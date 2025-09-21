search
Duminică, 21 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Planul Rusiei pentru un atac de tip „zonă gri” asupra Poloniei înainte de Crăciun, dezvăluit de un general rus dezertor

0
0
Publicat:

Un avertisment transmis de un ofițer de rang înalt din armata rusă a declanșat consultări urgente între oficiali din Regatul Unit și Statele Unite, în contextul unor temeri privind un posibil atac egabil al Moscovei asupra Poloniei, menit să testeze coeziunea NATO.

Dronă rusească doborâtă ân Poloia/FOTO:X
Dronă rusească doborâtă ân Poloia/FOTO:X

Potrivit unor surse din domeniul informațiilor, un general-maior rus, care a părăsit recent Federația Rusă, a transmis prin intermediul unui aliat est-european informații potrivit cărora Kremlinul pregătește un atac de tip „zonă gri” asupra Poloniei înainte de Crăciun. Avertismentul a fost transmis în timpul târgului internațional de apărare DSEI, desfășurat săptămâna trecută la Londra, relatează express.co.uk.

Se crede că acțiunea ar avea un caracter limitat, non-nuclear, dar intenționat — menită să testeze reacția NATO și să provoace instabilitate politică în Europa. Informațiile au fost deja împărtășite Statelor Unite și sunt evaluate de oficiali de rang înalt de pe ambele maluri ale Atlanticului.

Incidente recente la granițele NATO

Acest avertisment survine pe fondul unei intensificări a tacticilor de presiune ale Rusiei asupra granițelor NATO. Trei avioane MiG-31, capabile să transporte rachete hipersonice, au încălcat recent spațiul aerian al Estoniei — o acțiune descrisă de premierul eston Kristen Michal drept „fără precedent prin obrăznicia sa”. Fostul președinte american Donald Trump a avertizat că incidentul ar putea genera „probleme serioase”.

Ministrul britanic de Externe, Yvette Cooper, a declarat: „Regatul Unit sprijină Estonia, în fața unei noi incursiuni iresponsabile a Rusiei în spațiul aerian NATO. Trebuie să intensificăm presiunea asupra regimului Putin, inclusiv prin noile sancțiuni anunțate de Marea Britanie și Uniunea Europeană.”

Escaladare în Polonia și România

Polonia a fost, de asemenea, vizată recent, când 19 drone rusești au pătruns în spațiul său aerian – ceea ce oficialii britanici au descris ca fiind cea mai gravă încălcare a teritoriului NATO de până acum. Un incident similar a avut loc și în România, unde o dronă rusească a pătruns 10 km în interiorul graniței și a rămas în spațiul aerian românesc timp de aproape 50 de minute.

Ca răspuns, Regatul Unit a anunțat desfășurarea unor avioane de luptă Typhoon ale RAF în Polonia, în cadrul operațiunii „Eastern Sentry” (Santinela Estului) . Avioanele vor opera de la baza RAF Coningsby și vor fi susținute de avioane de realimentare Voyager de la Brize Norton. Forțele britanice se vor alătura celor din Franța, Germania, Danemarca și Suedia în patrularea flancului estic al Alianței.

Un purtător de cuvânt al guvernului britanic a declarat: „Aceasta reflectă o nouă eră a amenințărilor, care necesită o nouă eră a apărării.”

Activarea Articolului 4 și reacția NATO

După incidentele recente, Polonia a activat Articolul 4 al Tratatului NATO, solicitând consultări de urgență ale Consiliului Nord-Atlantic. Aliații și-au exprimat sprijinul deplin față de Varșovia.

Citește și: NATO adoptă tehnologie turcească pentru detectarea dronelor rusești. Sistemul MEROPS, implementat prioritar în Polonia și România

Prim-ministrul polonez, Donald Tusk, a declarat că țara sa se află „mai aproape de un conflict militar decât în orice alt moment de la Al Doilea Război Mondial”.

Ambasadorul Regatului Unit la OSCE, Neil Holland, a comentat: „Acestea sunt incidente izolate. Fie Rusia a desfășurat sisteme pe care nu le poate controla, fie provoacă deliberat.”

Finlanda, cel mai nou membru al NATO, a devenit ținta unei campanii intense de dezinformare din partea Moscovei. Institutul pentru Studiul Războiului a avertizat săptămâna trecută că Rusia a lansat o campanie coordonată, cu retorică asemănătoare celei folosite înainte de invadarea Ucrainei în 2022.

Ministrul de Externe rus, Serghei Lavrov, a susținut că „fațada de neutralitate” a Finlandei s-a „prăbușit”, în timp ce un membru al Consiliului de Securitate, Serghei Ivanov, a sugerat că sud-estul țării ar suferi de „depopulare” fără turismul rusesc.

Oficiali occidentali se tem că această campanie de dezinformare este menită să pregătească terenul pentru provocări suplimentare în zona Golfului Finlandei.

Tactici de „zonă gri” și obiectivul strategic al Rusiei

Potrivit analiștilor, incursiunile cu drone fac parte dintr-o strategie deliberată a Moscovei de a exercita presiune păstrând în același timp un grad de negare plauzibilă. „Rusia a lansat cel puțin 23 de drone în Polonia. Nu e vorba doar de lipsă de interceptare – este război economic”, a declarat Mikola Kuzmin de la Henry Jackson Society.

„O dronă rusească costă sub 100.000 de lire. Pentru NATO, interceptarea unei drone costă milioane. Acest dezechilibru nu este sustenabil – și Rusia știe asta.”

El a adăugat că acțiunile reflectă o tactică clasică de tip „zonă gri”: operațiuni sub pragul războiului deschis, menite să creeze confuzie, ezitare și teamă. „Testează NATO. Dacă pot lovi Polonia și Alianța ezită, chiar și puțin, mesajul este clar.”

Suwałki – punct strategic de interes

Potrivit analiștilor, interesul strategic al Rusiei pentru coridorul Suwałki rămâne esențial. Această fâșie îngustă de teren leagă Polonia de statele baltice și izolează enclava Kaliningrad de restul teritoriului rus.

„În termeni ai Războiului Rece, Kaliningradul este Cuba lor”, a explicat Kuzmin. „Este o bază avansată, dotată cu sisteme de bruiaj, posturi de ascultare și capacitate strategică. Un test în această zonă trimite un mesaj tuturor capitalelor europene.”

Oficiali britanici au declarat că avertismentul generalului dezertor a sporit urgența pregătirilor în cadrul NATO, în special în contextul apropierii iernii și al riscului ca unitatea politică în Europa să slăbească.

„Nu există indicii privind o invazie pe scară largă”, a declarat o sursă oficială. „Însă o lovitură calibrată – deniabilă și confuză – se încadrează perfect în tiparul acțiunilor rusești din trecut.”

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
EXCLUSIV De ce se tem politicienii să facă o lege pentru pregătirea populației de război. Explicațiile unui general: Coaliția a greșit
digi24.ro
image
Alertă în Marea Baltică. Germania a trimis două avioane de luptă să intercepteze o aeronavă rusească
stirileprotv.ro
image
Cumnatul lui Tzancă Uraganu, MĂCELĂRIT pe modelul „Craiova”. Bătălia s-a produs chiar în fața unui hotel important din București
gandul.ro
image
Părinții sunt revoltați: Meta folosește fotografii cu eleve în reclame destinate bărbaților
mediafax.ro
image
Patru zodii au stea în frunte de pe 22 septembrie după ora 22.00. Dumnezeu le pune mâna-n cap acestor nativi și le aduce noroc din plin, dar și șanse unice
fanatik.ro
image
Răsturnare de situație. Românii preferă AUR, dar partidul lui George Simion începe să scadă. Cum stau PSD, PNL și USR – Sondaj CURS
libertatea.ro
image
VIDEO Momentul emoționant în care un nepalez se întoarce acasă, după patru ani de muncă în România. „Știm și noi cum e să fii departe”
digi24.ro
image
Gigi Nețoiu, detalii tulburătoare după moartea lui Florin Marin: „Am încercat să-l ajut, dar nu a vrut să mai trăiască”
gsp.ro
image
Cel mai bun! Ce a făcut Ianis Hagi la primul meci ca titular în Turcia + Nota primită la final
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Măsurile de austeritate și tensiunile erodează partidele coaliției. AUR capitalizează din opoziție, dar nu convinge
stiripesurse.ro
image
Aceasta e cea mai rezistentă creatură din lume. Supraviețuieste în orice scenariu: arsă la 150°C, înghețată și chiar și în spațiu
antena3.ro
image
Statul face economii din concediile medicale. După trei luni de controale, doctorii sunt mai prudenţi
observatornews.ro
image
E scandal în lumea medicală! Colegiul Medicilor dă de pământ cu Mihaela Bilic: 'Sunt pur și simplu eronate'
cancan.ro
image
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite, mamă!”
prosport.ro
image
Cât te costă întreținerea unei case la curte față de un apartament: calcule pe facturi și cheltuieli ascunse
playtech.ro
image
Renumit pugilist, prins în mijlocul unui scandal. A dat-o în judecată pe mama copilului său și îi cere toate cadourile înapoi
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Ilie Dumitrescu a pus un pariu în direct, încă din etapa a zecea: "Ăsta va fi! Vă dau scris"
digisport.ro
image
Demisie de răsunet din AUR: Mă delimitez total de George Simion! Ne-a vândut pe toți
stiripesurse.ro
image
El este Daniel, românul găsit mort în grădina locuinței sale din Italia. Descoperirea a fost făcută chiar de soția lui
kanald.ro
image
Cât te costă întreținerea unei case la curte față de un apartament: calcule pe facturi și cheltuieli ascunse
playtech.ro
image
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
wowbiz.ro
image
Lovitură dură pentru un milion de pensionari. Ruşine naţională!
romaniatv.net
image
Se dau 500 de lei cadou pentru pensionari! Cum poți primi banii
mediaflux.ro
image
Gigi Nețoiu, detalii tulburătoare după moartea lui Florin Marin: „Am încercat să-l ajut, dar nu a vrut să mai trăiască”
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Descinderi DIICOT la Motru: tânăr de 30 de ani, prins cu saci de cannabis și plantație în serele părinților din Samarinești
actualitate.net
image
Tendința de toamnă 2025 pe care nu o poți ignora. Pantalonii maro înlocuiesc blugii
click.ro
image
Mihai Bendeac, destăinuiri despre viața amoroasă. De câți ani nu a mai ieșit actorul la o întâlnire romantică: „Îmi place foarte mult să fiu singur”
click.ro
image
Marea tristețe a lui Irinel Columbeanu, după ce Irinuca a defilat pe podiumul de modă, fără știrea lui: „Vrea s-o vadă medic, nu fotomodel, ca mama ei”
click.ro
Melania Kate Camilla colaj getty images jpg
Fermecată de Kate Middleton, Melania Trump a avut o atitudine flagrant diferită față de Regina Camilla
okmagazine.ro
5d4028e1 ac61 4f09 9503 2c7d9c392c4c jpg
Eclipsa solară din 21 septembrie 2025 deschide un nou capitol pentru fiecare semn zodiacal
clickpentrufemei.ro
Portretul lui Peter Paul Rubens (© Royal Collection / Wikimedia Commons)
Un tablou de Rubens, dispărut timp de peste 400 de ani, descoperit la Paris
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Jurnalistul Charlie Ottley a dezvăluit ce apreciază la țara noastră: „Unul dintre principalele puncte forte”. Ce expresii românești îl amuză
image
Tendința de toamnă 2025 pe care nu o poți ignora. Pantalonii maro înlocuiesc blugii

OK! Magazine

image
Fermecată de Kate Middleton, Melania Trump a avut o atitudine flagrant diferită față de Regina Camilla

Click! Pentru femei

image
Eclipsa solară din 21 septembrie 2025 deschide un nou capitol pentru fiecare semn zodiacal

Click! Sănătate

image
Test de personalitate: Care sunt adevăratele tale nevoi?