NATO adoptă tehnologie turcească pentru detectarea dronelor rusești. Sistemul MEROPS, implementat prioritar în Polonia și România

NATO va implementa un sistem turcesc de supraveghere aeriană pentru a identifica din timp dronele militare rusești, ca răspuns la tot mai frecventele încălcări ale spațiului aerian în estul și sud-estul teritoriului aliat. Înainte de operaționalizare, însă, este necesară o perioadă de instruire.

Conform informațiilor obținute de agenția DPA, pregătirea personalului urmează să fie coordonată cu sprijinul Ucrainei, iar primele etape sunt programate să înceapă încă de săptămâna viitoare.

Țările vizate în mod prioritar sunt Polonia și România, unde în ultimele luni s-au înregistrat tot mai multe pătrunderi ale dronelor rusești în spațiul aerian. Sistemul vizat este Merops – o tehnologie dezvoltată de compania turcă Aselsan – care permite supravegherea aeriană de înaltă precizie și poate fi montat atât pe elicoptere, cât și pe drone. Merops a fost prezentat public pentru prima dată în 2022 și este capabil să detecteze obiecte chiar și prin nori sau praf.

Tehnologie adaptată condițiilor dificile

Un element central al sistemului este utilizarea infraroșului pe lungimi de undă medii și scurte, ceea ce îi permite să funcționeze eficient în condiții de luminozitate scăzută, precum cele din zori sau amurg. Acest lucru îl face util și în medii operaționale dificile. În plus, sistemul este echipat cu tehnologii moderne de procesare a imaginilor, combinând metode clasice cu soluții avansate de inteligență artificială.

Merops integrează și funcționalități de sprijin operațional, inclusiv identificarea țintelor în mișcare, afișarea izotermelor și a imaginilor în culori false, precum și recunoașterea automată a amenințărilor. Potrivit producătorului, aceste capabilități extind considerabil aria de utilizare a dronelor și a elicopterelor.

Software-ul de generație nouă permite urmărirea automată a mai multor ținte, recaptarea lor după pierdere temporară, clasificarea amenințărilor prin AI și identificarea automată a obiectelor din fundal. Sistemul este proiectat să funcționeze în condiții extreme, cu temperaturi cuprinse între -40°C și +70°C.