Planul Rusiei pentru un atac de tip „zonă gri” asupra Poloniei înainte de Crăciun, dezvăluit de un general rus dezertor

Un avertisment transmis de un ofițer de rang înalt din armata rusă a declanșat consultări urgente între oficiali din Regatul Unit și Statele Unite, în contextul unor temeri privind un posibil atac egabil al Moscovei asupra Poloniei, menit să testeze coeziunea NATO.

Potrivit unor surse din domeniul informațiilor, un general-maior rus, care a părăsit recent Federația Rusă, a transmis prin intermediul unui aliat est-european informații potrivit cărora Kremlinul pregătește un atac de tip „zonă gri” asupra Poloniei înainte de Crăciun. Avertismentul a fost transmis în timpul târgului internațional de apărare DSEI, desfășurat săptămâna trecută la Londra, relatează express.co.uk.

Se crede că acțiunea ar avea un caracter limitat, non-nuclear, dar intenționat — menită să testeze reacția NATO și să provoace instabilitate politică în Europa. Informațiile au fost deja împărtășite Statelor Unite și sunt evaluate de oficiali de rang înalt de pe ambele maluri ale Atlanticului.

Incidente recente la granițele NATO

Acest avertisment survine pe fondul unei intensificări a tacticilor de presiune ale Rusiei asupra granițelor NATO. Trei avioane MiG-31, capabile să transporte rachete hipersonice, au încălcat recent spațiul aerian al Estoniei — o acțiune descrisă de premierul eston Kristen Michal drept „fără precedent prin obrăznicia sa”. Fostul președinte american Donald Trump a avertizat că incidentul ar putea genera „probleme serioase”.

Ministrul britanic de Externe, Yvette Cooper, a declarat: „Regatul Unit sprijină Estonia, în fața unei noi incursiuni iresponsabile a Rusiei în spațiul aerian NATO. Trebuie să intensificăm presiunea asupra regimului Putin, inclusiv prin noile sancțiuni anunțate de Marea Britanie și Uniunea Europeană.”

Escaladare în Polonia și România

Polonia a fost, de asemenea, vizată recent, când 19 drone rusești au pătruns în spațiul său aerian – ceea ce oficialii britanici au descris ca fiind cea mai gravă încălcare a teritoriului NATO de până acum. Un incident similar a avut loc și în România, unde o dronă rusească a pătruns 10 km în interiorul graniței și a rămas în spațiul aerian românesc timp de aproape 50 de minute.

Ca răspuns, Regatul Unit a anunțat desfășurarea unor avioane de luptă Typhoon ale RAF în Polonia, în cadrul operațiunii „Eastern Sentry” (Santinela Estului) . Avioanele vor opera de la baza RAF Coningsby și vor fi susținute de avioane de realimentare Voyager de la Brize Norton. Forțele britanice se vor alătura celor din Franța, Germania, Danemarca și Suedia în patrularea flancului estic al Alianței.

Un purtător de cuvânt al guvernului britanic a declarat: „Aceasta reflectă o nouă eră a amenințărilor, care necesită o nouă eră a apărării.”

Activarea Articolului 4 și reacția NATO

După incidentele recente, Polonia a activat Articolul 4 al Tratatului NATO, solicitând consultări de urgență ale Consiliului Nord-Atlantic. Aliații și-au exprimat sprijinul deplin față de Varșovia.

Prim-ministrul polonez, Donald Tusk, a declarat că țara sa se află „mai aproape de un conflict militar decât în orice alt moment de la Al Doilea Război Mondial”.

Ambasadorul Regatului Unit la OSCE, Neil Holland, a comentat: „Acestea sunt incidente izolate. Fie Rusia a desfășurat sisteme pe care nu le poate controla, fie provoacă deliberat.”

Finlanda, cel mai nou membru al NATO, a devenit ținta unei campanii intense de dezinformare din partea Moscovei. Institutul pentru Studiul Războiului a avertizat săptămâna trecută că Rusia a lansat o campanie coordonată, cu retorică asemănătoare celei folosite înainte de invadarea Ucrainei în 2022.

Ministrul de Externe rus, Serghei Lavrov, a susținut că „fațada de neutralitate” a Finlandei s-a „prăbușit”, în timp ce un membru al Consiliului de Securitate, Serghei Ivanov, a sugerat că sud-estul țării ar suferi de „depopulare” fără turismul rusesc.

Oficiali occidentali se tem că această campanie de dezinformare este menită să pregătească terenul pentru provocări suplimentare în zona Golfului Finlandei.

Tactici de „zonă gri” și obiectivul strategic al Rusiei

Potrivit analiștilor, incursiunile cu drone fac parte dintr-o strategie deliberată a Moscovei de a exercita presiune păstrând în același timp un grad de negare plauzibilă. „Rusia a lansat cel puțin 23 de drone în Polonia. Nu e vorba doar de lipsă de interceptare – este război economic”, a declarat Mikola Kuzmin de la Henry Jackson Society.

„O dronă rusească costă sub 100.000 de lire. Pentru NATO, interceptarea unei drone costă milioane. Acest dezechilibru nu este sustenabil – și Rusia știe asta.”

El a adăugat că acțiunile reflectă o tactică clasică de tip „zonă gri”: operațiuni sub pragul războiului deschis, menite să creeze confuzie, ezitare și teamă. „Testează NATO. Dacă pot lovi Polonia și Alianța ezită, chiar și puțin, mesajul este clar.”

Suwałki – punct strategic de interes

Potrivit analiștilor, interesul strategic al Rusiei pentru coridorul Suwałki rămâne esențial. Această fâșie îngustă de teren leagă Polonia de statele baltice și izolează enclava Kaliningrad de restul teritoriului rus.

„În termeni ai Războiului Rece, Kaliningradul este Cuba lor”, a explicat Kuzmin. „Este o bază avansată, dotată cu sisteme de bruiaj, posturi de ascultare și capacitate strategică. Un test în această zonă trimite un mesaj tuturor capitalelor europene.”

Oficiali britanici au declarat că avertismentul generalului dezertor a sporit urgența pregătirilor în cadrul NATO, în special în contextul apropierii iernii și al riscului ca unitatea politică în Europa să slăbească.

„Nu există indicii privind o invazie pe scară largă”, a declarat o sursă oficială. „Însă o lovitură calibrată – deniabilă și confuză – se încadrează perfect în tiparul acțiunilor rusești din trecut.”