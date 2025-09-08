La aproape doi ani de la exploziile care au afectat grav gazoductele Nord Stream 1 și 2, presa germană revine cu noi detalii din ancheta în desfășurare. Potrivit unui material publicat de canalul german Welt, autoritățile federale din Germania investighează presupusa implicare a unor cetățeni ucraineni în sabotajul asupra conductelor submarine și, mai recent, lansează o acuzație directă: echipajul iahtului Andromeda ar fi acționat la ordinul fostului comandant al armatei ucrainene, generalul Valeri Zalujnîi.

Sursele citate de Welt, printre care se numără un oficial din cadrul Poliției Federale Germane, susțin că anchetatorii dispun de „probe substanțiale” care ar indica o implicare a unor structuri afiliate Ucrainei în organizarea acțiunii de sabotaj. Potrivit acestor informații, coordonarea operațiunii ar fi fost făcută de echipajul Andromeda, o ambarcațiune închiriată sub identitate falsă în septembrie 2022.

Îndoieli persistente în comunitatea de informații

În ciuda fermității cu care anumite surse oficiale germane susțin această ipoteză, comunitatea de informații rămâne divizată. Un expert în domeniul serviciilor secrete, citat de Welt, a ridicat semne de întrebare cu privire la veridicitatea versiunii „iahtului ucrainean”, pe care a calificat-o drept „prea vizibilă și convenabilă”. Potrivit acestuia, urmele de explozibil găsite la bord ar fi putut fi plasate intenționat pentru a crea o pistă falsă.

Un alt oficial, anonim, familiarizat cu ancheta, a mers mai departe, numind întreaga poveste „o absurditate”, sugerând că teoria implicării Rusiei sau Statelor Unite în atac ar fi mai probabilă, deși și aceasta rămâne controversată în spațiul public occidental.

Un ucrainean arestat în Italia

În cadrul anchetei, autoritățile germane au identificat toți membrii presupusului echipaj al Andromeda. Unul dintre aceștia, Serghei K., cetățean ucrainean în vârstă de 49 de ani, a fost reținut în Italia, într-un complex turistic din apropierea orașului Rimini, în data de 21 august. Potrivit investigației, el ar fi avut un rol de coordonare în desfășurarea operațiunii.

Avocatul său, Nicola Canestrini, a declarat că clientul său se află într-o închisoare de maximă siguranță și că este tratat de personalul penitenciarului „ca un James Bond”. Serghei K. neagă orice implicare, iar apărătorul său a precizat că nu a primit până în prezent acces complet la dosarul cauzei.

De asemenea, Canestrini a criticat lipsa de reacție din partea autorităților ucrainene, afirmând că ambasada Ucrainei nu a luat legătura cu presupusul inculpat, deși acesta ar fi fost ofițer activ în armata ucraineană până la sfârșitul anului 2023.

Kievul nu a oferit un punct de vedere

La momentul publicării informațiilor, nici Valeri Zalujnîi, care ocupă în prezent funcția de ambasador al Ucrainei în Regatul Unit, nici alte instituții oficiale de la Kiev nu au oferit comentarii privind acuzațiile lansate în spațiul mediatic german. În trecut, ministrul apărării de la acea vreme, Oleksii Reznikov, a respins ferm orice implicare a Ucrainei în distrugerea conductelor Nord Stream, calificând speculațiile drept „absurde”.

Context: explozia conductelor și ipotezele investigate

La 26 septembrie 2022, operatorul Nord Stream 2 AG a anunțat o scădere bruscă a presiunii în conductă, urmată, a doua zi, de suspiciuni oficiale privind un act de sabotaj asupra ambelor gazoducte care leagă Rusia de Germania prin Marea Baltică. Conductele au fost serios avariate în largul coastelor Danemarcei și Suediei.

Ulterior, în 2023, revista Der Spiegel a indicat pentru prima dată Kievul ca principal suspect, după ce anchetatorii au descoperit urme de explozibil HMX (octogen) pe Andromeda — o substanță folosită frecvent în operațiuni subacvatice. Conform surselor citate, ambarcațiunea fusese închiriată de un cetățean ucrainean care folosea un act de identitate moldovenesc fals.

În vara anului 2024, presa germană a anunțat că a fost emis un mandat european de arestare pe numele unui alt suspect – un scafandru ucrainean identificat drept Vladimir – pentru presupusa sa implicare în actul de sabotaj.

Investigațiile internaționale asupra exploziilor Nord Stream rămân în desfășurare, iar până în prezent nu a fost prezentată public nicio concluzie finală care să confirme sau să infirme oficial implicarea unui stat sau a unei rețele de actori non-statali. Între timp, gazoductele rămân nefuncționale, iar contextul geopolitic tensionat complică și mai mult stabilirea unor responsabilități clare.