MAE a emis o avertizare de călătorie în Grecia: Transportul public ar putea fi afectat de o grevă națională

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Grecia asupra faptului că, în data de 14 octombrie 2025, este preconizată declanşarea unei greve naţionale, context în care pot fi înregistrate perturbări semnificative în domeniul transportului public rutier, feroviar şi maritim.

MAE recomandă cetăţenilor români să verifice orarul de funcţionare al mijloacelor de transport în comun, la data de 14 octombrie 2025, pe site-urile Web oficiale ale companiilor de transport.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Atena: +30 2106728875; +30 2106728879 şi ale Consulatului General al României de la Salonic: +30 2310340088, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, pot apela la telefonul de permanenţă al Ambasadei României la Atena: +30 6978996222 şi al Consulatului General al României de la Salonic: +30 6946049076.

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet: https://www.mae.ro (Sfaturi, alerte de călătorie), https://atena.mae.ro şi https://salonic.mae.ro/. De asemenea, cetăţenii români care călătoresc în Republica Elenă pot accesa aplicaţia digitală „mAIGreece", realizată de către Ministerul elen al Turismului, disponibilă şi în limba română, la adresa: https://www.gov.gr/en/upourgeia/upourgeio-tourismou/tourismou/maigreece.