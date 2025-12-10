Hamas își reclădește puterea în Gaza în timp ce SUA se pregătesc pentru a doua fază a armistițiului. Gruparea ar fi ajuns la 20.000 de luptători

Hamas și-a refăcut forța de luptă la aproximativ 20.000 de teroriști, își reafirmă puterea prin supravegherea străzilor și prin umplerea vistieriei cu tarife la importuri, după ce fluxul de bunuri a fost permis din nou în teritoriul palestinian, relatează NYT.

În ciuda unui război brutal de doi ani care a decimat Gaza și a ucis mii de teroriști, Hamas recâștigă teren, potrivit unor oficiali de securitate israelineni și un oficial arab din serviciile de informații; în paralel, acordul de pace susținut de Israel și Donald Trump, susținut de țările arabe, cere ca gruparea să se dezarmeze și să cedeze puterea.

„Hamas a fost puternic lovită, dar nu a fost învinsă”, a declarat pentru NYT Shalom Ben Hanan, un fost oficial superior în cadrul Shin Bet. „Încă este în picioare.”

Hamas a ieșit din război cu o fundație pe care se poate reclădi

Ben Hanan, care primește informări de la conducerea Shin Bet, a subliniat că, deși rândurile Hamas au fost subțiate, estimările oficiale arată că ar mai avea totuși 20.000 de luptători.

Hamas i-a înlocuit rapid pe comandanții uciși în război, a declarat generalul de brigadă Erez Winner, care a ocupat o funcție de conducere în armata israeliană până în martie.

În plus, gruparea are multe locuri unde poate ascunde și depozita arme, având în vedere că mai mult de jumătate din rețeaua de tuneluri subterane este încă intactă, au declarat oficialii israelieni și arabi.

Hamas conduce în continuare organele centrale ale guvernului din Gaza, inclusiv serviciile de securitate. Atacatori înarmați ai Hamas au operat puncte de control în anumite părți ale Gazei și interoghează și rețin persoane, potrivit locuitorilor.

„Încearcă să transmită publicului că ei sunt încă la conducere și că asigură securitatea”, a spus Nidal Kuhail, în vârstă de 31 de ani, rezident al orașului Gaza. „Le poți simți prezența, dar par mai slabi decât în ​​trecut.”

Duminică, prim-ministrul Benjamin Netanyahu a pus la îndoială posibilitatea ca o forță internațională, care urmează să fie desfășurată în Gaza în a doua fază a planului de pace, ar putea forța Hamas să se conformeze

Netanyahu a declarat că susține încercările internaționale de a dezactiva Hamas, dar a promis că Israelul va fi acolo pentru a o face cu forța impune dacă forțele internaționale de menținere a păcii eșuează.

„Putem face asta pe calea ușoară sau pe calea grea”, a spus el, potrivit Times of Israel. „Dar, în cele din urmă, se va realiza.”

Israelul a susținut că a ucis peste 22.000 de teroriști Hamas înainte de armistițiul din octombrie, însă de atunci presa israeliană și occidentală au relatat că Hamas a înlocuit marea majoritate a luptătorilor uciși.

Gruparea teroristă are, de asemenea, acces la arme - inclusiv rachete care pot lovi în adâncimea statului evreu - precum și acces la sistemul său de tuneluri subterane, care rămâne activ în 43% de teritoriu aflat în prezent sub ocupația Hamas, potrivit armatei israeliene.

Cu efectivele sale reînnoite, Hamas a reapărut ca forță a legii în jumătatea sa din teritoriu gruparea teroristă gestionând inclusiv finanțele zilnice ale enclavei greu încercate.

Hamas ar colecta taxe pe importuri

De la începutul armistițiului, Hamas a generat venituri din unele dintre articolele de valoare mai mare care intră în Gaza, după ce Israelul a deschis calea pentru ajutorul umanitar și a permis afacerilor să aducă mărfuri în teritoriu.

Gruparea teroristă ar fi perceput taxe pe mai multe bunuri comerciale, inclusiv computere și panouri solare, au declarat pentru NYT patru oameni de afaceri din Gaza.

Oficialii Hamas au negat că ar colecta taxe pe bunurile importate.

Un surplus de fonduri a fost însă cheia pentru Hamas în recrutarea de noi membri, mulți locuitori din Gaza înrolându-se cu entuziasm pentru a avea acces la bani și alimente.

Hamas a crescut în popularitate și prin reprimarea violentă a criminalității în Fâșia Gaza sfâșiată de război, gruparea teroristă organizând execuții live ale presupușilor criminali în mijlocul străzilor.

Totodată, gruparea islamistă a obținut o victorie majoră săptămâna trecută, când Yasser Abu Shabab, liderul unei miliții anti-Hamas susținute de Israel, a murit într-un conflict cu alte clanuri din Gaza, la Rafah.

Incertitudine privind faza a doua a armistițiului Hamas-Israel

Odată cu restabilirea puterii Hamas, nu este clar cum va fi implementată a doua fază a acordului de pace, în timp ce Israelul așteaptă restituirea corpului ultimului ostatic rămas.

Husam Badran, un oficial de rang înalt din Hamas, a declarat că grupul este pregătit să cedeze puterea tehnocraților palestinieni, așa cum a dorit Trump, dar numai cu condiția ca cererile grupului sunt luate în serios.

Hamas a cerut statului evreu să se retragă complet din 57% din teritoriu pe care îl controlează în prezent și să permită stabilirea unei căi către statul palestinian.

„Fără asta, discuția asupra acestor chestiuni nu ar avea sens”, a declarat Badran pentru NYT.

De asemenea, el a sugerat că Hamas este deschisă unui armistițiu pe termen lung.

Netanyahu, însă, a reiterat că nu se poate permite existența unui stat palestinian, întrucât acesta ar reprezenta întotdeauna un risc pentru statul evreu.

„Scopul unui stat palestinian este de a distruge singurul stat evreu. Ei aveau deja un stat în Gaza, un stat de facto, și acesta a fost folosit pentru a încerca să distrugă singurul stat evreu”, a declarat Netanyahu duminică.

Prim-ministrul israelian a avertizat, totodată, că, dacă Hamas nu își cedează de bunăvoie armele conform termenilor acordului de încetare a focului, Israelul va continua lupta pentru a înlătura gruparea teroristă.

Ultimele avertismente ale lui Netanyahu vin în contextul în care SUA și alți mediatori au declarat că se pregătesc să anunțe tranziția către a doua fază a planului de pace în 20 de puncte al lui Trump în următoarele săptămâni.

Anunțul ar trebui să facă publică structura Consiliului pentru Pace, care va guverna temporar Gaza, precum și structura Forței Internaționale de Stabilizare, care va prelua atribuțiile de poliție în Fâșie și va demilitariza Hamas.

Dincolo de atașamentul ideologic față de armele sale, membrii Hamas le consideră esențiale pentru autoapărare, a declarat Wesam Afifa, analist palestinian și fost director executiv al postului de televiziune Al Aqsa al Hamas.

Analiștii palestinieni au declarat că Hamas ar putea adopta o abordare pragmatică pentru a-și păstra un rol viitor în Gaza și un armistițiu pe termen lung cu Israelul.

Unii mediatori arabi spun că cred că pot convinge Hamas să renunțe la o parte din armele sale, atâta timp cât președintele Trump oferă garanții că Israelul nu va relua războiul.

Membri de rang înalt ai guvernului israelian au indicat că probabil nu s-ar mulțumi cu o dezarmare parțială a Hamas, menționând că aceasta nu ar fi în concordanță cu viziunea SUA.

Cum s-a regrupat Hamas

Oficialii politici și militari israelieni s-au plâns că, cu fiecare zi care trece de la încetarea focului, Hamas își adâncește controlul și își reorganizează forțele, ceea ce face mai dificilă introducerea unei alternative viabile care să o înlocuiască.

„S-a întâmplat foarte repede”, a declarat Moshe Tur-Paz, un parlamentar israelian de centru, despre renașterea Hamas.

„Momentul inaugurării noului guvern trebuia să fie momentul în care a început armistițiul”, a spus el, membru al Comisiei parlamentare pentru Afaceri Externe și Apărare din Israel, care primește informări clasificate privind afacerile de securitate. „Hamas era extrem de slăbit.”

Procesul lent de instaurare a unui nou guvern în Gaza joacă în favoarea Hamas, a spus el.

Ben Hanan, fost oficial Shin Bet, a avertizat că Hamas ar putea reprezenta din nou o amenințare în viitor, dacă Israelul începe să se complacă.

„Hamas este asediată”, a spus el. „Dar dacă va continua să controleze părți din Gaza și va dori să-și reconstruiască capacitățile, va găsi o modalitate de a o face.”

El a adăugat: „Următoarea bătălie ar putea fi peste 10 sau 20 de ani, dar ar putea fi mult mai rea decât cea din 7 octombrie.”