SUA grăbesc livrarea de rachete de croazieră pentru Ucraina. Un nou tip de armament intră în joc

Statele Unite accelerează transferul către Ucraina al unor noi rachete de croazieră, cu rază lungă de acțiune, destinate loviturilor aeriene în adâncimea teritoriilor ocupate de armata rusă. Este vorba despre sistemul ERAM (Extended-Range Attack Munition), un proiect recent al Pentagonului care se află deja în etapa finală de testare, potrivit publicației Aviation Week & Space Technology.

Dezvoltate într-un timp record – doar 14 luni de la lansarea contractului – noile rachete marchează o schimbare de paradigmă în ritmul în care Statele Unite testează și livrează arme moderne. Primele prototipuri urmează să ajungă în Ucraina chiar din luna octombrie.

Testele s-au făcut atât pe avioane americane de tip Douglas A-4, cât și pe aparate MiG din dotarea forțelor aeriene ucrainene. Proiectul este gestionat de două companii americane – CoAspire (Virginia) și Zone 5 Technologies (California) – iar prima tranșă de producție va include 840 de unități, cu termen de livrare până în toamna anului 2026.

O livrare simbolică, dar semnificativă

Deși Departamentul de Stat a aprobat deja o vânzare extinsă – până la 3.550 de rachete ERAM – prima serie de livrare va fi una redusă, doar 10 rachete, considerate lot de evaluare operațională. Acestea vor ajunge în Ucraina în octombrie și vor permite integrarea completă a sistemului pe avioanele F-16 și MiG-29 aflate în serviciul armatei ucrainene.

Este o etapă de testare în condiții reale, dar și un semnal că parteneriatul militar dintre Washington și Kiev evoluează către un nou nivel de compatibilitate tehnică.

Rachete ieftine, livrare rapidă, ambiții mari

ERAM este o rachetă clasică aer-sol, proiectată să fie ușor de instalat pe avioane prin prindere pe pilonii standard sau în compartimentele interne de armament. Datele de zbor și coordonatele țintelor pot fi transmise pilotului printr-o interfață universală sau o rețea dedicată, fără modificări costisitoare ale sistemelor avionului.

Noutatea acestui program constă în viteza de execuție: de la semnarea contractelor (octombrie 2024) până la primele zboruri de test au trecut doar patru luni – o viteză greu de imaginat într-un domeniu în care proiectele mari durează adesea un deceniu. Prin comparație, programul JASSM, început în 1995, a livrat primele rachete abia opt ani mai târziu.

Programe paralele și un orizont deschis

Biroul de înzestrare al Forțelor Aeriene americane lucrează și la alte inițiative: muniții cu parașută de nouă generație, rachete aer-aer cu cost redus și un proiect secret, sub numele de cod Sunrise. În trimestrul al treilea din 2026, sunt programate demarări pentru prototipuri de rachete hipersonice și subsonice.

În plus, SUA intenționează să achiziționeze sistemul ERAM nu doar pentru uz propriu, ci și pentru cel puțin trei clienți internaționali. Pe lângă Ucraina, celelalte două țări implicate în program nu au fost încă nominalizate oficial.

Trump: „Războiul trebuie să se încheie. Altfel prețul va fi foarte mare”

Președintele Donald Trump a declarat că războiul dintre Rusia și Ucraina trebuie să înceteze cât mai curând, avertizând că „prețul va fi foarte mare” dacă ostilitățile continuă. Comentariul a fost făcut în contextul unei conferințe de presă organizate cu prilejul semnării unui ordin prin care Pentagonul este redenumit simbolic Ministerul Războiului.

„Săptămâna trecută au murit 7.813 oameni, soldați tineri, ruși și ucraineni. Nu americani. Vreau ca acest lucru să se oprească”, a spus Trump, într-o declarație rostită din Biroul Oval.

Surse din administrația sa susțin că Trump este tot mai sceptic în privința unui acord de pace rapid, dar își păstrează interesul pentru o eventuală mediere. Recent, a participat la o conferință telefonică cu președintele Volodimir Zelenski și mai mulți lideri europeni, în care a cerut oprirea importurilor de petrol rusesc – sursa principală de finanțare a războiului.