search
Sâmbătă, 6 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

SUA grăbesc livrarea de rachete de croazieră pentru Ucraina. Un nou tip de armament intră în joc

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Statele Unite accelerează transferul către Ucraina al unor noi rachete de croazieră, cu rază lungă de acțiune, destinate loviturilor aeriene în adâncimea teritoriilor ocupate de armata rusă. Este vorba despre sistemul ERAM (Extended-Range Attack Munition), un proiect recent al Pentagonului care se află deja în etapa finală de testare, potrivit publicației Aviation Week & Space Technology.

Rachetă de croazieră/FOTO.X
Rachetă de croazieră/FOTO.X

Dezvoltate într-un timp record – doar 14 luni de la lansarea contractului – noile rachete marchează o schimbare de paradigmă în ritmul în care Statele Unite testează și livrează arme moderne. Primele prototipuri urmează să ajungă în Ucraina chiar din luna octombrie.

Testele s-au făcut atât pe avioane americane de tip Douglas A-4, cât și pe aparate MiG din dotarea forțelor aeriene ucrainene. Proiectul este gestionat de două companii americane – CoAspire (Virginia) și Zone 5 Technologies (California) – iar prima tranșă de producție va include 840 de unități, cu termen de livrare până în toamna anului 2026.

O livrare simbolică, dar semnificativă

Deși Departamentul de Stat a aprobat deja o vânzare extinsă – până la 3.550 de rachete ERAM – prima serie de livrare va fi una redusă, doar 10 rachete, considerate lot de evaluare operațională. Acestea vor ajunge în Ucraina în octombrie și vor permite integrarea completă a sistemului pe avioanele F-16 și MiG-29 aflate în serviciul armatei ucrainene.

Este o etapă de testare în condiții reale, dar și un semnal că parteneriatul militar dintre Washington și Kiev evoluează către un nou nivel de compatibilitate tehnică.

Rachete ieftine, livrare rapidă, ambiții mari

ERAM este o rachetă clasică aer-sol, proiectată să fie ușor de instalat pe avioane prin prindere pe pilonii standard sau în compartimentele interne de armament. Datele de zbor și coordonatele țintelor pot fi transmise pilotului printr-o interfață universală sau o rețea dedicată, fără modificări costisitoare ale sistemelor avionului.

Noutatea acestui program constă în viteza de execuție: de la semnarea contractelor (octombrie 2024) până la primele zboruri de test au trecut doar patru luni – o viteză greu de imaginat într-un domeniu în care proiectele mari durează adesea un deceniu. Prin comparație, programul JASSM, început în 1995, a livrat primele rachete abia opt ani mai târziu.

Programe paralele și un orizont deschis

Biroul de înzestrare al Forțelor Aeriene americane lucrează și la alte inițiative: muniții cu parașută de nouă generație, rachete aer-aer cu cost redus și un proiect secret, sub numele de cod Sunrise. În trimestrul al treilea din 2026, sunt programate demarări pentru prototipuri de rachete hipersonice și subsonice.

În plus, SUA intenționează să achiziționeze sistemul ERAM nu doar pentru uz propriu, ci și pentru cel puțin trei clienți internaționali. Pe lângă Ucraina, celelalte două țări implicate în program nu au fost încă nominalizate oficial.

Trump: „Războiul trebuie să se încheie. Altfel prețul va fi foarte mare”

Președintele Donald Trump a declarat că războiul dintre Rusia și Ucraina trebuie să înceteze cât mai curând, avertizând că „prețul va fi foarte mare” dacă ostilitățile continuă. Comentariul a fost făcut în contextul unei conferințe de presă organizate cu prilejul semnării unui ordin prin care Pentagonul este redenumit simbolic Ministerul Războiului.

„Săptămâna trecută au murit 7.813 oameni, soldați tineri, ruși și ucraineni. Nu americani. Vreau ca acest lucru să se oprească”, a spus Trump, într-o declarație rostită din Biroul Oval.

Surse din administrația sa susțin că Trump este tot mai sceptic în privința unui acord de pace rapid, dar își păstrează interesul pentru o eventuală mediere. Recent, a participat la o conferință telefonică cu președintele Volodimir Zelenski și mai mulți lideri europeni, în care a cerut oprirea importurilor de petrol rusesc – sursa principală de finanțare a războiului.

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
„Un oarecare păcălici”, despre un „fost pușcăriaș”: „E supi că-i tai banii de la stat”
digi24.ro
image
Forțele speciale ale Marinei SUA ar fi ucis civili nord-coreeni într-o misiune eșuată, aprobată de Donald Trump – NYT
stirileprotv.ro
image
Ce salariu primește acest srilankez, după 3 ani de muncă în România: „Aduc aici toată Sri Lanka!”
gandul.ro
image
Horoscop 6 septembrie: Săgetătorii sunt spontani, Fecioarele descoperă lucruri noi
mediafax.ro
image
Ce nume are, de fapt, Ion Țiriac în buletin. Milionarul român a încercat să-l schimbe, dar n-a reușit
fanatik.ro
image
Un preot din Mureș a căzut în ispită cu o enoriașă. Soțul ei a aflat și s-a răzbunat pe paroh
libertatea.ro
image
Ce este sistemul „Nostradamus”, readus la viață de Franța: poate vedea până la Moscova
digi24.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
Selecționerul Canadei a dat declarația serii, după ce a umilit România pe Arena Națională
digisport.ro
image
VIDEO Nicușor Dan, după 100 de zile la Cotroceni: Nu știu în ce birou stau. Mi s-a spus, dar am uitat
stiripesurse.ro
image
Fizicienii au reușit să „dea timpul înapoi” într-un sistem cuantic, cu o precizie uluitoare
antena3.ro
image
Ce "speciali" intră în Pachetul III de măsuri de austeritate pregătit de Guvern
observatornews.ro
image
Când începe școala, de fapt. Nicușor Dan a reacționat după protestele anunțate de sindicaliști
cancan.ro
image
Și-a etalat Rolexul şi geanta Louis Vuitton de peste 14.000 de euro în drum spre Bebe Tei! Imagini exclusive
prosport.ro
image
Câte radare sunt pe străzile din România, de fapt. Care este marja de eroare a aparatelor, cum te trezești cu amenda acasă
playtech.ro
image
Giovanni Becali i-a propus în direct un fundaș central lui Gigi Becali la FCSB: „E liber de contract. A jucat în primele două ligi din Spania”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Nu s-a mai întâmplat asta de 25 de ani! Alcaraz și Sinner au reacționat, când au aflat ce decizie a luat Donald Trump
digisport.ro
image
Compania austriacă OMV intenţionează să facă reduceri de personal, în special la Petrom
stiripesurse.ro
image
Soțul Teodorei Marcu rupe tăcerea la trei luni de la moartea ei: ,,Mă doare în fiecare zi”. Gestul cutremurător făcut în memoria soției sale
kanald.ro
image
O elevă ia bacalaureatul la 9 ani și rescrie limitele...
playtech.ro
image
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
wowbiz.ro
image
Vouchere pentru plata facturilor la energie, anunţ OFICIAL de la Ministerul Muncii
romaniatv.net
image
EXCLUSIV PAPARAZZI. Cum e viața lui Mario de când nu mai e Fresh. Mai puțină benzină, mai multă grijă
mediaflux.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Facultățile de care mulți se feresc. Zeci de locuri la buget, neocupate: „Caută altceva”
click.ro
image
Serialul de pe Netflix care face senzație în întreaga lume. S-a lansat pe 29 august, dar a ajuns în top în 14 țări
click.ro
image
„Am fost mare vagaboandă”. Replica cu care Stela Popescu a șocat înainte să moară! Ce făcea, de fapt, în tinerețe
click.ro
Prințesa Leonor cu Regele Felipe al Spaniei profimedia 1027876969 jpg
Regele Felipe al Spaniei mai are o fiică secretă? „Se spunea că e blondă și că semăna cu el”
okmagazine.ro
Strudel cu nuci Sursa foto shutterstock 410310433 jpg
Ştrudel cu nuci aşa cum n-ai mai gustat până acum
clickpentrufemei.ro
The First Monumental Discovery in Dibra Albania webp
Un mormânt roman unic, cu inscripție bilingvă: prima descoperire monumentală din Dibra, Albania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Patru zodii, noroc dublu în următoarele 24 de zile. Se deschide o etapă prosperă, Săgetătorii și Capricornii culeg cele mai multe roade și sunt printre cele mai favorizate zodii
image
Facultățile de care mulți se feresc. Zeci de locuri la buget, neocupate: „Caută altceva”

OK! Magazine

image
Doliu la Palatul regal. Elegantă și stilată, verișoara Elisabetei a fost regina inimilor cu mult înaintea Prințesei Diana

Click! Pentru femei

image
Vedeta din filmul cu James Bond a devenit mamă la 47 de ani, după ce-a pierdut două sarcini

Click! Sănătate

image
Medicamentele care pot cauza hepatită toxică