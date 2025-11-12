Bugetul UE 2028-2034, pe masa Parlamentului European

Parlamentul European dezbate miercuri după-amiază arhitectura şi guvernanţa noului buget pe termen lung al Uniunii Europene (2028-2034) cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi preşedinţia daneză a Consiliului UE.

Comisia Europeană doreşte să reformeze bugetul multianual al UE printr-o prioritizare a cheltuielilor legate de apărare şi competitivitate, adăugând noi surse de venituri şi modificând criteriile de finanţare. Potrivit executivului comunitar, viitorul buget al UE pentru perioada 2028-2034 ar urma să fie în jur de 2.000 de miliarde de euro, cu aproximativ 700 de miliarde de euro mai mare decât este estimat în prezent pentru actuala perioadă de programare financiară multianuală (2021-2027), anunță Agerpres.

Proiectul de buget multianual al UE prezentat în luna iulie de executivul comunitar prevedea o fuziune între fondurile de coeziune (menite să reducă diferenţele între nivelurile de dezvoltare ale regiunilor Uniunii Europene) şi subvenţiile agricole, în planuri naţionale centralizate ce ar totaliza 865 de miliarde de euro.

Această propunere a întâmpinat opoziţie din partea eurodeputaţilor din grupurile pro-europene, dar şi din partea regiunilor şi a fermierilor europeni. Într-o scrisoare adresată preşedintei CE Ursula von der Leyen în urmă cu două săptămâni, liderii grupurilor Partidului Popular European (PPE), Alianţei Progresiste a Socialiştilor şi Democraţilor (S&D), Renew Europe (liberal) şi Verzilor avertizau că ”Parlamentul European nu poate accepta această propunere ca bază de începere a negocierilor”.

De asemenea, liderii celor patru grupuri europarlamentare amintite au solicitat ca politica agricolă comună, ce asigură condiţii echitabile pentru fermierii din Uniunea Europeană, să fie păstrată separat, susţinând un rol mai puternic pentru Parlamentul European în aprobarea şi revizuirea planurilor de cheltuieli ale ţărilor UE.

Duminică, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a sugerat o serie de modificări juridice ale propunerii iniţiale privind bugetul UE pentru 2028-2034, printre care garantarea finanţării adecvate a fermierilor şi măsuri de salvgardare pentru implicarea regiunilor.

A doua zi, Ursula von der Leyen a discutat despre amendamente cu preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, şi cu premierul danez Mette Frederiksen în numele preşedinţiei semestriale a Consiliului UE. Prin această procedură neobişnuită, Von der Leyen a reuşit să oprească ameninţarea eurodeputaţilor că vor respinge proiectul Comisiei.

Executivul UE susţine că prin modificările operate propunerii iniţiale s-ar aduce încă 64 de miliarde de euro, dintre care 49 de miliarde finanţare suplimentară pentru zonele rurale. Restul de 15 miliarde de euro ar proveni din împrumuturi.

Însă, potrivit Euractiv, grupul de reflecţie Farm Europe argumentează că noile planuri tot presupun o tăiere de 17,6% a fondurilor pentru principalele măsuri ale politicii agricole comune (PAC), comparativ cu actualul ciclu financiar multianual (2021-2027), şi afirmă că, în pofida schimbărilor, Ursula von der Leyen continuă să mute povara tăierilor bugetului PAC către regiuni şi pe guvernele naţionale.

Puternica asociaţie a fermierilor europeni Copa-Cogeca a respins la rândul său propunerea Comisiei, susţinând că ea ”pare să fie doar o încercare de a schimba lucrurile fără a schimba nimic”.

Parlamentul European are posibilitatea de a aproba sau de a respinge versiunea finală a bugetului multianual al UE, ce este aşteptată să fie gata la începutul anului 2027. Până atunci, este de aşteptat ca în 2026 statele membre să îşi prezinte poziţia pe acest subiect.