Duminică, 22 Februarie 2026
Adevărul
Șeful diplomației iraniene anunță o posibilă întrevedere cu delegația americană. „Cred că există încă șanse bune să ajungem la o soluție diplomatică”

Publicat:

Ministrul de Externe iranian, Abbas Araghchi, a evocat duminică o posibilă nouă întrevedere cu delegația americană joia viitoare, 26 februarie, în Elveția, pentru a discuta despre programul nuclear.

Ministrul de Externe iranian, Abbas Araghchi/FOTO: Getty Images
Ministrul de Externe iranian, Abbas Araghchi/FOTO: Getty Images

„Cred că există încă şanse bune să ajungem la o soluţie diplomatică din care ambele părţi să câştige”, a declarat el într-un interviu la postul american CBS, scrie Agerpres.

„Continuăm negocierile, în timp ce lucrăm la elementele unui acord şi la o primă versiune a textului” în vederea unei noi întâlniri cu negociatorii americani, „probabil joi, la Geneva”, a indicat Abbas Araghchi.

Ministrul a insistat, însă, că Iranul „are dreptul să se apere” şi că, în faţa unui „act de agresiune”, orice răspuns este „justificat şi legitim”.

„Rachetele noastre nu pot atinge pământul american. Trebuie, aşadar, în mod evident, să găsim o altă soluţie (...) şi să lovim baza americană din regiune”, a repetat Araghchi, fără a preciza la care din baze se referă.

„Deocamdată, nu negociem decât pe problema nucleară şi niciun alt subiect nu este abordat”, a mai spus ministrul iranian.

Mai multe surse indică că o escaladare militară în relațiile SUA-Iran este mai probabilă decât o soluție diplomatică, Washingtonul desfășurând una dintre cele mai mari forțe din regiune de la invazia Irakului din 2003.

Oficialii regionali avertizează că Teheranul caută concesii, în timp ce președintele american Donald Trump este blocat între imaginea de forță și posibilitatea de a reduce tensiunile fără un angajament clar al Iranului de a renunța la programul nuclear.

Sâmbătă, președintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat că Iranul nu va ceda presiunilor internaționale în negocierile nucleare.

În timpul războiului de 12 zile cu Iranul din 2025, Iranul a avertizat în mod privat oficiali americani și qatari înainte de a lansa un val de rachete asupra forțelor americane staționate la baza aeriană Al Udeid din Qatar.

