Ministrul ungar de Externe recunoaște că discută cu oficiali din Rusia, dar și cu cei din SUA și Turcia: „Despre asta este politica externă”

Ministrul ungar al afacerilor Externe, Péter Szijjártó, a declarat că discută cu omologii săi din Rusia, Serbia, Israel, Statele Unite şi Turcia atât înainte, cât şi după reuniunile UE pe teme de politică externă.

„Discut nu numai cu ministrul rus de externe, ci şi cu cei din SUA, Turcia, Israel, Serbia şi cu ceilalţi parteneri ai noştri, atât înainte, cât şi după reuniunile Consiliului Uniunii Europene”, a declarat Szijjártó, luni seara, la un miting electoral, potrivit News.ro.

Acesta a adăugat că „situaţia este că în Uniunea Europeană se iau multe decizii care influenţează relaţiile şi cooperarea Ungariei cu alte ţări din afara UE”

„Despre asta este vorba în politica externă. Poate că spun ceva dur, dar diplomaţia înseamnă să discutăm cu liderii altor ţări”.

Marți, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a intervenit în scandalul privind presupusele scurgeri de informații din interiorul Uniunii Europene, apărând guvernul ungar.

„Trebuie, în primul rând, să recunoaştem meritele liderilor săi (ai Ungariei), care au declarat sincer de-a lungul anilor că nu urmează directivele Rusiei sau ale nimănui altcuiva, că apără interesele ţării lor şi acţionează în interesul superior al poporului lor”, a afirmat Maria Zaharova, într-o declarație pentru agenția TASS, citată de Agerpres.

Comisia Europeană a calificat, luni, drept „foarte îngrijorătoare” relatările potrivit cărora Peter Szijjarto ar fi divulgat Moscovei detalii din discuțiile confidențiale ale miniștrilor de Externe din UE.

Scandalul a fost amplificat și de o investigație publicată de The Washington Post, care susține că serviciul de informații externe al Rusiei ar fi luat în calcul organizarea unei false tentative de asasinare a premierului Viktor Orban, într-o operațiune denumită „Gamechanger”, menită să îi consolideze poziția înaintea alegerilor din aprilie.

În același articol se menționează că șeful diplomației ungare ar fi avut contacte frecvente cu omologul său rus, Serghei Lavrov, pe care l-ar fi informat despre evoluția discuțiilor din cadrul Consiliului UE.