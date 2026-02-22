Fostul prinț Andrew a încercat să se folosească de numele mamei sale ca să nu fie aruncat în stradă: „Sunt al doilea fiu al Reginei, nu puteți să-mi faceți asta”

În timp ce era dat afară din Royal Lodge din cauza legăturii cu infractorul sexual Jeffrey Epstein, Andrew Mountbatten-Windsor a spus că, fiind al doilea fiu al Reginei, nu poate fi dat afară.

Fostul Duce de York a părăsit conacul de 30 de camere din Windsor, unde plătise timp de decenii o „chirie simbolică”, la începutul acestei luni, scrie Daily Mail.

Regele Charles era tot mai îngrijorat de acuzațiile aduse fratelui său, Andrew, care a refuzat să părăsească Royal Lodge pentru a se muta la Wood Farm, în Norfolk.

În context, un parlamentar a cerut investigarea lui Andrew pentru trădare, iar fostul ministru al securității, Tom Tugendhat, a propus înființarea unui comitet special cu puterea de a convoca martori și a solicita documente.

O sursă apropiată familiei regale a declarat pentru The Sun: „a refuzat să plece sau să-și asume responsabilitatea.

Când i s-a spus să plece, a fost atât de arogant și încrezut încât a strigat de mai multe ori: «Dar sunt al doilea fiu al Reginei, nu puteți să-mi faceți asta».”

„Este extraordinar că a ales să folosească numele Reginei pentru a se apăra. Nimeni nu este sigur dacă și-a dat seama de gravitatea situației sale”, a adăugat sursa.

Fostul prinț Andrew este acuzat că ar fi furnizat informații sensibile lui Jeffrey Epstein în perioada în care a fost reprezentant special al guvernului britanic pentru comerț și investiții (2001‑2011), inclusiv rapoarte despre vizite oficiale în Vietnam, Singapore și alte țări.

În 2011, a fost nevoit să demisioneze din această funcție din cauza legăturilor cu Epstein.

Aceste acuzații se suprapun peste altele mai vechi, legate de abuzuri sexuale asupra minorilor. Arestarea sa este un eveniment fără precedent în istoria modernă a familiei regale britanice, primul caz similar datând din 1554, cu Elizabeth Tudor.

Dacă va fi găsit vinovat, Andrew riscă închisoarea pe viață pentru abuz în serviciu, pedeapsă judecată de instanța Coroanei. În octombrie anul trecut, regele Charles III i-a retras titlurile regale și a decis ca Andrew să părăsească Royal Lodge din Windsor.

„Prințul Andrew va fi cunoscut de acum ca Andrew Mountbatten-Windsor. Contractul de închiriere de la Royal Lodge, care i-a oferit până acum protecție legală pentru a locui acolo, va fi reziliat, iar el se va muta într-o altă locuință privată.

Aceste măsuri sunt considerate necesare, chiar dacă el continuă să nege acuzațiile formulate împotriva sa. Majestățile lor își reafirmă compasiunea pentru victimele și supraviețuitorii oricăror forme de abuz”, arăta un comunicat al Casei Regale britanice.

În acest context, Casa Regală britanică a emis un comunicat prin care subliniază că Mountbatten‑Windsor își va continua ancheta în libertate și reafirmă compasiunea pentru victimele abuzurilor.