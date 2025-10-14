search
Marți, 14 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Video Prima țară din UE care introduce ziua de lucru de 13 ore: muncitorii din fabrici, magazine și hoteluri vor lucra ture mai lungi

0
0
Publicat:

O țară din Uniunea Europeană va introduce oficial o zi de lucru de 13 ore în sectorul privat. Astfel, muncitorii din fabrici, casieri și angajați din hoteluri ar putea fi nevoiți să lucreze ture mai lungi pentru a răspunde noilor reguli.

Proteste în Grecia FOTO: X/Savvas Karmaniolas
Proteste în Grecia FOTO: X/Savvas Karmaniolas

Muncitorii din fabrici, casierii și angajații din hoteluri din Grecia ar putea lucra în curând ture mai lungi, țara fiind pe cale să devină primul stat membru al Uniunii Europene care introduce oficial o zi de lucru de 13 ore în sectorul privat, potrivit Politico.

Parlamentul urmează să voteze miercuri, 15 octombrie, această legislație controversată, în contextul unor proteste naționale anunțate. În ciuda opoziției crescânde din partea sindicatelor și a partidelor de opoziție, se așteaptă ca proiectul de lege să fie adoptat confortabil, cu voturile partidului aflat la guvernare, Noua Democrație.

De la venirea sa la putere în 2019, guvernul de centru-dreapta a transformat piața muncii din Grecia, pe care o descrie acum ca fiind una dintre cele mai „flexibile” din Europa.

Începând din iulie 2024, angajații din industrie, comerț, agricultură și unele sectoare de servicii pot fi solicitați să lucreze un nou program de șase zile, primind un plus de 40% la salariu pentru a șasea zi lucrătoare. Această schimbare a fost considerată necesară din cauza îmbătrânirii și scăderii populației, precum și a lipsei acute de forță de muncă calificată.

Proteste în Grecia 

Potrivit publicației citate, Grecia a fost paralizată marți, 14 septembrie, de o grevă generală, în timp ce sindicatele au cerut retragerea proiectului de lege. Majoritatea serviciilor publice și mijloacelor de transport au fost suspendate în urma protestelor de amploare.

„Orele de muncă flexibile” în practică înseamnă „abolirea zilei de lucru de opt ore, distrugerea oricărui concept de viață de familie și socială și legalizarea supraexploatării”, a transmis într-un comunicat sindicatul funcționarilor publici, ADEDY.

Noua legislație prevede că angajații pot lucra până la 13 ore pe zi, dar nu mai mult de 37,5 zile pe an, cu un plafon maxim de 48 de ore pe săptămână, calculat pe o medie de patru luni, și un maxim de 150 de ore suplimentare anual.

Totuși, săptămâna de lucru de 40 de ore rămâne regula generală, iar orele suplimentare vor fi mai bine plătite, cu un bonus de 40%.

Ministerul Muncii a precizat că ziua de 13 ore trebuie să fie voluntară și că niciun angajat nu va fi obligat să lucreze ore suplimentare. Însă sindicatele susțin că angajatorii au avantajul în aceste negocieri, mai ales într-o țară cu o tradiție aproape inexistentă de inspecții la locul de muncă.

Economia Greciei și-a revenit după criza financiară de un deceniu, începută în 2009, urmată de trei programe de salvare până în 2018. Rata șomajului, care în timpul crizei ajunsese la un impresionant 28%, era de 8,1% în august-ultima lună pentru care există date. Media UE era de 5,9%, precizează Politico.

Totuși, nu există o convergență reală cu restul Uniunii Europene: salariile din Grecia rămân printre cele mai mici din blocul comunitar, ceea ce îi obligă pe mulți greci să aibă două locuri de muncă pentru a face față costului ridicat al vieții, în special al locuințelor.

Măsură ar legaliza abuzurile privind orele suplimentare 

Țara se situează pe penultimul loc în UE în ceea ce privește puterea de cumpărare, aproape jumătate dintre gospodării neputând acoperi nevoile de bază, potrivit unui raport din 2024 al Comitetului European pentru Drepturi Sociale.

Un grec din cinci lucrează peste 45 de ore pe săptămână, cea mai mare proporție din Uniunea Europeană, potrivit datelor Eurostat publicate luna aceasta.

Conform datelor OECD, Grecia s-a clasat pe locul cinci la nivel mondial în 2023 în ceea ce privește numărul anual de ore lucrate, fiind devansată doar de Columbia, Mexic, Costa Rica și Chile.

Experții în piața muncii au afirmat că această măsură ar legaliza abuzurile privind orele suplimentare comise deja de angajatori și va duce la epuizare și la creșterea numărului de accidente de muncă. Legislația a fost condamnată în mod repetat de reprezentanții angajaților.

„Aceste reglementări amplifică insecuritatea locurilor de muncă și consolidează modelul muncii flexibile și neprotejate,” a transmis într-o scrisoare adresată ministrului Kerameus, la sfârșitul lunii septembrie, Confederația Generală a Muncii din Grecia- principalul sindicat din sectorul privat.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui concept de viață familială”
digi24.ro
image
VIDEO. Imagini cutremurătoare. Momentul în care mama și fetița sunt lovite mortal a fost filmat de camera de bord a mașinii
stirileprotv.ro
image
Secretul celui mai bun ostropel de pui cu mămăligă. Chef Ștefan Popescu l-a dezvăluit
gandul.ro
image
OMS: Bacteriile devin tot mai puternice, iar antibioticele tot mai slabe. Una din șase infecții bacteriene este rezistentă la tratament
mediafax.ro
image
Mircea Lucescu dă de pământ cu Austria și Ralf Rangnick: “Au venit foarte aroganți! 10-0 cu San Marino le-a luat mințile”
fanatik.ro
image
Filmul accidentului de pe Șoseaua Berceni din București, unde o tânără mamă a murit lovită de un BMW pe trecerea de pietoni
libertatea.ro
image
O bancă dispare din România. Ce se întâmplă cu clienții și până când pot fi folosite cardurile
digi24.ro
image
Cum a trăit soția lui David Alaba eșecul de la București » Imaginile postate în timpul meciului România - Austria
gsp.ro
image
Selecționerul n-a mai rezistat și i-a spus în față, la pauză: ”E ultimul tău meci la echipa națională”. Replica dată pe loc
digisport.ro
image
Șeful Statului Major cere tuturor românilor să-și pregătească o rezervă de urgență: Cu toții ar trebui să știe să tragă cu arma
stiripesurse.ro
image
Momentul în care o mamă e lovită mortal a fost filmat de camera de bord a mașinii. Șoferul accelerează înainte de trecerea de pietoni
antena3.ro
image
Faptele comise în trecut de șoferul care a ucis o mamă pe trecerea de pietoni
observatornews.ro
image
Fiul femeii care a murit pe trecerea de pietoni din Berceni parcă a prevestit tragedia. Ce a făcut în acele momente
cancan.ro
image
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
prosport.ro
image
Când se bagă muşcatele în casă. Pregătirea lor pentru iarnă, udarea se răreşte
playtech.ro
image
Călin Georgescu, păzit la Sfânta Parascheva de martorul-cheie din dosarul loviturii de stat. Legături periculoase cu Horațiu Potra
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
După 12 ani! Michael Schumacher a dat ”primul semn de viață” după accidentul ”horror” și a apărut dovada
digisport.ro
image
Președintele CCR lansează o ipoteză cu implicații majore: Includerea securității naționale în blocul de constituționalitate
stiripesurse.ro
image
Doliu în familia Denisei Răducu! Fratele vitreg al regretatei cântărețe a murit
kanald.ro
image
S-a schimbat Codul Rutier – aplicația care te ajută să sancționezi șoferii agresivi în trafic. Cum funcționează, procedura completă
playtech.ro
image
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
wowbiz.ro
image
Carmen Harra, dezvăluiri tulburătoare despre George Restivan. Bărbatul, în mare suferință după ce Bahmu i-a dat papucii: A plâns pe umărul meu
romaniatv.net
image
Prevederi noi la pensiile private. Proiectul, adoptat în comisiile din Parlament
mediaflux.ro
image
Nadia Comăneci, întâlnire cu Ilie Bolojan » Planul pus la cale în culise
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Zodii care pot regreta deciziile financiare luate în grabă: horoscop egiptean pentru 14 octombrie 2025
actualitate.net
image
Tragedie în Capitală. Cine este femeia, mamă a doi copii, ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
click.ro
image
Familia Denisei Răducu, în doliu! Ionuț, fratele manelistei, s-a stins din viață
click.ro
image
Temperatura pe care medicul Vlad Ciurea o recomandă pentru un somn odihnitor. Câte grade trebuie să ai în dormitor
click.ro
Prințul Harry și Meghan Markle foto profimedia jpg
Reacția Prințului Harry după ce s-a zis că Meghan Markle a trecut nepăsătoare prin locul din Paris unde Prințesa Diana a murit
okmagazine.ro
Hugh Jackman, Deborra Lee Furness foto Profimedia jpg
Adio, dar rămân cu tine! Au îngropat securea războiului după ce-și încheiaseră mariajul de 27 de ani!
clickpentrufemei.ro
Războiul din Vietnam, o tragedie în cinci acte jpeg
Războiul din Vietnam, o tragedie în cinci acte
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
image
Tragedie în Capitală. Cine este femeia, mamă a doi copii, ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni

OK! Magazine

image
Ozana Barabancea, derapaj halucinant în online: ”Amărâtelor! Marș de pe pagina mea, coțohârlelor!”

Click! Pentru femei

image
Jennifer Aniston și-a pus internetul în cap după ce-a recunoscut că nu suportă ideea adopției

Click! Sănătate

image
Medic: „Demența începe la picioare!”