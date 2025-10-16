search
Joi, 16 Octombrie 2025
Adevărul
Video Parlamentul grec a aprobat zilele de muncă de 13 ore. Ce prevede noua legislație

Publicat:
Ultima actualizare:

După două zile de dezbateri aprinse, parlamentul grec a aprobat un proiect de lege care autorizează zilele de muncă de 13 ore. Sindicatele și partidele de stânga au denunțat măsura ca „fiind retrogradă și periculoasă pentru drepturile lucrătorilor”.

Atena, capitala Greciei FOTO: Shuterstock
Atena, capitala Greciei FOTO: Shuterstock

Potrivit noii legislații, angajații din fabrici, retail și sectorul hotelier ar putea lucra până la 13 ore pe zi, în maximum 37,5 zile pe an, cu o limită de 48 de ore pe săptămână calculată pe baza unei medii de patru luni. Orele suplimentare vor fi plafonate la 150 de ore anual și vor fi compensate cu un bonus de 40%. Totuși, săptămâna de lucru de 40 de ore rămâne standard, iar ziua de 13 ore este teoretic voluntară, niciun angajat nefiind obligat să o accepte, a transmis Ministerul Muncii.

Deputații greci au adoptat joi, cu majoritate, un proiect de lege care introduce posibilitatea unei zile de lucru de până la 13 ore în sectorul privat, măsură criticată dur de sindicate și de partidele de stânga, care o califică drept un „adevărat Ev Mediu al muncii”.

După două zile de dezbateri aprinse, parlamentarii au votat în favoarea textului propus de guvernul conservator, care prevede că, în schimbul unui salariu suplimentar, angajații pot lucra până la 13 ore pe zi pentru același angajator, timp de un număr limitat de zile pe an. Noua legislație stabilește că această măsură se aplică maxim 37 de zile pe an și pe bază voluntară, iar orele suplimentare vor fi compensate cu un bonus de 40%.

Syriza, principalul partid de stânga, a refuzat să participe la vot, denunțând legea ca fiind „o monstruozitate legislativă, o dereglementare a muncii care atacă drepturile fundamentale ale lucrătorilor”, potrivit purtătorului de cuvânt Christos Giannoulis.

La rândul său, liderul Pasok, Nikos Androulakis, a afirmat că proiectul reprezintă „ultima verigă dintr-un lanț de demontare sistematică a drepturilor lucrătorilor”, scrie Le Figaro.

Ministrul Muncii, Niki Kerameus, a explicat că legea răspunde cererii unor angajați de a lucra ore suplimentare, în special în sectorul turismului, unde personalul hotelier, bucătarii și chelnerii lucrează deja ore întregi în sezonul de vară.

Ea a subliniat că niciun angajat nu va fi obligat să accepte ziua de 13 ore și că această măsură permite evitarea deplasărilor suplimentare, prin efectuarea orelor suplimentare pentru același angajator.

Criticii proiectului atrag însă atenția asupra dezechilibrului de putere dintre angajatori și angajați, mai ales într-o piață a muncii caracterizată de precaritate.

Sindicatele susțin că dreptul la odihnă zilnică de 11 ore ar putea fi încălcat, iar controalele Inspecției Muncii sunt considerate insuficiente. Confederația Muncitorilor din Grecia (GSEE) a avertizat că legea reprezintă „o înrăutățire suplimentară a unei situații deja profund problematice”.

„Programul de lucru flexibil” înseamnă în practică „abolirea zilei de lucru de opt ore”, distrugerea oricărui concept de viață familială și socială și legalizarea exploatării excesive”, a declarat sindicatul din sectorul public, ADEDY.

Europa

