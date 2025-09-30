Polonezii l-au reținut pe instructorul ucrainean de scufundări, suspectat de implicare în sabotajul cobductelor Nord Stream

Un instructor ucrainean de scufundări, identificat ca Volodimir Z., a fost reținut în Polonia la cererea autorităților germane, care îl suspectează de implicare în exploziile conductelor de gaz Nord Stream din 2022.

„În această dimineață, el a fost reținut într-un oraș din apropierea Varșoviei”, a declarat avocatul său, Tymoteusz Paprocki. Potrivit presei locale, bărbatul a fost capturat la Pruszków, la vest de capitală, relatează Reuters.

Tymoteusz Paprocki a anunțat că va contesta predarea sa către Germania, argumentând că mandatul european de arestare emis pe numele clientului său este „inadmisibil” în contextul războiului din Ucraina.

„Atacul asupra infrastructurii Nord Stream privește unul dintre proprietarii conductei, Gazprom, care finanțează direct operațiunile militare din Ucraina”, a declarat avocatul.

Contextul investigației

Exploziile din septembrie 2022, considerate acte de sabotaj, au avariat grav gazoductele Nord Stream, oprind livrările directe de gaz rusesc către Europa și alimentând tensiunile geopolitice. Până acum, nicio parte nu și-a asumat responsabilitatea pentru atac. Ucraina a negat constant orice implicare.

Germania a emis în august 2024 un mandat de arestare pe numele lui Volodimir Z., suspectat că ar fi făcut parte din echipa de scafandri care a amplasat explozibilul pe conducte. În aceeași lună, autoritățile italiene au arestat un alt ucrainean, Serhii K., suspectat că ar fi coordonat operațiunea.

Investigații internaționale

Explozia a distrus trei din cele patru conducte Nord Stream, un simbol al dependenței energetice europene de gazul rusesc. Rusia a acuzat Statele Unite, Marea Britanie și Ucraina, acuzații respinse de acestea.

Germania, Suedia și Danemarca au deschis anchete paralele. Autoritățile suedeze au confirmat, pe baza probelor recuperate, că exploziile au fost provocate deliberat. Totuși, anchetele din Suedia și Danemarca au fost închise în februarie, fără identificarea vreunui suspect concret.

În prezent, doar justiția germană continuă demersurile pentru stabilirea vinovaților și aducerea lor în fața instanței.