cu Nawrocki și fiul său, prezenţi la partida disputată pe Stadionul Naţional. În urma incidentului, imaginea a dispărut de pe pagină, însă capturile rămân accesibile pe diverse platforme.

Poliția precizează că fotografia cu arma folosită în mesajul amenințător nu este una originală, ci ar fi circulat anterior în alte contexte și pe alte site-uri. Totuși, ancheta a fost declanșată imediat.

„Direcția Generală a Poliției din Varșovia a acționat de urgență după ce a fost informată despre această postare apărută pe platforma X. Procedurile sunt în desfășurare”, au transmis autoritățile sâmbătă dimineață.

Ameninţările la adresa liderilor politici nu sunt o raritate nici în Polonia, nici în alte ţări. Unele provin de la persoane impulsive sau instabile psihic, altele reprezintă pericole reale. În toate cazurile, protocolul este același: o investigație completă, verificarea motivelor și identificarea responsabililor. Pentru anchetatori, diferența dintre o bravură online și o amenințare autentică trebuie stabilită rapid, dar fără concluzii pripite sau acuzații nejustificate.

Președintele și premierul Poloniei, în plin conflict public

Pe de altă parte, Polonia se confruntă cu unul dintre cele mai tensionate momente politice din ultimele luni, după ce președintele Karol Nawrocki și premierul Donald Tusk au ajuns la un schimb de acuzații în văzul tuturor, pe rețeaua X (fostul Twitter). Mărul discordiei: blocarea avansării în grad a 136 de angajați ai serviciilor de informații, un gest pe care premierul îl consideră o sfidare politică, iar președintele îl pune pe seama restricționării accesului său la șefii serviciilor.

Totul a pornit pe 7 noiembrie, când șeful guvernului a anunțat anularea ceremoniei prin care viitorilor ofițeri de contrainformații urma să li se confere primul grad cu ocazia Zilei Independenței, sărbătorită pe 11 noiembrie. Tusk a explicat că procedura depinde de semnătura președintelui – iar Nawrocki a refuzat să semneze. Într-un mesaj acid, premierul a transmis că „nu e suficient să câștigi alegerile pentru a deveni președinte”, sugerând că Nawrocki duce o „luptă politică” împotriva guvernului.

Nawrocki nu a întârziat cu răspunsul. „Ca să fii premier, nu e suficient să postezi pe X”, a transmis acesta, acuzându-l pe Tusk că pune interesele partidului mai presus de cele ale statului. Președintele susține că premierul i-a blocat accesul la șefii serviciilor secrete și la informațiile privind securitatea națională, încălcând astfel uzanțele din cadrul Colegiului pentru Servicii Speciale. Potrivit acestuia, patru întâlniri la care ar fi trebuit discutate teme de securitate – inclusiv avansările în grad – au fost anulate.

Într-un mesaj video, Nawrocki a avut și o altă observație tăioasă: „Premierul Tusk trebuie să înțeleagă că nu este rege, ci șeful guvernului. Iar acest rol presupune cooperare cu președintele ales de polonezi.”

Tusk: „Nu voi permite încălcarea Constituției”

Aflat în Seim, premierul a respins acuzațiile și a punctat că formatele de dialog președinte–miniștri sunt clar prevăzute de Constituție. Tusk a subliniat că există organisme instituționale precum Consiliul de Securitate Națională și Consiliul de Miniștri, iar reprezentantul președintelui participă deja la fiecare reuniune a comitetelor pentru servicii speciale.

„Nimeni nu interzice nimănui nimic”, a insistat premierul, precizând că șefii serviciilor se vor întâlni cu președintele dacă acesta formulează o cerere clară privind tema discuției.

Un conflict cu miză politică majoră

Disputa dintre cei doi vine pe fondul unor tensiuni mai vechi dintre Președinție și guvernul condus de Tusk, în special în domeniul politicii de securitate și al relației cu Rusia. Nawrocki, care în septembrie declara că ar discuta cu Vladimir Putin doar dacă securitatea Poloniei ar depinde de asta, a avut de mai multe ori poziții divergente față de cabinetul de la Varșovia.

Premierul, la rândul său, a afirmat recent că Polonia nu va extrăda în Germania un cetățean ucrainean suspectat de implicare în sabotarea Nord Stream 2, deoarece decizia „nu este în interesul național” – o poziționare fermă într-un context geopolitic încărcat.

Conflictul dintre Nawrocki și Tusk, devenit public pe rețelele sociale, reflectă însă mai mult decât o dispută procedurală. Este o luptă pentru delimitarea atribuțiilor instituționale într-o Polonie polarizată, unde fiecare gest legat de securitate este privit prin lentila tensiunilor politice interne.