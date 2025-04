O companie de turism din Marea Britanie a lansat o inedită ofertă de circuit: Ocolul lumii cu trenul în 100 de zile. Circuitul va avea opriri de mai multe zile în 14 țări, România fiind printre acestea. Prețul unei asemenea experiențe unice de călătorie este foarte mare.

Toate trenurile de pe traseu sunt unele de lux, iar primul dintre ele va pleca din Londra pe data de 17 martie 2026. Operatorul britanic de turism Adventures by Train, organizatorul acestui circuit exclusivist în jurul lumii, a anunțat că sunt doar 12 locuri disponibile, iar cererea este deja una foarte mare, la doar câteva săptămâni de la lansarea ofertei. Iar prețul unui loc în excursia inaugurală este unul exorbitant: nu mai puțin de 112.900 lire sterline. Cuplurile care vor face rezervare în trenul de lux vor plăti „doar” 89.950 lire fiecare.

Adventures By Train recomandă clienților ce vor alege să facă ocolul lumii în 100 de zile să călătorească cu bagaje puțin, deoarece majoritatea operatorilor feroviari nu oferă un serviciu de bagaje înregistrate - cu excepția trenurilor utilizate în America de Nord -, astfel încât bagajele trebuie să fie potrivite pentru compartimentele de deasupra locurilor. Pentru a ajuta la minimizarea bagajelor, compania va acoperi costul serviciilor de spălătorie la hoteluri prin alocarea a 100 de dolari de persoană per sejur la hotel.

Jim Louth, directorul companiei Adventures by Train, spune că „excursia oferă combinația perfectă de călătorii pe calea ferată de clasă mondială cu experiențe imersive alese cu grijă, într-un confort optim” și că sunt vizitate în total 14 țări (Franța, Elveția, Austria, Ungaria, România, Bulgaria, Turcia, Georgia, Azerbaidjan, Kazahstan, China, Japonia, Canada și SUA). Cu doar 12 locuri disponibile, avem deja un număr de cereri fără precedent”.

Jim Loth a dezvăluit în exclusivitate pentru „Adevărul” și unde vor fi opririle din România.

„În a patra zi a călătoriei vom pleca seara cu trenul la Viena și vom ajunge în a cincea zi la București în jurul prânzului. Cei 12 turiști vor fi cazați o noapte la InterContinental Athénée Palace, un hotel emblematic de cinci stele din inima Bucureștiului. Turiștii vor avea timp mai bine de o jumătate de zi să exploreze capitala României, un oraș ce este un simbol cultural și arhitectonic pentru Europa. În a șasea zi, turiștii vor pleca de la București spre Sofia”, spune Jim Loth.

De la degustări de vinuri la cazări în hoteluri exclusiviste

Itinerariul de 100 de zile cuprinde etape prin Alpii elvețieni și austrieci, trenuri de dormit prin Asia Centrală, rețeaua feroviară de mare viteză din China, trenul ultrarapid „Shinkansen” din Japonia și ruta Amtrak California Zephyr prin Munții Stâncoși din Statele Unite. Nu vor lipsi distracțiile și atracțiile speciale: degustări de vinuri în Georgia, concerte de muzică clasică la Viena, tururi ale mâncării stradale în Kyoto și chiar un tur pe jos al orașului Khiva, orașul cu o mie de minarete din Uzbekistan, aflat în patrimoniul UNESCO. Și trenurile nu sunt tot – cei 12 clienți vor petrece 23 de zile pe croaziera de lux North Pacific Passage de la Tokyo la Vancouver și vor avea o traversare a Atlanticului de șapte nopți pe Queen Mary 2 de la New York la Southampton. Există, de asemenea, o călătorie de minimum 24 de ore din Azerbaidjan în Kazahstan și una de o noapte din Shanghai în Osaka.

De-a lungul călătoriei, clienții vor fi cazați și la câteva hoteluri de top precum Fairmont Peace Hotel din Shanghai, Shangri-La din Vancouver și The Langham New York Fifth Avenue, dar și Pera Palace din Istanbul, unde Agatha Christie a scris faimoasa carte „Crima din Orient Express”.