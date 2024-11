Bugetul UE pe anul 2025, cu 10,5 miliarde de lei mai mare decât anul trecut. Unde merg cei mai mulți bani

Negocierile dintre instituțiile Uniunii Europene pentru bugetul pe anul 2025 au ajuns la un acord, urmând să intre la votul din legislativ luna aceasta. Suma totală va fi mai mare cu 10,5 miliarde de euro față de anul trecut.

„Am ajuns la un acord cu privire la bugetul european pentru anul 2025 după negocieri foarte dificile purtate cu reprezentanții statelor membre. În calitate de negociator-șef al Parlamentului European, mă bucur că am obținut creșteri importante pentru educație, sănătate, cercetare, agricultură, protecție civilă, securitatea frontierelor, extinderea spațiului Schengen cu România și Bulgaria, combaterea corupției, politicile sociale sau ajutorul umanitar. În plus, am securizat 3 miliarde de euro din fondurile de coeziune pentru țările din Europa Centrală și de Est afectate de inundații”, a transmis negociatorul-șef pentru bugetul pe anul 2025 al Parlamentului European Victor Negrescu.

Cea mai mare creștere va fi alocată în privința ajutorului umanitar. 50 milioane de euro vor fi alocați în plus ajutorului umanitar pentru nevoile în creștere cauzate de crizele globale și urgențele climatice.

Alte 9 milioane de euro vor merge în plus către Mecanismul de Protecție Civilă pentru îmbunătățirea răspunsului la crizele legate de dezastre naturale cauzate de schimbările climatice.

Acordul interinstituțional obținut între Parlamentul European, Consiliul UE și Comisia Europeană urmează să fie aprobat în cadrul sesiunii plenare din noiembrie a legislativului european.

Negocierile au fost îngreunate de neînțelegerile dintre grupurile din Parlamentul European și de propunerile de tăieri susținute de statele membre în contextul provocărilor economice globale.