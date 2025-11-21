Planul SUA de pace în Ucraina: concesii de teritorii în fața Rusiei și renunțarea la NATO

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a pledat joi pentru o "pace demnă", în timp ce Statele Unite au prezentat un plan, consultat de AFP, care prevede în special ca Kievul să cedeze Rusiei regiunile Doneţk şi Lugansk din est.

Aceste două regiuni, revendicate de Moscova, precum şi Peninsula Crimeea anexată de Rusia în 2014, ar fi "recunoscute de facto ca fiind ruseşti, inclusiv de Statele Unite", potrivit acestui proiect, citat de Agerpres.

Casa Albă a subliniat că discuţiile sunt încă în curs de desfăşurare cu privire la acest plan de pace, prezentat în timp ce armata ucraineană, mai mică numeric şi mai puţin echipată, depune eforturi să limiteze avansul rusesc pe front.

Concesii teritoriale și renunțarea la NATO

Conform planului în 28 de puncte, alte două regiuni din sud ar urma să fie împărţite de-a lungul liniei actuale a frontului actuale. Este vorba despre Herson şi Zaporojie, unde un atac aerian rusesc a făcut joi seara cel puţin cinci morţi şi mai mulţi răniţi, potrivit echipelor de salvare.

Potrivit acestui text, armata ucraineană s-ar retrage din partea regiunii Doneţk pe care o controlează şi care ar deveni apoi o zonă tampon demilitarizată aparţinând Rusiei.

Dacă planul ar fi acceptat aşa cum este, Kievul ar renunţa la aderarea la Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) şi ar înscrie acest angajament în Constituţia sa. La rândul său, NATO ar exclude în statutele sale orice viitoare aderare a ţării.

Este vorba, de asemenea, despre o revendicare majoră a Rusiei.

Textul prevede că armata ucraineană va fi limitată la 600.000 de soldaţi, că NATO se va angaja să nu staţioneze trupe în Ucraina, iar în Polonia se vor amenaja baze de avioane de luptă europene.

Zelenski face apel la o pace demnă

"Ucraina are nevoie de pace. (...) O pace demnă, astfel încât condiţiile să respecte independenţa noastră, suveranitatea noastră şi demnitatea poporului ucrainean", a declarat Volodimir Zelenski în discursul său zilnic difuzat pe reţelele de socializare, după ce a avut o întrevedere cu secretarul american al armatei, Daniel Driscoll.

El intenţionează să discute "în zilele următoare" cu omologul său american, Donald Trump.

"Preşedintele (Donald Trump) susţine acest plan. Este un plan bun atât pentru Rusia, cât şi pentru Ucraina şi credem că este acceptabil pentru ambele părţi", a subliniat joi purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

Ea a insistat că Washingtonul a discutat atât cu ucrainenii, cât şi cu ruşii, după ce din partea ucraineană s-au făcut auzite voci pentru a deplânge un plan foarte apropiat de revendicările Kremlinului.

Un oficial american de rang înalt a declarat pentru AFP că Kievul a cerut să modifice un punct din plan, care prevedea un "audit" al ajutorului primit de ţară şi sancţiuni în caz de deturnare de fonduri, într-un moment în care Ucraina se confruntă cu un scandal major de corupţie.

În versiunea consultată de AFP, această noţiune de audit a dispărut, fiind înlocuită de promisiunea că "toate părţile implicate în acest conflict vor primi o amnistie completă pentru acţiunile lor din timpul războiului".

Garanții de securitate nespecificate

Planul susţinut de americani prevede semnarea unui "pact de neagresiune" între Rusia, Ucraina şi Europa.

Kievul ar fi "eligibil" pentru a aderarea la Uniunea Europeană.

Dacă Rusia va invada din nou Ucraina, s-ar confrunta, conform acestui proiect de plan, cu un răspuns militar "coordonat" şi ar fi din nou supusă sancţiunilor internaţionale.

Propunerea în 28 de puncte, consultată de AFP, include "garanţii de securitate" pentru Ucraina, ale căror detalii nu sunt specificate, un plan de reconstrucţie şi organizarea de alegeri în ţară în termen de 100 de zile.

Planul prevede printre altele că eforturile de reconstrucţie conduse de Statele Unite vor fi finanţate cu suma de 100 de miliarde de dolari din activele ruseşti în prezent blocate.

Centrala nucleară din Zaporojie va fi repornită sub supravegherea Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică, 50% din producţia sa de energie electrică urmând să meargă către Ucraina şi 50% către Rusia.

Punerea în aplicare a acestor 28 de puncte ar urma să fie supravegheată de un "consiliu pentru pace" prezidat de Donald Trump.