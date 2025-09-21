search
Pierderi grele pentru ruși. Ucrainenii au distrus o mașină de luptă IMR-3M, supranumită „Terminatorul pe șenile”, protejată de radiații, elicoptere și radare

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

O unitate specializată a armatei ucrainene a anunțat distrugerea unui vehicul greu de geniu rusesc, IMR-3M, un echipament rar și bine protejat, folosit în mod obișnuit pentru deschiderea drumurilor în terenuri minate și în condiții extreme. Vehiculul, cunoscut în rândul militarilor ruși drept „Terminatorul pe șenile”, este echipat inclusiv cu protecție împotriva efectelor unui atac nuclear.

Terminatorul pe șenile/FOTO:X
Terminatorul pe șenile/FOTO:X

Anunțul a fost făcut de Regimentul 412 de sisteme fără pilot Nemesis, într-un mesaj publicat pe rețelele sociale. Potrivit sursei, vehiculul rusesc a fost distrus recent pe frontul estic, însă localizarea exactă nu a fost făcută publică.

IMR-3M este o mașină de luptă de geniu, proiectată pentru a crea culoare prin câmpuri minate sau obstacole naturale și artificiale. Este dotată cu un plug de tip buldozer, un tun și un sistem de protecție împotriva contaminării radioactive. Deși nu este o mașină de luptă directă, IMR-3M are un rol esențial în sprijinul ofensivei terestre, deschizând drumuri pentru blindate și trupe motorizate.

În pofida blindajului său puternic și a capacităților autonome de deplasare în teren periculos, doar două astfel de vehicule au fost confirmate vizual ca distruse de la începutul invaziei ruse. Ultimul caz fusese raportat în urmă cu mai bine de un an.

Această pierdere adâncește problemele logistice ale armatei ruse, în special în contextul în care Ucraina intensifică atacurile asupra infrastructurii militare rusești din zonele ocupate.

Radare și elicoptere rusești, distruse în Crimeea

Într-un alt front al confruntării, Direcția Principală de Informații Militare a Ucrainei (HUR) a anunțat duminică distrugerea mai multor echipamente strategice ale armatei ruse în Crimeea ocupată. Printre țintele vizate: trei elicoptere Mi-8 și un radar de tip 55Zh6U „Nebo-U”, considerat unul dintre cele mai scumpe și avansate sisteme rusești de supraveghere aeriană.

Anunțul a fost însoțit de imagini termice capturate de drone, care surprind momentul loviturii asupra antenei radarului și secvențe cu dronele apropiindu-se de elicoptere staționate pe o bază militară.

Deși locația exactă a atacului nu a fost precizată, este al doilea episod major într-o campanie sistematică de distrugere a echipamentelor rusești din peninsula anexată ilegal în 2014. În primele zile ale lunii septembrie, HUR a revendicat distrugerea unui radar 48Ya6-K1 „Podlet” și a unui modul RLM-M din sistemul „Nebo-M”, într-un alt atac asupra infrastructurii ruse din Crimeea.

Sistemul „Nebo-U” a fost introdus în serviciu în anii ’90 și este destinat detectării avioanelor, inclusiv a celor cu tehnologie stealth. Costul său exact nu este cunoscut public, însă estimările variază: în aprilie 2024, un radar de același tip a fost evaluat la aproximativ 100 de milioane de dolari de către presa ucraineană, în timp ce presa rusă menționează un preț de circa 4,7 milioane de dolari pentru o versiune modernizată (Nebo-UM).

Totodată, Mi-8, unul dintre cele mai răspândite elicoptere militare produse de Rusia, este folosit pentru transport de trupe și echipamente și poate avea și rol de luptă, în funcție de configurație. Costurile variază în funcție de versiune, dar pot atinge câteva milioane de dolari pe unitate.

Oficiali din marina ucraineană au declarat că Federația Rusă a desfășurat mai multe sisteme de apărare antiaeriană în Crimeea decât în apropierea rafinăriilor de petrol din propriul teritoriu, semn al importanței strategice a peninsulei.

Atacurile asupra Crimeei, reluate cu intensitate în ultimele luni, indică o strategie clară de subminare a capacității Rusiei de a controla regiunea și de a proiecta forță în Marea Neagră.

