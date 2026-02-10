search
Marți, 10 Februarie 2026
Sebastian Burduja, invitat la Interviurile Adevărul, marți, de la ora 13.00

Plaja din Europa unde mașinile sunt înghițite de mare. Riscurile la care se expun turiștii

Publicat:

Traeth y Graig Ddu, cunoscută și ca Black Rock Sands, este una dintre cele mai frumoase, dar și înșelătoare plaje din Marea Britanie. De patru decenii, localnicii privesc aceeași scenă repetându-se: mașini și autorulote înghițite de mare, apoi recuperate cu greu dintre valuri, relatează The Mirror

Cel care intervine cel mai frecvent este fermierul Dafydd Davies, un obișnuit al acestor misiuni. Cu tractorul său, bărbatul a scos din apă nenumărate vehicule blocate în nisipul moale sau surprinse de fluxul rapid. Pentru el, această activitate nu este doar o obligație comunitară, ci și o consecință a unei experiențe personale care l-a marcat.

În 1980, în urma unui accident grav cu un utilaj agricol, a rămas fără un ochi și  a fost la un pas de moarte. De atunci, spune el, percepe pericolul altfel și simte nevoia să ajute ori de câte ori are posibilitatea. A pus la dispoziție terenul pentru aterizări ale ambulanței aeriene, iar în urmă cu aproape zece ani, a devenit voluntar „paznic al plajei”.

Nisipul pare stabil, dar se înmoaie brusc, iar panta lină face ca fluxul să avanseze cu o viteză surprinzătoare

Black Rock Sands este una dintre puținele plaje din Țara Galilor unde accesul auto este permis, iar acest lucru atrage anual mii de turiști. Mulți însă nu cunosc particularitățile locului: nisipul pare stabil, dar se înmoaie brusc, iar panta lină face ca fluxul să avanseze cu o viteză surprinzătoare. Consecința: între șase și zece vehicule rămân blocate în fiecare vară, iar anul trecut numărul ar fi ajuns la 30.

Avertismente există, dar nu pot fi amplasate chiar în zonele unde turiștii tind să parcheze la reflux, tentați să fie cât mai aproape de apă. Cei care aleg parcările plătite primesc pliante cu orele mareelor și recomandări de siguranță, însă puțini le citesc.

Dafydd relatează episoade memorabile. În 2020, un microbuz VW roz, adus pentru o ședință foto cu tematică retro, a fost înghițit de mare în câteva minute. Incidentul s-a petrecut chiar de ziua soției sale, iar cina aniversară s-a transformat într-o cursă contra cronometru pentru recuperarea mașinii. A fost însă prea târziu pentru a salva mașina, evaluată la 60.000 de lire.

În zilele toride, plaja se transformă într-o parcareimensă, cu peste o mie de mașini și cozi care se întind până în satul Morfa Bychan. Autoritățile au început să închidă accesul după ora 20, însă nici această măsură nu elimină complet riscurile.

O provocare tot mai mare o reprezintă mașinile electrice, mult mai grele decât cele pe benzină.

Una dintre mașinile luate de apă. FOTO captură Facebook WalesOnline
Una dintre mașinile luate de apă. FOTO captură Facebook WalesOnline

„Se afundă mai adânc și sunt mult mai greu de scos”, spune fermierul.

Dafydd Davies nu se plânge însă. Știe că face ceea ce trebuie pentru comunitate, la fel ca alți fermieri care deszăpezesc drumuri sau ajută în caz de inundații. Fiul său, Owain, îl însoțește uneori, ceea ce îi permite să mai ia câte o zi liberă.

„Dar nu pentru mult timp”, glumește el și conchide:

Să-i ajuți pe ceilalți îți dă un sentiment aparte.”

