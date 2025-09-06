search
Participă șeful serviciilor de informații al armatei ucrainene personal la operațiuni de luptă împotriva rușilor? Răspunsul GUR

Război în Ucraina
Publicat:

Kirilo Budanov, șeful serviciului de informații militare din Ucraina, nu se limitează la strategiile din spatele ușilor închise. Într-o declarație recentă, reprezentanții Direcției Principale de Informații (GUR) au confirmat că generalul nu doar conduce, ci participă activ la operațiuni desfășurate în apropierea frontului.

Generalul Kirilo Budanov, șeful GUR/FOTO: GUR
Generalul Kirilo Budanov, șeful GUR/FOTO: GUR

Informația a fost transmisă de Andrii Iusov, purtătorul de cuvânt al GUR, într-un interviu pentru Novini.LIVE. Potrivit acestuia, Budanov se implică personal în planificarea, coordonarea și, în cazuri speciale, în desfășurarea directă a misiunilor.

„Kirilo Budanov este un general de luptă. Nu doar dă ordine, ci, atunci când situația o impune, merge alături de militarii săi. Pentru el, e esențial să cunoască realitatea din teren, ceea ce nu se poate învăța din rapoarte”, a explicat Iusov.

Această prezență activă în rândurile forțelor speciale a consolidat reputația lui Budanov în interiorul armatei, unde este privit ca un lider care împărtășește aceleași riscuri cu subordonații săi. „Trăiește același ritm și aceleași pericole cu echipa sa. De aceea se bucură de un respect aparte în rândul camarazilor”, a adăugat reprezentantul GUR.

Budanov a supraviețuit, potrivit aceleiași surse, la cel puțin zece tentative de asasinat din 2014 încoace. Unele dintre aceste atacuri s-au soldat cu pierderi în rândul ofițerilor de informații din subordinea sa.

Un sistem „Buk-M2” distrus de armata ucraineană

Într-un alt episod recent al confruntărilor, forțele speciale ucrainene au reușit să distrugă un sistem rusesc de rachete sol-aer „Buk-M2”, în valoare de aproximativ 25 de milioane de dolari. Operațiunea a fost dusă la capăt de Brigada 15 „Pădurea Neagră” , potrivit unui anunț oficial al armatei ucrainene.

Complexul, destinat interceptării avioanelor, elicopterelor și rachetelor de croazieră, a fost lovit cu tot cu muniție, iar explozia l-a făcut imposibil de recuperat sau reparat. Evenimentul a fost documentat prin imagini video distribuite de militarii ucraineni.

În paralel, datele publicate de Statul Major General al Ucrainei indică pierderi substanțiale în rândul forțelor ruse: doar în intervalul 4–5 septembrie, peste 810 militari ruși ar fi fost eliminați. Cifra totală a pierderilor umane raportate de la începutul invaziei depășește 1.086.000 de persoane.

În ultimele 24 de ore, forțele armate ucrainene au neutralizat, de asemenea, 50 de sisteme de artilerie rusești și mai multe unități blindate, în cadrul unei intensificări vizibile a eforturilor de contraatac.

Într-un alt moment semnificativ, un detașament special al Forțelor Navale ale Ucrainei, cunoscut sub numele de cod „Îngerii”, a reușit să evacueze patru militari ucraineni dintr-un teritoriu aflat sub ocupație rusă. Cei patru soldați se ascundeau de peste trei ani, iar acțiunea de salvare a fost una extrem de riscantă, potrivit informațiilor transmise de autoritățile ucrainene.

