Peter Magyar îl provoacă pe Putin: „Nu-l voi suna, dar îi cer să înceteze să ucidă și să pună capăt acestui război”

Peter Magyar, câștigătorul alegerilor din Ungaria și lider al partidului Tisza, a declarat luni, 13 aprilie, că, în eventualitatea unei discuții cu Vladimir Putin, îi va cere acestuia să pună capăt războiului împotriva Ucrainei. Politicianul a subliniat însă că nu intenționează să inițieze el însuși un contact cu Kremlinul. Nici pe Donald Trump nu are de gând să-l sune personal.

Peter Magyar a afirmat într-o conferință de presă că agresiunea Rusiei este „fără sens” și a reiterat că Ucraina este victima conflictului, potrivit Dialog.

„Nu cred că va urma sfatul meu. Dar sper cu adevărat că va fi forțat să oprească asta”

Câștigătorul alegerilor din Ungaria a adăugat că nu se așteaptă ca Putin să-i urmeze sfatul, dar speră că situația va forța Moscova să încheie ostilitățile.

„Nu-l voi suna eu însumi, dar dacă vorbim, pot să-i cer să înceteze să ucidă acum, după patru ani, și să pună capăt acestui război... Nu cred că va urma sfatul meu. Dar sper cu adevărat că va fi forțat să oprească asta”, a declarat Peter Magyar.

Pe tema energiei, liderul Tisza a anunțat că viitorul guvern va încerca să reducă dependența de resursele rusești prin diversificarea surselor. Politicianul a mai spus că dorește să reevalueze împreună cu partea rusă condițiile acordurilor energetice existente, inclusiv proiectul centralei nucleare Paks‑2.

În privința direcției externe, Peter Magyar a vorbit despre consolidarea relațiilor cu statele vecine și despre întărirea poziției Ungariei în Europa.

S-a pronunțat însă împotriva unui proces accelerat de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană, argumentând că războiul în desfășurare face imposibilă o astfel de procedură.

Peter Magyar întinde mâna Washingtonului, dar îl ocolește pe Trump

Magyar a transmis că menținerea unei relații constructive cu Statele Unite rămâne esențială, dar a precizat că nu îl va suna personal pe Donald Trump, care l-a sprijinit deschis pe rivalul său politic, Viktor Orban.

Întrebat despre contextul diplomatic, în condițiile în care administrația SUA a susținut tabăra lui Orban, Magyar a sugerat că aniversarea a 70 de ani de la Revolta din 1956 ar putea deveni un moment oportun pentru a primi lideri internaționali la Budapesta.

Referitor la relațiai cu Polonia, Magyar a afirmat că are o legătură „specială” cu guvernul de la Varșovia și că își dorește ca prima sa vizită externă să aibă loc acolo, ideal la începutul lunii mai. Câștigătorul alegerilor legislative din Ungaria a glumit și pe seama președintelui polonez Karol Nawrocki, care nu l-a felicitat pentru victorie și a părut să-l susțină pe Orbán.

Peter Magyar a comentat și situația celor doi foști miniștri polonezi refugiați la Budapesta pentru a evita justiția din țara lor, spunând în ton ironic că ar fi bine „să nu cumpere prea mult mobilier de la Ikea”, pentru a nu se instala prea confortabil.

În final, Magyar a punctat importanța cooperării regionale, menționând Austria și alte state din Europa Centrală și de Est ca parteneri esențiali.